De ce a fost văzut Trump cu pungi de McDonald’s înainte de conferința neașteptată de presă despre Iran
Președintele american Donald Trump a avut luni o discuție neașteptată cu presa, în fața Casei Albe. Chiar înainte ca reporterii să fie chemați, președintele ieșise afară pentru a o saluta pe o femeie care purta un tricou cu inscripția „DoorDash Grandma” – o referire la un popular serviciu de livrare a mâncării din SUA.
Prezența acestei femei, Sharon Simmons, la Casa Albă face parte din cadrul unui efort de promovare a noilor reglementări care elimină impozitele pe unele bacșișuri pentru lucrătorii din industria serviciilor.
Dar asta nu l-a oprit pe Trump – care s-a aplecat să ridice pungile de la McDonald’s pe care Simmons le adusese ea – să-i adreseze acesteia câteva întrebări politice neașteptate, relatează Sky News.
„Ei vor ca bărbații să participe la competițiile sportive feminine”, a spus Trump referindu-se la democrați.
Întorcându-se către femeia aflată în fața presei internaționale, el a întrebat: „Crezi că bărbații ar trebui să participe la competițiile sportive feminine?”
„Sincer, nu am o părere în privința asta”, a răspuns ea.
„Nu ai? Pun pariu că ai!”, a replicat Trump.
„Am venit aici în legătură cu impozitul pe bacșișuri”, a spus ea, în timp ce Trump a răspuns „da, bine” și a atins-o ușor pe umăr, felicitând-o pentru eforturile ei, înainte de a se întoarce ca să răspundă la întrebările presei.