De ce ANAF păstrează declarațiile 390 și 394 alături de SAF-T: „La testele pe care le facem apar diferențe majore. Ce schimbări apar în 2027

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat miercuri la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de Curs de Guvernare, de ce contribuabilii depun în continuare aceleași date în mai multe formate și ce schimbări pregătește instituția pentru 2027: clasificarea tuturor firmelor după risc, o listă neagră a administratorilor și un sistem bonus-malus pentru inspectori. Ce urmează?

Contribuabilii vor depune în continuare declarațiile 394 și 390, deși ANAF primește deja fișierele SAF-T și datele din e-Factura, a declarat Adrian Nica. Președintele ANAF a spus că „foarte mulți contribuabili și specialiști în acest domeniu își manifestă nemulțumirea” față de această situație.

„Da, se depun în continuare pentru că ANAF-ul are nevoie să-și ia informația din mai multe surse de date, pentru că validarea unor sisteme se face în timp nu de azi pe mâine. Practic, am păstrat în continuare aceste declarații, deoarece la testele pe care le facem prin compararea unei aplicații SAFT cu e-factura sau cu 390 apar diferențe majore”, a spus Nica.

Potrivit acestuia, în 2026 ANAF a introdus o aplicație care compară fișierele SAF-T a doi parteneri comerciali. Dacă un contribuabil primește o factură, dar nu o transmite la contabilitate, iar partenerul său o înregistrează, comparația celor două fișiere arată o neconcordanță. „În momentul în care, la nivelul ANAF-ului, se fac aceste corelații, rezultă neconcordanțe. Aceste neconcordanțe pot să califice un contribuabil într-o zonă de risc ridicat”, a declarat președintele ANAF.

Nica a mai spus că, după dispariția raportării semestriale, ANAF găsește în aplicațiile sale balanțe contabile cu solduri pe care le-a numit „nejustificate,” precum și fișiere SAF-T în care „o balanță contabilă de luna N are alte solduri finale decât soldul inițial al lunei N plus 1”.

„Nu vom putea niciodată elimina birocrația care generează costuri administrative dacă noi, toți actorii acestei piețe, nu ne punem de acord care dintre aceste date trebuie să aibă o acuratețe conform situației fiscale. Să știți că toate sistemele din lume culeg informațiile din mai multe surse”, a afirmat Nica.

Pentru 2027, ANAF își propune să organizeze cursuri gratuite, fizice și online, cu contribuabilii și cu profesioniștii din contabilitate, audit și consultanță fiscală. „Ne-am propus în 2027 să explicăm corelațiile pe care le facem pentru a ajuta contribuabilul să înțeleagă mai bine care date sunt extrem de importante pentru noi”, a spus el.

Toate firmele, clasificate după risc până la finalul lui 2027

Președintele ANAF a anunțat că, până la sfârșitul anului viitor, instituția va încadra fiecare contribuabil administrat într-o clasă de risc. „Fiecare societate comercială va avea risc mic, mediu sau ridicat. Ne propunem, de asemenea, în anul 2027 să tratăm diferit contribuabilii cu risc ridicat față de contribuabilii cu risc scăzut”, a declarat Nica.

El i-a descris pe contribuabilii cu risc scăzut drept cei „pe care îi definim contribuabilii onești, sunt cei care ne ajută să realizăm planul de încasări la ANAF, sunt cei care suportă de fiecare dată orice creștere de taxe, sunt cei care ne ajută în conformarea voluntară”.

Potrivit lui Nica, evaluarea va include și istoricul administratorului. „Nu putem să tratăm un contribuabil care are aceeași firmă de 30 de ani, își plătește taxele, dările, la fel ca acel contribuabil care a avut în ultimii 10 ani între 80 și 100 de firme fie vândute cu datorii, fie abandonate în diverse proceduri”, a spus el.

Controalele, sub 1% din planul de încasări

Nica a declarat că ANAF a colectat în 2025 și în 2026 „exact ținta pe care Ministerul de Finanțe ne-a stabilit-o”, și că banii au venit prin conformare voluntară.

„Structurile de control nu contribuie cu sume atât de importante cum uneori se vehiculează în spațiu public. Spre exemplu, în anul 2025, planul de încasări al ANAF-ului a avut contribuție, de la nivelul structurilor de control, sub 0,4%”, a spus președintele ANAF. Pentru 2026, el a indicat o pondere de „undeva la 1%”, cu mențiunea că anul acesta, prin centralizarea planului de control, inspecțiile au fost țintite în zonele cu risc.

La data conferinței, structura de analiză de risc identificase, potrivit lui Nica, „în jur de 1800 de societăți comerciale cu risc ridicat”. Analizele au fost transmise structurilor de control, iar planul de control al ANAF se bazează pe includerea acestor firme în inspecție fiscală.

Nica a descris centralizarea astfel: „Noi la nivelul ANAF am trecut în acest an de la programe de control întocmite la nivelul județului, analize de risc la nivelul județului, practic am trecut de la 40 și ceva de ANAF-uri la un singur ANAF centralizat.”

Cele 7.000 de notificări

ANAF a trimis între 6.800 și 7.000 de notificări către contribuabili încadrați la risc mediu, pe baza comportamentului fiscal din 2024, a spus Nica. El a menționat că a văzut în presă critici potrivit cărora notificările nu au fost explicate suficient.

„Rolul acestor notificări nu este acela de a face contribuabilul ceva. Am încercat să facem o standardizare a problemelor, nu ne-a ieșit foarte bine. O să revenim la aceste notificări și o să venim cu personalizarea […] la nivelul fiecărei societăți comerciale”, a declarat președintele ANAF.

Potrivit lui, notificările au vizat firme care în 2024 depuseseră cu întârziere o declarație sau avuseseră o neconcordanță și care o corectaseră după ce fuseseră notificate. Mesajul intenționat, a spus Nica, era următorul: „Noi știm că dumneavoastră sunteți contribuabili, onești, corecți, care reacționați de fiecare dată când vă notificăm. Vă rugăm ca în anul ce va urma să vă uitați și dumneavoastră pe aceste mici neconcordanțe pe care le-ați generat, să nu le mai repetați.”

Baza specială, unificată la nivel național

Baza de date specială, în care ANAF îi trece pe contribuabilii cu risc de neconformare, a fost integrată la nivel național, a spus Nica. Până anul trecut, potrivit acestuia, ea era „insularizată la nivelul fiecărui județ”.

Președintele ANAF a dat un exemplu folosindu-și propriul nume: „Dacă Adrian Nica avea o societate în baza specială la Cluj, Adrian Nica își făcea o altă societate în Bistrița și atunci […] colegul de la Cluj, nu vedea baza specială de la Bistrița.” Astăzi, a spus el, un astfel de contribuabil este identificat și în celălalt județ, iar solicitările sale, de exemplu o rambursare de TVA, sunt trimise la control.

ANAF a început să construiască, pe fiecare zonă a țării, o listă neagră a administratorilor care își abandonează firmele cu datorii, a anunțat Nica. „Nu vei mai putea, sper eu, anul viitor, să abandonezi 4, 5, 6 firme pentru un an cu datorii prin vânzare sau prin cesiune, părți sociale sau prin alte mijloace și să înființezi o firmă nouă într-o zi și să spui că ești antreprenor”, a declarat el.

Potrivit lui Nica, aceste profiluri „nu păcălesc doar ANAF-ul, păcălesc ceilalți actori ai pieței, agenții economici, pentru că atunci când tu faci fraudă prin neplata taxelor, înseamnă că ai și ceva tranzacții comerciale unde un alt antreprenor de bună credință este înșelat”.

Rambursările de TVA și firmele fantomă

Nica a spus că sistemele actuale permit identificarea, prin verificarea unui singur cod fiscal, a unei entități care face parte dintr-un lanț de fraudă de tip carusel, în timp ce în urmă cu câțiva ani inspectorii trebuiau să meargă „din județ în județ, din societate în societate”. Firmele de tip fantomă identificate în procese de rambursare de TVA sunt trecute în baza specială.

„Nu poți veni să ceri o rambursare de TVA fără control, în condițiile în care tu primești marfă sau […] primești consultanță de la o societate comercială pe care nu o găsește nimeni la sediu, care nu poate fi identificat”, a declarat președintele ANAF. El a adăugat: „Însă jurisprudența internațională spune că noi, organul de control, trebuie să arătăm dacă s-a acționat sau nu cu bună credință în aceste relații.”

Șeful ANAF a mai dat exemplul unui grup de 5 persoane care „dețin peste 500 de firme care ne-au prejudiciat cu peste 300 de milioane. Aceste grupări nu le poți numi oameni de afaceri”, spune Nica

El a anticipat că vor exista tot mai multe situații în care contribuabili aflați în control vor spune că nu își primesc TVA-ul deși problemele le au partenerii lor. El a descris și firme care, potrivit datelor din e-Factura, emit din prima zi de la înființare, fără nicio achiziție, zeci de facturi cu mențiunea „conform contract”. „Să știți că cu cât ANAF devine mai explicit și arată ce face, cu atât partea de fraudă se adaptează și devine mai pregătit”, a spus el.

Bonus-malus: recompense doar pentru sumele încasate sau câștigate definitiv

Din 2027 se aplică la ANAF sistemul bonus-malus, prevăzut de Legea 164/2026. Nica a spus că noua legislație modifică regula anterioară, prin care structurile de control erau premiate pentru sumele stabilite.

„Prin noua legislație nimeni nu va fi premiat decât dacă suma este încasată fără contestație sau suma respectivă este câștigată prin decizie definitivă și irevocabilă”, a declarat președintele ANAF. Potrivit lui, un inspector care stabilește sume pierdute ulterior în instanță poate fi sancționat dacă ponderea acestora față de totalul sumelor stabilite depășește un anumit procent.

„Noi nu ne dorim să atragem sume suplimentare pe care să le pierdem în instanță după 4-5 ani și la care să plătim majorări și penalități”, a spus Nica. El a precizat că, atunci când pierde un proces, ANAF plătește atât debitul, cât și majorările aferente.

Președintele ANAF a propus și analizarea unui mecanism de negociere, existent în alte state, prin care o comisie constituită la nivelul instituțiilor statului să analizeze anumite sume înainte de a se ajunge la litigii. „Poate și noi ar trebui ca în anul ce urmează să ne uităm mai atent la sistemele care funcționează bine în alte țări și să le adaptăm și noi la specificul nostru”, a spus el.

Prima metodologie de control, pentru agricultură

ANAF va publica pe site, în cursul acestei luni, prima sa metodologie de control, dedicată agriculturii și realizată împreună cu mediul de afaceri, a anunțat Nica. Documentul va fi revizuit la sfârșitul fiecărui an, în funcție de jurisprudență. Pentru anul viitor, ANAF își propune metodologii pe fiecare domeniu de activitate, cu implicarea mediului universitar.

Scopul, potrivit președintelui ANAF, este ca un contribuabil și profesionistul cu care lucrează „să înțeleagă ce vrem noi să controlăm, să știe din timp unde ne uităm, de ce ne uităm acolo și care este sursa de date pe care trebuie să o aibă pregătit atunci când vine control”. „Practic vrem să reducem timpii de control”, a spus Nica.

El și-a încheiat intervenția reamintind obiectivul pentru 2027: cursuri online și fizice cu contribuabilii, în care ANAF să explice ce informații raportate de aceștia folosește în analizele de risc. „Și aceste analize de risc sunt centralizate și aplicate unitar la nivel național”, a spus președintele ANAF.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: