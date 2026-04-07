Daniel Băluță a anunțat că noul parc amenajat în Sectorul 4 se va numi „Donald J. Trump”

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat marți că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, va fi denumit „Donald J. Trump” în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, a scris Băluță pe contul lui de Facebook.

El a afirmat că, pentru a marca acesastă sărbătoare noul parc, ce este amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.”

„În semn de considerație pentru aceste valori, m-am întâlnit recent cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, ambasadorul Paolo Zampolli și cu noul ambasador al Statelor Unite în România, Excelența Sa, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre colaborarea și legăturile dintre comunitățile noastre”, a mai spus Băluță.