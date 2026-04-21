Dan Șucu: „Suspiciunile fără dovezi asupra băncilor au efecte imediate: scumpesc creditele”

Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia, atrage atenția că vehicularea în spațiul public de acuzații la adresa sectorului bancar în legătură cu investigația Consiliului Concurenței privind mecanismul de stabilire a ROBOR și lansarea de inițiative conexe, pot eroda încrederea în sectorul bancar și pot genera efecte negative imediate asupra costului creditului și deciziilor de investiții.

„Trăim cel mai dificil context economic și geopolitic din ultimii ani. Tocmai de aceea, încrederea în piețele financiare este esențială. Mesajele care aruncă suspiciuni asupra sectorului bancar, fără ca vreo încălcare să fi fost dovedită, au efecte imediate: creditele se scumpesc, accesul la finanțare se restrânge, investitorii amână deciziile. Nu ne putem permite acest lucru acum.”, a declarat Dan Șucu.

Confederația Patronală Concordia subliniază că indicele de referință ROBOR reprezintă un element fundamental al pieței monetare, iar sectorul bancar este o infrastructură critică națională, coloana vertebrală a finanțării economiei românești. Într-un moment marcat de deficit bugetar ridicat și semnale prudente din partea agențiilor de rating, orice șoc de încredere în sistemul financiar riscă să se transmită rapid, afectând finanțarea statului și a mediului privat, atractivitatea investițională și ritmul de creștere economică.

Concordia solicită autorităților să adopte o comunicare responsabilă și proporțională cu stadiul investigației, în interesul stabilității financiare și al creșterii economice.

Relația dintre inflație și consum devine tot mai vizibilă în datele economice ale României. După o perioadă de creștere susținută de cererea internă, economia traversează o etapă de ajustare, inevitabilă în contextul dat, dar nu ireversibilă.

Intervenția lui Șucu vine la numai o zi după ce Guvernatorul BNR a avut o intervenție publică pe aceeași temă.

După 35 de ani de educație financiară, oamenii tot confundă banca centrală cu o bancă comercială și cred că ROBOR-ul e un instrument prin care băncile îi jefuiesc pe debitori, a spus Isărescu la un seminar pe teme de educație financiară.

„Aș spune că în ceea ce privește educația și înțelegerea problemelor la nivelul publicului sunt decalaje mari. Persistă în discursul public neînțelegere, confuzie, privind, de exemplu, rolul băncilor, rolul băncii centrale. Persistă și confuzii legate de indicatorii sau, să spunem, indicii care sunt folosiți în societate”, a declarat, luni, guvernatorul BNR.

Atacul la ROBOR e un exemplu perfect de confuzie publică

Isărescu a spus că a parcurs raportul Consiliului Concurenței („mi-a luat un weekend, că are 800 de pagini”), care începe bine, explică corect ce e ROBOR-ul. Dar apoi ajunge la concluzia că băncile s-au cartelizat, ignorând că piața monetară trebuie să funcționeze coordonat, pentru că altfel politica monetară a BNR nu se transmite în economie. „Și dacă ROBOR ar fi fost manipulat în sus de niște „șmecheri”, de ce a scăzut cu 2% recent? Tot ei l-au scăzut? Discuția asta cu Roborul a reapărut și tulbură societatea românească și îmi dau seama cât de periculoasă e toată discuția asta”, a mai spus Isărescu.

El a atras atenția că BNR și băncile vorbesc o „păsărească” pe care publicul nu o înțelege, iar televiziunile amplifică confuzia. Neînțelegerea sistemului bancar nu e doar o problemă culturală, e o problemă de securitate națională, consideră numărul 1 din BNR.

„Piața monetară sau interbancară este esențială. Prin ea se transmite politica monetară. Noi nu stăm acolo într-un turn de fildeș și decidem să majorăm dobânda. Păi… Și ce dacă am majorat-o, dacă aia nu se duce în economie? Și prin ce se duce în economie? Prin piața monetară!”, explică Isărescu.