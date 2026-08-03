Țara NATO amenințată de Trump cu anexarea unei bucăți de teritoriu își extinde serviciul militar obligatoriu

Aproximativ 1.600 de recruți danezi au început luni noul program de extindere a serviciului militar obligatoriu, angajându-se într-o perioadă de serviciu militar de 11 luni, pe măsură ce Danemarca își accelerează consolidarea apărării, într-un efort determinat de presiunile legate de securitatea din Arctica și de războiul din Ucraina, scrie Reuters.

Danemarca a anunțat în 2024 că își va extinde serviciul militar obligatoriu pentru a include, pentru prima dată, și femeile și va mări durata standard a serviciului de la patru la 11 luni, în timp ce numărul recruților va crește de la 5.000 la 7.500 pe an până în 2033.

Noul val de recrutări vine în contextul în care Danemarca se pregătește să desfășoare, pentru prima dată, recruți în Groenlanda la sfârșitul acestei luni, o companie de peste 100 de soldați urmând să servească timp de o lună, preluând sarcinile operaționale de la trupele profesioniste.

Desfășurarea are o importanță politică sporită, întrucât președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în repetate rânduri că va anexa acest teritoriu danez semi-autonom, invocând motive de securitate națională, cererea acestuia fiind respinsă ferm de guvernele Groenlandei și Danemarcei.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat, la summitul NATO de luna trecută de la Ankara, că țara sa este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu al alianței militare, „inclusiv pe al nostru”.

Silas Nohr, un recrut de 19 ani din orașul Varde, din vestul Danemarcei, aflat la prima lui zi de serviciu militar, a spus că salută prelungirea perioadei de serviciu.

„Acum avem 11 luni și simt că poți să te implici cu adevărat, să trăiești cu adevărat această experiență și să pătrunzi mult mai adânc în lumea militară”, a spus el.

Noii recruți vor urma cinci luni de instrucție de bază, urmate de șase luni de serviciu operațional. Forțele Armate daneze introduc, de asemenea, noi direcții de recrutare, inclusiv un pluton de drone în cadrul Comandamentului Operațiunilor Speciale.

Programul militar al acestei țări nordice funcționează pe baza unui sistem de tragere la sorți pentru toți tinerii adulți și sănătoși care împlinesc 18 ani, dar de mulți ani este alcătuit aproape în întregime din voluntari, loteria fiind utilizată doar pentru a completa cotele rămase.

Țările nordice vecine, Suedia, Finlanda și Norvegia, au, de asemenea, un serviciu militar bazat pe recrutare, la fel ca și țările din regiunea baltică: Estonia, Letonia și Lituania.