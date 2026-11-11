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Economie

De ce ANAF păstrează declarațiile 390 și 394 alături de SAF-T: „La testele pe care le facem apar diferențe majore. Ce schimbări apar în 2027

Dan Popa
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Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat miercuri la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de Curs de Guvernare, de ce contribuabilii depun în continuare aceleași date în mai multe formate și ce schimbări pregătește instituția pentru 2027: clasificarea tuturor firmelor după risc, o listă neagră a administratorilor și un sistem bonus-malus pentru inspectori. Ce urmează?