Daniel Dines spune că aplicația AI a rezolvat în trei ore, în loc de patru săptămâni, un proiect al unui client

Agenţi de codare dezvoltaţi de UiPath au reușit această performanță pentru un proiect de automatizare cerut de unul dintrei cei mari producători de electrocanice de consum din lume, a declarat directorul și fondatorul UiPath, Daniel Dines, citat de Ziarul Financiar.

Declarația a fost făcută în cadrul confe­rinţei de rezultate pentru primul tri­mestru fiscal 2027, dar Dines nu a numit ce companie era clientul.

El a explicat că fără folosirea agenților AI timpul de realizarea a proiectului era de patru săptămâni nu trei ore.

„Săptămâni la ore. Asta în­seamnă enorm când mergi să imple­mentezi automatizări pentru o gamă largă de procese“, a explicat el.

Potrivit lui AI a fost prezent în 16 din primele 20 de contracte din primul trimestrul, iar contractele de expansiune care au inclus componente AI au fost de şase ori mai mari decât cele fără.

Un alt exemplu oferit în timpul conferinței a fost a unui mare producător de cipuri care a redus un pro­iect de două luni la câteva zile, tot cu aceleaşi unelte.

Dines a explicat că agenţii de codare lansaţi de UiPath acoperă întregul ciclu de dezvoltare, de la documentarea proceselor şi scrierea codului până la testare şi remedierea automată a erorilor în producţie. „Întreaga suprafaţă de creare a platformei noastre devine agentică. Oamenii vor face în principal validare“, a spus el.

Cum vedea Dines viitorul AI

De altfel, Dines care este co-fondatorului primul unicorn românesc listat la bursa din New York, avertiza de anul trecut că fiecare va trebui să se adapteze la a lucra cu agenții AI, altfel „va fi lăsat în urmă”

„Schimbarea este inevitabilă. Viteza schimbării este cea care ne va arăta cât de repede trebuie să ne adaptăm. Dar cred că fiecare angajat va trebui să se adapteze la a lucra cu agenții AI. Poate nu neapărat să creeze agenți AI, dar să înțeleagă cum să interacționeze cu agenții și cu roboții, cum să stea în locul dirijorului, cum să devină un maestru. Altfel, cred că vom fi lăsați în urmă”, spunea el, potrivit profit.ro.

„Suntem în fața unei transformări, iar modul în care noi toți o să muncim se va schima dramatic în următorii 2-3 ani”, spune CEO-ul UiPath.

UiPath este un start-up fondat în România în 2015 de o echipă condusă de Daniel Dines. În prezent își are sediul principal la New York unde este listată și la bursă. Una din principalele activități este de dezvoltare de inteligență artificială și programe de automatizare și coordonare a agenților pentru automatizarea proceselor și fluxurilor de lucru complexe.