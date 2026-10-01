De azi se schimbă rovinieta. Care sunt noile tarife și cine plătește mai mult / Dispar și taxele de pod

Rovinieta se schimbă substanțial de joi, 1 octombrie. Prețul ei este calculat în funcție de cât de poluantă este mașina, și nu doar de perioada de valabilitate aleasă. Pentru mașinile mai vechi, asta înseamnă o scumpire față de tarifele de până acum. Schimbarea vine odată cu o reformă legislativă mai amplă a sistemului de taxare rutieră.

De la 1 octombrie 2026, sunt anulate și taxele de trecere a podurilor de la Giurgiu spre Bulgaria, Fetești și Giurgeni.

Intră în vigoare și TollRo, un nou sistem de taxare pe kilometru pentru vehiculele de marfă.

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Noi tarife pentru rovinietă de la 1 octombrie

Noile tarife pentru taxele de drum urmează principiul „poluatorul plătește”, potrivit motivării proiectului de lege prin care au fost aprobate.

Noutatea principală pentru șoferii de autoturisme și utilitare ușoare este că, pentru prima dată, rovinieta nu mai are un tarif unic pe categorie de vehicul, ci variază și în funcție de norma de poluare Euro a mașinii.

Pentru o mașină electrică sau încadrată în norma Euro VI va fi cel mai mic tarif, în timp ce pentru un vehicul cu norma Euro III sau mai vechi tax de drum va fi cu aproximativ 25% mai mare pentru aceeași perioadă de valabilitate.

Guvernul anunța că estimează, pentru rovinietă și TollRo, în total, încasări de aproximativ 1,1 miliarde de lei doar în primele trei luni de aplicare, din octombrie până în decembrie 2026.

Tarife rovinietă octombrie 2026 – Autoturisme și microbuze (până la 9 locuri)

Perioadă ElectricE / Euro VI Euro IV–V Euro III–0 1 zi 22 lei (+19,6%) 26 lei (+41,3%) 29 lei (+57,6%) 10 zile 30 lei (−4,9%) 35 lei (+10,9%) 39 lei (+23,6%) 30 zile 48 lei (−3,9%) 55 lei (+10,1%) 62 lei (+24,1%) 60 zile 76 lei (−3,7%) 87 lei (+10,3%) 99 lei (+25,5%) 12 luni 254 lei (−3,4%) 292 lei (+11,1%) 330 lei (+25,5%)

Tarife rovinietă pentru alte categorii de vehicule sub 3,5 tone – intervale min–max (Electrice/Euro VI – Euro III–0)

Categorie 1 zi 10 zile 30 zile 60 zile 12 luni Autoutilitare ≤3,5 t 52–67 lei 69–90 lei 110–143 lei 173–225 lei 579–753 lei Autbuze 9–23 locuri 173–225 lei 231–301 lei 366–477 lei 579–753 lei 1.931–2.510 lei Autobuze peste 23 locuri 306–397 lei 408–530 lei 646–839 lei 1.020–1.326 lei 3.400–4.420 lei

Cât de scumpe sunt acum rovinietele față de tarifele vechi

Comparativ cu tarifele aflate în vigoare până ieri – cele afișate oficial de CNAIR pentru septembrie 2026, calculate la cursul de 5,2584 lei/euro – diferența cea mai vizibilă nu este neapărat suma în sine, ci faptul că, pentru prima dată, prețul rovinietei depinde de cât de poluantă este mașina.

Practic, până acum, un autoturism plătea un tarif unic, indiferent de vechime: 49,95 lei pentru 30 de zile sau 262,92 lei pentru un an.

De la 1 octombrie, aceleași perioade costă 48, respectiv 254 de lei pentru mașinile electrice sau încadrate în norma Euro VI – practic aceeași sumă, chiar ușor mai mică, dar 55, respectiv 292 de lei pentru cele Euro IV-V, și 62, respectiv 330 de lei pentru cele Euro III sau mai vechi.

Diferența devine mai clară în procente:

pentru rovinieta de 30 de zile, un șofer cu mașină Euro IV-V plătește cu circa 10% mai mult decât până acum.

unul cu mașină Euro III sau mai veche, cu aproape 24% mai mult.

același tipar se păstrează la rovinieta de 60 de zile și la cea anuală – cea mai cumpărată de șoferii care circulă frecvent – unde scumpirea ajunge la 25% pentru mașinile mai vechi.

Rovinieta de o zi, scumpire pentru toată lumea

Singura excepție notabilă este rovinieta de o zi, la care chiar și proprietarii de mașini Euro VI sau electrice vor plăti acum cu aproape un sfert mai mult decât tariful actual – mai exact 22 de lei față de 18,4 lei până acum.

Parcul auto românesc este, potrivit datelor citate de industria auto, al doilea cel mai vechi din Uniunea Europeană, cu o vârstă medie de aproximativ 16,5 ani. Aproape jumătate dintre mașinile înmatriculate în ultimii ani nu depășesc norma Euro 4.

Comparație România – Bulgaria – Ungaria – tarife rovinietă/vinietă anuală pentru autoturisme

În Bulgaria, sistemul funcționează prin vinietă electronică (e-vinyeta), introdusă în 2019, dar calculul este complet diferit: tariful este unic pentru toate mașinile din categoria I (sub 3,5 tone), indiferent de norma de poluare, și variază doar în funcție de perioada de valabilitate – o zi, weekend, o săptămână, o lună, trei luni sau un an. De la 1 august 2026, Bulgaria a majorat toate aceste tarife cu 30%, prima scumpire din 2019 încoace. Astfel, vinieta anuală a ajuns la 64,5 euro, față de 49,6 euro înainte. Înseamnă circa 340 lei.

În Ungaria, autoturismele folosesc sistemul de „matrica” (e-vinietă), separat de HU-GO, sistemul de taxare pe kilometru aplicat camioanelor peste 3,5 tone. Pentru categoria D1 (autoturisme), tariful e tot unic, fără diferențiere pe norma de poluare, dar variază pe durată și pe acoperire teritorială: vinieta poate fi cumpărată doar pentru un județ sau pentru întreaga rețea națională. Vinieta anuală națională costă 61.760 de forinți, adică aproape 895 de lei.

Comparate direct, la cursul de schimb valabil la mijlocul lunii septembrie 2026, rovinieta românească rămâne, de departe, cea mai ieftină dintre cele trei, chiar și după majorarea din octombrie pentru mașinile mai poluante.

Practic, chiar și un șofer român cu o mașină veche, încadrată Euro III sau mai jos, plătește de acum 330 de lei pentru rovinieta românească – ușor mai puțin decât tariful bulgăresc și puțin peste o treime din cel unguresc.

Țară Tarif anual Echivalent RON Mod de calcul România (actual, până la 30 sept.) 262,92 lei 262,92 lei Tarif unic pe categorie România (Euro VI/electric, din 1 oct.) 254 lei 254 lei Diferențiat pe normă de poluare România (Euro IV-V, din 1 oct.) 292 lei 292 lei Diferențiat pe normă de poluare România (Euro III-0, din 1 oct.) 330 lei 330 lei Diferențiat pe normă de poluare Bulgaria (din 1 aug. 2026) 64,5 euro / 126,15 leva 339 lei Tarif unic, fără diferențiere Euro Ungaria (tarif național) 61.760 forinți 895 lei Tarif unic, fără diferențiere Euro

Dispar și taxele de pod

Odată cu reforma sistemului de taxare rutieră, dispar și tarifele de trecere percepute separat la anumite poduri peste Dunăre.

Abrogarea OG 15/2002 – ordonanța care a reglementat timp de peste două decenii atât rovinieta, cât și tarifele de trecere pe rețeaua de drumuri naționale – atrage automat și anularea taxelor de trecere a Podurilor Dunărene.

Este vorba, în primul rând, despre taxa de pod de la Fetești, respectiv cea de la Giurgeni-Vadu Oii (traversarea peste brațul Borcea al Dunării, pe DN2A), precum și despre taxa de pe Podul Prieteniei, de la Giurgiu spre Ruse.

Vama Giurgiu – Ruse / Taxa de trecere pod, Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

Taxa percepută pe sens invers, dinspre Ruse spre Giurgiu, este colectată de autoritățile din Bulgaria și va rămâne în vigoare.

La fel va rămâne în vigoare și taxa de traversare a podului Calafat – Vidin, un pod construit de către partea bulgărească.

TollRO – noul sistem de taxare a transporturilor de marfă

TollRo, noul sistem prin care camioanele vor plăti taxa de drum pe kilometru parcurs, intră și el în vigoare tot de la 1 octombrie 2026.

TollRo este numele sistemului prin care România urmează să treacă, pentru camioane și alte vehicule de marfă, de la o taxă fixă pe perioadă (rovinieta) la o taxă calculată în funcție de distanța parcursă pe drumurile naționale, expres și autostrăzi.

Practic, în loc să cumpere o rovinietă valabilă o zi, o lună sau un an, un transportator va plăti pentru fiecare kilometru rulat pe rețeaua administrată de CNAIR.

Sistemul face parte dintr-un cadru mai larg numit STRR (Sistemul de Taxare Rutieră din România), gândit să se conecteze, începând din ianuarie 2027, cu sistemele similare din alte state europene, printr-un mecanism numit SETRE (Serviciul European de Taxare Rutieră).

Pentru vehiculele vizate de TollRo, suma de plată rezultă din înmulțirea tarifului unitar (stabilit în lei/kilometru) cu numărul de kilometri parcurși efectiv pe rețeaua de drumuri taxată.

Tariful unitar nu este fix, ci variază în funcție de trei elemente: masa totală maximă autorizată a vehiculului, clasa de poluare Euro și categoria de drum folosită (autostradă, drum expres sau drum național).

Din punct de vedere tehnic, plata se poate face prin aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru Android și iOS și pusă la dispoziție de CNAIR, prin contracte încheiate cu furnizori de servicii de taxare înregistrați, sau prin bilete de traseu cumpărate individual, valabile cel mult 72 de ore.

Tarife TollRo pe kilometru (lei/km, cu TVA)

Categorie vehicul (masă totală autorizată) Tip drum Euro VI Euro V–IV Euro III–0 I · 3,5–7,5 t Autostradă / drum expres 0,17 0,19 0,22 I · 3,5–7,5 t Drum național 0,08 0,10 0,11 II · 7,5–12 t Autostradă / drum expres 0,29 0,33 0,37 II · 7,5–12 t Drum național 0,14 0,16 0,19 III · peste 12 t Autostradă / drum expres 0,48 0,55 0,62 III · peste 12 t Drum național 0,24 0,28 0,31

Exemple de calcul pentru câteva trasee

Traseu (distanță) Categorie vehicul Euro VI Euro V–IV Euro III–0 București–Brașov (166 km) I · 3,5–7,5 t 28,2 lei 31,5 lei 36,5 lei II · 7,5–12 t 48,1 lei 54,8 lei 61,4 lei III · peste 12 t 79,7 lei 91,3 lei 102,9 lei București–Constanța (225 km) I · 3,5–7,5 t 38,3 lei 42,8 lei 49,5 lei II · 7,5–12 t 65,3 lei 74,3 lei 83,3 lei III · peste 12 t 108,0 lei 123,8 lei 139,5 lei București–Cluj-Napoca (450 km) I · 3,5–7,5 t 76,5 lei 85,5 lei 99,0 lei II · 7,5–12 t 130,5 lei 148,5 lei 166,5 lei III · peste 12 t 216,0 lei 247,5 lei 279,0 lei București–Timișoara (550 km) I · 3,5–7,5 t 93,5 lei 104,5 lei 121,0 lei II · 7,5–12 t 159,5 lei 181,5 lei 203,5 lei III · peste 12 t 264,0 lei 302,5 lei 341,0 lei

Cine plătește taxa TollRo

TollRo se aplică vehiculelor destinate transportului de marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone.

Vehiculele mixte sunt și ele încadrate, din acest punct de vedere, tot ca vehicule de marfă.

Practic, este vorba în principal despre camioane și ansambluri de camioane care circulă pe rețeaua administrată de CNAIR.

Șoferii de mașini personale și vehiculele de marfă mai ușoare, sub 3,5 tone, nu intră sub incidența TollRo – pentru ele rămâne în vigoare rovinieta clasică, plătită tot pe perioade fixe (o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni), ale cărei tarife au fost și ele actualizate începând cu 1 octombrie (detalii mai jos).