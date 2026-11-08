Datoria publică a României a crescut cu peste 800.000.000 de lei pe zi, în luna august. Datele Ministerului de Finanțe

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a fost, în august 2026, de peste 1.230 miliarde lei, în creștere cu 25 miliarde lei față de luna anterioară, când s-a cifrat la 1.205 miliarde de lei, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF). Creșterea arată că statul român s-a îndatorat, în medie, cu 806,45 milioane de lei pe zi. De asemenea, datele oficiale arată că datoria publică a României aproape s-a triplat în numai 6 ani, față de un nivel de referință de 498,5 de miliarde de lei în 2020.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 61,1%, de la 59,8% în iulie 2026 (PIB conform comunicatului INS din 9 octombrie 2026).

În august 2026, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.163 miliarde de lei, de la 1.144 miliarde de lei în iulie, iar cea pe termen scurt a urcat la 67,1 miliarde lei, de la 60,54 miliarde de lei, în luna precedentă, informează Agerpres.

Titlurile de stat, cea mai mare parte a datoriei

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 966,47 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 237,3 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 549,54 miliarde lei, cea în euro la 552,27 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 125,02 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în august 2026, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.202 miliarde lei, de la 1.177 miliarde lei în iulie 2026, din care 1.135 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (528,73 miliarde de lei) și în euro (515,7 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a urcat la 28,127 miliarde de lei, de la 27,73 miliarde de lei în luna anterioară, din care 28,102 miliarde de lei pe termen mediu și lung.

Totodată, în a opta lună a acestui an, datoria internă a administrației publice se cifra la 620,39 miliarde de lei (607,308 miliarde lei în iulie 2026), respectiv 30,8% din PIB (30,2% din PIB, în luna precedentă), din care 599,26 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 21,128 miliarde de lei datoria administrației locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 609,66 miliarde de lei (597,6 miliarde lei, în luna anterioară), respectiv 30,3% din PIB (29,7% în iulie), din care 602,66 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 6,999 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.

Cum a evoluat datoria în ultimii 6 ani

O statistică a Ministerului de Finanțe, realizată pe baza metodologiei UE și publicată în luna august, arăta un ritm accelerat de creștere a datoriei publice a României, în ultimii ani. În 2020, datoria administrației publice centrale era de 482 de miliarde de lei, la care se adăugau 16,5 miliarde reprezentate de datoria administrației publice locale. Ca procent, datoria publică reprezenta doar 46,9% din PIB.

Creșterea cea mai abruptă a avut loc în 2024, când datoria publică a ajuns la 964,8 miliarde de lei față de 784,2 miliarde în 2023. Tot în 2024, s-a trecut peste pragul de 50% din PIB al datoriei, când s-a ajuns de la 49,3% în 2023 la 54,8% din PIB