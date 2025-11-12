Daniel David: Profesorii poartă cea mai mare responsabilitate pentru analfabetismul funcțional / Noua programă de liceu din 2026 va urmări reducerea fenomenului, spune ministrul

Ministrul Educației, Daniel David, este cel care a militat pentru schimbarea normelor de la catedră. Foto: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, într-un podcast Salvați Copiii România, că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice”. Ulterior, el a anunțat că, dacă lucrurile decurg conform planului, elevii care vor începe liceul în anul școlar 2026-2027 „vor intra într-o nouă logică curriculară”, menită să reducă „drastic” analfabetismul funcțional în decurs de patru ani.

„Nu vă supărați, nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Până la urmă, copiii vin cu un nivel de inteligență și un nivel de creativitate normale, ca să spun așa. Este treaba profesorilor ca, pornind pe o normalitate, copiilor să le transferi acele competențe. N-ai pe cine să pui responsabilitatea decât pe cadrele didactice. Și asta e valabil și în preuniversitar și nu vreau să-i scutesc și pe cei din învățământul superior – când dăm greș și noi avem un abandon școlar destul de mare și este tot, ca să spun așa, un rol important pe care îl are universitatea și profesorii”, a afirmat ministrul.

Daniel David a subliniat că, în cazul în care elevii ajung până în clasa a VIII-a fără să dobândească competențe de bază, vina nu poate fi căutată în altă parte decât în rândul cadrelor didactice:

„Dacă-l ai pe copil în școală și tu l-ai primit în clasa a V-a și ai lucrat cu el până în clasa a VIII-a, și în clasa a VIII-a la testele PISA sau la TIMSS el apare în zonă de analfabetism funcțional, fiind la școală… Păi nu vă supărați, cine este de vină?”, a spus ministrul Educației.

El a recunoscut totuși că există și alte cauze ale abandonului școlar, precum lipsa de sprijin economic, responsabilitatea familiei și a autorităților locale. „Însă, în cazul elevilor care frecventează școala, responsabilitatea pentru formarea lor revine în primul rând profesorilor”, a subliniat Daniel David.

Schimbări la curriculumul liceal

Ministrul a afirmat că schimbarea modului în care este construit curriculumul liceal este în plină desfășurare, iar primele efecte sunt așteptate după patru ani.

„Curriculum la nivelul liceului – suntem în linie dreaptă, se lucrează la programe după ce am trecut de planurile-cadru. Dacă toate lucrurile merg bine, clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 va intra într-o nouă logică curriculară. Aștept efectele inclusiv în zona analfabetismului funcțional, adică o reducere drastică în patru ani. Cam acesta este intervalul”, a precizat Daniel David, miercuri, într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Educației, potrivit news.ro.

„25% din timpul alocat fiecărei discipline să fie dedicat învățării remediale”

Întrebat ce se întâmplă cu programele de la gimnaziu, ministrul a precizat că deocamdată nu se lucrează la ele, prioritatea fiind finalizarea curriculumului pentru liceu.

„Deocamdată nu facem nimic. Hai să încheiem curriculumul la nivelul liceului, iar după aceea ne vom orienta și spre gimnaziu și după aceea la nivelul învățământului primar și al educației timpurii. Deocamdată, la nivel de gimnaziu cred că este foarte importantă acea măsură pe care am luat-o, ca 25% din timpul alocat fiecărei discipline să fie dedicat învățării remediale. Era la dispoziția profesorului și până acum, dar prin instrucțiune focalizarea trebuie să fie pe învățare remedială. Dacă facem bine acest lucru, o să vedeți că performanțele o să fie altele și la Evaluarea Națională și la testarea PISA”, a transmis Daniel David.

Ministrul a adăugat că, deocamdată, nu sunt prevăzute schimbări în privința Evaluării Naționale la clasa a VIII-a.