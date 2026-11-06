Dan Șucu: „România a reușit“. Acum, statul trebuie să țină pasul cu propriile companii

„România a reușit” – omul de afaceri Dan Șucu spune că această propoziție nu este rostită suficient de către mediul de afaceri. Companiile, spune el, au ajuns deja în etapa următoare, dar statul, încă nu.

Dan Șucu a făcut aceste declarații vineri, la Concordia Summit 2026, o conferință economică la nivel înalt organizată la București de Confederația Patronală Concordia.

„Made in Romania“ vs „creat în România“

Argumentul lui Dan Șucu a fost comparația pe două decenii. Acum 20 de ani, România era „o bază de asamblare cu costuri reduse pentru Europa“, cu un PIB pe cap de locuitor sub jumătate din media UE. Astăzi, nivelul ar fi „undeva spre 80%“, spune el. Mașinile și echipamentele fac 47% din exporturile de bunuri, iar IT-ul, ingineria și producția avansată sunt printre cele mai dinamice sectoare.

„Nu am crescut singuri. Am crescut cu parteneri germani, francezi, americani. Dar am crescut și am crescut real”, a afirmat omul de afaceri.

De aici, întrebarea pe care o propune Șucu nu mai e dacă România poate crește, ci ce fel de creștere urmează: trecerea de la „made in Romania“ la „creat în România“. Asta înseamnă, spune el, capital care nu doar tranzitează țara, ci rămâne și se reinvestește aici. „Capitalul e pragmatic. Nu răspunde la apeluri, ci la fapte“.

„Este momentul ca statul să țină pasul cu companiile”

Cuvântul care revine cel mai des în discurs este însă încrederea, pe care Șucu o numește „cea mai subestimată formă de capital“. Piețele funcționează pentru că oamenii cred că pot cumpăra și vinde la prețuri corecte, iar companiile atrag bani pentru că investitorii cred că vor fi folosiți bine. Fără acest fundament, spune el, nici cel mai bun plan economic nu pornește.

Încrederea e distribuită inegal. „Eu am încredere în companiile românești“, a spus Șucu, care le vede investind, angajând și extinzându-se pe piețe noi. „Este momentul ca statul să țină pasul cu ele“.

Concordia a stat în ultimele luni la masă cu Guvernul și a făcut propuneri pe energie, forță de muncă, capital autohton și simplificare. Multe au intrat în programul de guvernare, ceea ce Șucu a recunoscut ca „un pas important“.

Ca exemplu de parteneriat reușit, Șucu a invocat criza din 2009–2011, ani în care, spune el, „încredere“ și „optimism“ dispăruseră din piață. Programul Prima Casă, născut atunci dintr-o colaborare între mediul de afaceri și politicieni, a mutat mii de tineri în locuințe noi și a produs, în descrierea lui, un efect de multiplicare care a scos economia din acea stare. Propunerea pentru acum poartă numele „Affordable Homes“. Șucu nu a oferit însă detalii despre cost, finanțare sau calendar, menționând doar că „sunt atât de multe lucruri care se pot face cu atât de puțin, dar cu încredere“.