Dan Nistor, despre următorul pas al lui Jovo Lukic: „Din ce povestim la cafea, acolo cred că va merge”

Dan Nistor este de părere că Jovo Lukic, colegul său din atacul Universității Cluj, nu va mai rămâne mult timp în prima ligă a României, deși FCSB și-a exprimat interesul pentru vârful bosniac.

Înaintea meciului dintre România și Bosnia din Liga Națiunilor, Nistor a vorbit despre duelul cu coechipierul său.

„Eu sper să nu ne facă o seară amară. Sper ca el să marcheze și noi să câștigăm cu 2-1. Până la meciul cu el, e meciul cu Polonia care este foarte important, mai ales după ce s-a întâmplat în tur. Ar trebui să ne luăm o revanșă”, a spus Dan Nistor, potrivit GSP.ro.

Trecând la posibilitatea unui transfer al lui Lukic, Nistor a ținut să precizeze: „Jovo e un băiat senzațional, un caracter foarte frumos și sper ca pe viitor să prindă un transfer bun pentru că merită pe deplin acest lucru. Din ce știu și din ce mai povestim la cafea, cred că va merge undeva în afară, nu la altă echipă din Liga 1. E golgheterul campionatului, a fost la Mondial și cred că va alege ce e mai bine pentru el și pentru familia lui și de asta cred că va merge în afară”.

În vară, Gigi Becali a oferit două milioane de euro pentru transferul lui Lukic, însă conducerea clujenilor a solicitat trei milioane de euro. Interesul celor de la FCSB s-a reaprins după meciul direct cu Universitatea Cluj, câștigat de ardeleni pe 2 noiembrie cu 1-0, prin golul marcat de atacantul bosniac.

Lukic a marcat 7 goluri în ultimele 5 partide disputate în tricoul lui U Cluj. Președintele clubului, Radu Constantea, a afirmat recent că jucătorul va pleca doar în străinătate: „Jovo Lukic e foarte bine, se simte excelent la Cluj. Este un atacant foarte bun, care şi-a demonstrat valoarea, dar de la U Cluj va pleca doar în străinătate. Nu se pune problema unui transfer la o altă echipă din România”.