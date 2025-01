Daniel Funeriu spune că „partidele sunt defecte” și-i avertizează pe politicieni: „Voi fi un preşedinte disruptiv”

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei şi candidat independent la alegerile prezidențiale de anul acesta, afirmă că nu va semna niciodată, în calitate de şef al statului, un buget al ţării care să aibă un deficit mai mare de 3%. El susține că vrea să „niveleze diferenţele din societate” şi că va fi un preşedinte „foarte disruptiv” faţă de clasa politică pentru că, în opinia lui „astăzi partidele sunt defecte pentru că operează prin contraselecţie”.

Daniel Funeriu consideră că „România e prizonieră a politicienilor”.

„Clasa asta politică mai face o greşeală foarte mare: marşează foarte mult pentru a obţine voturi pe adâncirea faliilor din societate. De exemplu, avem falii uriaşe între privat şi stat, munca la privat şi munca la stat. Firmele, practic, sunt sclavii sistemelor de stat. E o falie care nu trebuie să existe, statul trebuie să lucreze pentru firme. Vreau un stat care este pro-business. Vreau un stat care spune din timp: «Frate, peste cinci ani vei avea impozite de felul ăsta». Ca preşedinte, de exemplu, nu voi semna niciodată un buget care are mai mult de 3% deficit. Am această experienţă din guvern în 2010, şi noi am redus deficitul urgent”, a declarat fostul ministru sâmbătă, într-o emisiune la Prima TV, potrivit News.ro.

Funeriu denunță „imobilismul” politicienilor

Funeriu spune că politicienii au posibilitatea de a lua măsuri de redresare a ţării şi îi acuză pe aceştia de „imobilism”.

„Eu aud şi pe preşedinţi şi pe politicieni că zic «Nu ne lasă Constituţia. Nu ne lasă…». Nu utilizaţi Constituţia, nu utilizaţi Comisia Europeană pentru a justifica propria voastră incompetenţă! Constituţia îţi oferă toate instrumentele de care ai nevoie ca preşedinte pentru a fi acea curea de transmisie între societate şi puterea guvernamentală. Ai toate instrumentele, utilizează-te! Nu spune «Dom’le, nu pot, că nu mă lasă Constituţia»! Fals! Eu mă ridic împotriva acestui imobilism”, a adăugat el.

Clasa politică „ține România prizonieră”

Întrebat ce fel de șef al statului îşi propune să fie, Funeriu a răspuns că, faţă de români, vrea să fie „un om care tămăduieşte faliile din societate”, iar faţă de politicieni vrea să fie „un preşedinte foarte disruptiv”.

„Eu consider că astăzi partidele sunt defecte pentru că operează prin contraselecţie. Voi fi un preşedinte disruptiv faţă de politicienii din România. Pentru că eu cred că astăzi, din cauza faptului că partidele sunt defecte, pentru că operează prin contraselecţie şi ajung în funcţii publice oameni care în loc să creeze resurse pentru români extrag resurse din viaţa publică, voi fi disruptiv cu această clasă politică care ţine România prizonieră unui trecut”, a spus fostul ministru.