David Popovici, primul mesaj la revenirea în țară. Critică statul român pe un subiect sensibil

Înotătorul român David Popovici a revenit luni la Bucureşti, sportivul afirmând că este fericit pentru rezultatele excepţionale obținute la Paris. El a vorbit din nou despre faptul că statul român nu a premiat sportivii pentru rezultatele din ultimii doi ani şi a mai spus că, pentru el, urmează o perioadă de relaxare.

„Suntem bine, fericiţi, obosiţi după drumul lung, dar mulţumiţi de ce am realizat. Dacă aş vorbi cu David de acum câţiva ani, i-aş spune să nu schimbe nimic, i-aş sune că totul o să fie bine, ok, totul se aşează. Am învăţat să mă bucur de succes. Am văzut un interviu al lui Kobe Bryant în care era întrebat despre succes şi eşec şi a spus că nu prea îl mai interesează, e neutru, joacă de dragul de a desluşi anumite lucruri şi aspecte ale vieţii lui, şi eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine. Deşi, când o faci cu pasiune şi dragoste, vin şi titlurile”, a declarat David Popovici, citat de News.ro.

„Cât de mult pot aştepta sportivii ăștia?”

Întrebat cum comentează faptul că din 2024, Agenția Națională pentru Sport (ANS) nu l-a premiat pentru medalii, David Popovici a răspuns: „Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român. Eu sunt suficient de norocos şi sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile şi care mi-au susţinut acest parcurs, dar cunosc mulţi sortivi care nu au condiţiile mele”.

„Şi dacă povestesc de premieri neprimite de doi ani, încerc să vorbesc în numele tuturor. E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susţină, tocmai pentru a reuşi să celebrăm şi să câştigăm împreună. E sentimentul de identificare, de asociere, am câştigat cu toţii, unii sportivi au nevoie urgent de asta, nu pretind că este cazul meu, dar asta este situaţia în momentul ăsta şi profit de fiecare dată să reamintesc asta: pentru că… cât de mult pot aştepta sportivii ăștia? Nu pot aştepta destul de mult”, a continuat înotătorul.

Sursă de inspirație

David Popovici a puncat că este recunoscător pentru tot. „Sunt recunoscător că m-am născut într-o familie care m-a iubit, care nu m-a împins să fac ce nu-mi doresc, pe lângă noroc, mă simt privilegiat să fiu în poziţia asta. Ştiam că va fi o concurenţă acerbă, finala de la 100 de metri liber a fost cea mai rapidă din istorie, felicitări celor care au contribuit la asta.”

El a mai spus că selecţionerul Gheorghe Hagi este o sursă de inspiraţie pentru el. „Aştept să ne vedem într-o zi”, a adăugat Popovici.

Întrebat dacă ar merge în Rusia, la invitaţia înotătorului Egor Kornev, David Popovici a răspuns: „N-am primit nicio invitaţie”.

„În vacanţă mă relaxez Sunt flatat de adjective şi bucuros că mi se apreciază efortul… și care e secretul: nu există niciun secret, enorm de multă muncă şi un strop de noroc şi o alăturare de drumuri care pot crea ceva senzaţional”, a încheiat Popovici.

David Popovici a scris istorie la Campionatul European de nataţie de la Paris.

Românul a câştigat, vineri, al treilea titlu continental consecutiv la 200 de metri liber, la două zile după ce a câştigat al treilea aur european la 100 metri liber. Este primul care reuşeşte o astfel de performanţă.