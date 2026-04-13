De ce a fost văzut Trump cu pungi de McDonald’s înainte de conferința neașteptată de presă despre Iran

Sharon Simmons livrează Casei Albe mâncare de la McDonald's , pe 13 aprilie 2026, la Washington. FOTO: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Președintele american Donald Trump a avut luni o discuție neașteptată cu presa, în fața Casei Albe. Chiar înainte ca reporterii să fie chemați, președintele ieșise afară pentru a o saluta pe o femeie care purta un tricou cu inscripția „DoorDash Grandma” – o referire la un popular serviciu de livrare a mâncării din SUA.

Prezența acestei femei, Sharon Simmons, la Casa Albă face parte din cadrul unui efort de promovare a noilor reglementări care elimină impozitele pe unele bacșișuri pentru lucrătorii din industria serviciilor.

Dar asta nu l-a oprit pe Trump – care s-a aplecat să ridice pungile de la McDonald’s pe care Simmons le adusese ea – să-i adreseze acesteia câteva întrebări politice neașteptate, relatează Sky News.

„Ei vor ca bărbații să participe la competițiile sportive feminine”, a spus Trump referindu-se la democrați.

Întorcându-se către femeia aflată în fața presei internaționale, el a întrebat: „Crezi că bărbații ar trebui să participe la competițiile sportive feminine?”

„Sincer, nu am o părere în privința asta”, a răspuns ea.

„Nu ai? Pun pariu că ai!”, a replicat Trump.

„Am venit aici în legătură cu impozitul pe bacșișuri”, a spus ea, în timp ce Trump a răspuns „da, bine” și a atins-o ușor pe umăr, felicitând-o pentru eforturile ei, înainte de a se întoarce ca să răspundă la întrebările presei.