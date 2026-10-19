Dan Șucu, fondatorii One United și fiul lui Cristi Borcea, într-o afacere cu avioane private. Cine sunt investitorii din spatele My Jet

Dan Șucu – fondatorul Mobexpert, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu – fondatorii One United Properties, și Patrick Borcea – fiul omului de afaceri Cristi Borcea, se numără printre investitorii unor societăți din domeniul aviației private, asociate cu operatorul românesc My Jet. StartupCafe.ro a identificat trei firme cu activitate principală de transport aerian de pasageri, ale căror denumiri corespund înmatriculărilor unor avioane administrate de companie: un HondaJet, un Cessna Citation XLS+ și un Gulfstream G200.