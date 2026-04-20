Isărescu: Mi-a luat un weekend să citesc raportul Consiliului Concurenței. Atacul la Robor e un exemplu perfect de confuzie publică

Guvernatorul BNR a folosit tribuna Forumului Educației Financiare pentru un moment rar de autocritică publică: după trei decenii și jumătate în care banca centrală a explicat cum funcționează economia de piață, românii tot nu înțeleg ce este ROBOR-ul

Românii nu înțeleg cum funcționează sistemul bancar — și asta e periculos

După 35 de ani de educație financiară, oamenii tot confundă banca centrală cu o bancă comercială, tot cred că ROBOR-ul e un instrument prin care băncile îi jefuiesc pe debitori. „Aș spune că în ceea ce privește educația și înțelegerea problemelor la nivelul publicului sunt decalaje mari. Persistă în discursul public neînțelegere, confuzie, privind, de exemplu, rolul băncilor, rolul băncii centrale. Persistă și confuzii legate de indicatorii sau, să spunem, indicii care sunt folosiți în societate”, a spus luni Guvernatorul BNR

Atacul la ROBOR e un exemplu perfect de confuzie publică

Isărescu a parcurs raportul Consiliului Concurenței („mi-a luat un weekend, că are 800 de pagini”), care începe bine, explică corect ce e ROBOR-ul. Dar apoi ajunge la concluzia că băncile s-au cartelizat — ignorând că piața monetară trebuie să funcționeze coordonat, altfel politica monetară a BNR nu se transmite în economie. „Și dacă ROBOR ar fi fost manipulat în sus de niște „șmecheri”, de ce a scăzut cu 2% recent? Tot ei l-au scăzut? Discuția asta cu Roborul a re-apărut și tulbură societatea românească și îmi dau seama cât de periculoasă e toată discuția asta”, mai spune Isărescu.

E o problemă de comunicare, nu doar de educație

BNR și băncile vorbesc o „păsărească” pe care publicul nu o înțelege. Iar televiziunile amplifică confuzia, a mai spus Isărescu. Neînțelegerea sistemului bancar nu e doar o problemă culturală — e o problemă de securitate națională, consideră numărul 1 din BNR.

„Piața monetară sau interbancară este esențială. Prin ea se transmite politica monetară. Noi nu stăm acolo într-un tur de fildeș și decidem să majorăm dobânda. Păi… Și ce dacă am majorat-o, dacă aia nu se duce în economie? Și prin ce se duce în economie? Prin piața monetară!”, explică Isărescu

Banca centrală într-o economie de piață nu dă credite populației. Nu dă credite firmelor. Băncile comerciale fac asta, a clarificat Guvernatorul.

„Păi dacă nu se înțelege că piața monetară este cea prin care politica monetară se transmite în economie înseamnă că eu ca veteran, ar trebui să-mi fac autocritica. Dar lăsați Roborul, că nu putem să funcționăm altfel. De dimineață până seara bietul Robor e tăvălit și făcut marele dușman al României, s-a mai plâns Isărescu.