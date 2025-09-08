Daniel David, despre protestul profesorilor: Este neinspirat şi nerealist / Ce mesaj le transmite ministrul Educației

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că protestul profesorilor, în actualul context de constrângeri fiscal-bugetare, este „neinspirat” şi „complet nerealist”. Ministrul a precizat că participă la discuțiile sindicaliștilor cu președintele Nicușor Dan.

Într-o intervenție la Digi24, Daniel David le-a transmis sindicaliştilor, dar şi celor „care nu sunt neapărat implicați în sindicat”, că în această perioadă „este foarte important să fie şi realişti, şi înţelepţi”.

„Am auzit solicitările lor şi este complet nerealist să te aştepţi că, în această perioadă, se vor întâmpla modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul îşi va da demisia sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari, evaluarea Moody’s din septembrie şi evaluarea Comisiei Europene din octombrie şi este nevoie de stabilitate”, a spus ministrul Educației, citat de News.ro.

„De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînţelept, ca să nu sunt poate neinspirat, să soliciţi demisia ministrului care totuşi a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaţionale, care a reuşit astfel să asigure salariile şi bursele până la sfârşitul anului, să nu fie oameni daţi afară, să nu avem tăieri de salarii, şi în final, sigur, să contribuim şi la stabilitatea ţării”, a mai spus David.

Acesta a adăugat că, în acest context, invitaţia sa este ca oamenii să înţeleagă că „ţara este în criză fiscal-bugetară” şi că din această cauză au fost luate aceste măsuri.

Incertitudine pentru perioada următoare

Întrebat cum ar putea fi deblocat conflictul în acest moment, în condiţiile în care unii profesori ameninţă cu blocarea activităţii didactice, ministrul a precizat că nu ştie, în acest moment, ce înseamnă boicotare şi ce vor să facă profesorii.

„Eu am încrederea că dacă un profesor merge la ore nu are cum să nu-şi facă activitatea, pentru care este plătit şi, dincolo de plată, este un act de moralitate, intrând în sala de clasă, să-ţi faci lecţia, să interacţionezi cu copiii. (…) Nemulţumirea s-a auzit, întrebarea este ce facem cu ea, iar invitaţia mea rămâne, aşa cum am făcut-o înainte, pentru a construi, pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim şi atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”, a precizat David.

„Nemulțumirile le vedem”

Daniel David a subliniat că nu participă la întâlnirea de luni, de la Palatul Cotroceni, dintre Nicuşor Dan şi profesorii protestatari pentru că este „întrevederea preşedintelui” şi că „poate” este bine ca liderii de sindicat să aibă întâlniri cu diverse structuri.

„Copiii trebuie să meargă la şcoală, profesorii o să-şi facă datoria. Nemulţumirile le vedem, ele nu apar pur şi simplu din nimic, ci dintr-o situaţie de criză fiscal-budgetară, nu din normalitate sau că cineva ar fi dorit aceste măsuri. Iar preşedintele, după ce va avea întâlnirea cu profesorii, va decide ce va dori să comunice guvernului sau ministrului direct. Mă aştept şi eu să văd care vor fi concluziile după întâlnire şi nu cred că trebuia nici eu, şi nici premierul să fim acolo, în condiţiile în care mesajul către ministru a fost transmis prin proteste pe parcursul mai multor zile, iar astăzi către guvern în Piaţa Victoriei. Acum este discuţia preşedintelui cu sindicaliştii”, a mai spus Daniel David.