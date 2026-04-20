De ce anvelopele care par încă bune pot deveni periculoase? Semne care nu se văd

De ce anvelopele care par încă bune pot deveni periculoase? Semne care nu se văd | Sursa foto - shutterstock.com/ro

Majoritatea șoferilor își evaluează anvelopele instinctiv. Dacă nu au crăpături și mai există profil, concluzia e simplă: „mai merg un sezon”.

Însă, în realitate, lucrurile nu stau întotdeauna așa, iar asta pentru că materialul din care sunt fabricate anvelopele, cauciucul, nu este unul inert, ci unul care își pierde din calități odată cu trecerea timpului. Așa că, indiferent dacă sunt folosite zi de zi sau dacă sunt montate pe o mașină care stă mai mult parcată, anvelopele vor îmbătrâni constant.

De vină pentru acest proces cât se poate de firesc sunt variațiile de temperatură, radiațiile UV, umiditatea din aer și stresul mecanic repetat la care este supus cauciucul, a cărui structură internă se va modifica lent, dar sigur.

Anvelopele pot arăta bine la exterior, dar pot avea probleme interne.

Ceea ce poți observa cu ochiul liber este doar stratul superficial al anvelopelor tale, în timp ce posibilele vulnerabilități ale pneurilor pe care le folosești se dezvoltă la interiorul anvelopelor.

Tocmai de aceea, în rândurile de mai jos, ți-am prezentat toate semnele care ți-ar putea spune că e cazul să schimbi anvelopele care par încă bune cu un set nou.

Contează vârsta înaintată a anvelopei?

Unul dintre cele mai ignorate detalii este vârsta reală a anvelopei. De obicei, șoferii asociază uzura unei anvelope exclusiv cu numărul de kilometri parcurși, ca și cum o anvelopă ar îmbătrâni doar prin rulare. În realitate, cauciucul începe să se degradeze încă din momentul în care a fost produs, indiferent dacă este montat pe mașină sau depozitat într-un hotel de anvelope.

Odată cu trecerea timpului, cauciucul începe să-și piardă din proprietățile esențiale, precum elasticitatea, aderența la drum și rezistența la variațiile de temperatură, practic, exact acele caracteristici de care depinde o frânare eficientă.

Factorii care accelerează acest proces sunt, de multe ori, banali și inevitabili, de la expunerea la soare, cu radiațiile UV care fac structura materialului mai fragilă, alternanța dintre temperaturi ridicate și scăzute, umiditatea sau chiar simpla staționare prelungită.

Toate acestea acționează asupra compușilor chimici din cauciuc, modificându-i structura, chiar dacă la început doar la nivel microscopic. În timp, anvelopa devine mai rigidă și aproape incapabilă să se adapteze eficient la imperfecțiunile drumului.

Consecințele apar, de regulă, atunci când nu te aștepți. Deși profilul anvelopei poate arăta încă bine, comportamentul pe drum se poate modifica. Distanța de frânare crește, aderența scade, iar reacțiile mașinii devin mai greu de anticipat, mai ales în condiții dificile, adică pe ploaie, pe asfalt încins sau la viteză mai mare. Iar aici e important să luăm în calcul un detaliu pe care mulți șoferi îl ignoră sau nu știu să îl interpreteze corect, și anume codul DOT.

Inscripționat pe flancul anvelopei, codul DOT îți spune data la care aceasta a fost fabricată. Primele două cifre din cod indică săptămâna, iar ultimele două, anul fabricației. De exemplu, codul 1024 înseamnă că anvelopa a fost produsă în săptămâna 10 din 2024, adică în luna martie, 2024. Altfel spus, codul DOT este asemenea unui certificat de naștere al anvelopei, iar ignorarea acestuia te poate costa mai târziu.

Mulți șoferi cumpără anvelope fără să verifice acest cod, mai ales atunci când găsesc oferte aparent avantajoase. În realitate, însă, nu este exclus ca acele anvelope să fi stat ani întregi în depozite, unde și-au pierdut deja o parte dintre proprietăți, înainte de a ajunge să fie montate pe mașină. Tocmai de aceea, atunci când alegi cele mai bune anvelope , nu este suficient să te uiți la brandul pe care îl preferi sau la prețul acestora. Vechimea reală, confirmată prin DOT, devine un criteriu esențial, așa că o anvelopă de 5-6 ani, chiar dacă nu a fost folosită, nu mai poate oferi același nivel de siguranță ca una recent fabricată.

Microfisurile și degradarea internă a anvelopei

Microfisurile pot apărea în timp, la nivelul structurii cauciucului, ca rezultat al îmbătrânirii și al stresului mecanic repetat. La început, sunt aproape imposibil de observat fără o inspecție atentă, mai ales că nu afectează imediat aspectul general al anvelopei. Pentru un ochi neantrenat, o anvelopă poate părea în regulă, în vreme ce, pentru un specialist în anvelope, aceste semne fine sunt începutul unei probleme mult mai profunde.

Aceste fisuri nu țin doar de un detaliu estetic, pentru că ele indică o slăbire progresivă a materialului, o pierdere a coeziunii interne care, în condiții de utilizare intensă și expunere la temperaturi ridicate, viteze mari sau drumuri lungi, poate duce la cedări bruște, pentru că, practic, anvelopa nu mai reacționează ca un tot unitar, iar riscul să cedeze crește exponențial.

E important să știi și faptul că unele degradări nu pot fi observate cu ochiul liber. În interiorul anvelopei există mai multe straturi, atât textile, cât și metalice, care asigură rezistența și forma. În timp, aceste straturi se pot separa, un fenomen cunoscut în service-urile auto sub numele de delaminare.

Exteriorul anvelopei poate arăta impecabil, dar în interior structura poate fi deja compromisă. Primele semne ale degradării la interior a pneului pot fi subtile, de la vibrații ușoare în mers, la o senzație de instabilitate sau chiar la zgomote atipice la rulare.

Ignorate, aceste semne ele pot evolua spre situații extreme, inclusiv până la explozia anvelopei.

Uzura neuniformă a anvelopei

Modul în care o anvelopă se tocește este, de fapt, un semnal clar al felului în care funcționează mașina și a modului în care aceasta este condusă. De aceea, uzura neuniformă a anvelopei nu ține doar de o simplă problemă estetică, ci este un semnal clar că undeva în sistem există un dezechilibru, doar că mulți șoferii aleg să-l ignore.

Uzura accentuată pe margini indică, de regulă, o presiune incorectă în roți, fie prea mică, fie prea mare, care face ca anvelopa să nu mai aibă un contact optim cu partea carosabilă. În schimb, atunci când observi că anvelopa este mai tocită pe interior sau pe exterior, problema este, de cele mai multe ori, legată de geometria roților, care, probabil, nu a mai fost refăcută de ceva vreme. La rândul lor, zonele plate, acele porțiuni în care profilul pare șters brusc, apar frecvent în urma frânărilor bruște și repetate, mai ales în trafic urban aglomerat.

Toate aceste tipuri de uzură au un efect comun, ele reduc suprafața reală de contact dintre anvelopă și carosabil. Iar această pierdere se traduce printr-o scădere subtilă, dar constantă, a siguranței tale și a celor alături de care călătorești. E chiar posibil să observi că mașina frânează mai greu, pierde aderență mai ușor și devine mai dificil de controlat în situații limită. Așadar, un set de anvelope de vară sau anvelope de iarnă care se uzează incorect nu doar că își reduce durata de viață, ci devine progresiv mai periculos, fără să ofere neapărat semnale evidente pentru șofer.

Aderența pierdută și semnalele pe care alegi să nu le auzi

Adevărata performanță a anvelopelor nu se vede în mersul obișnuit, la viteze mici, prin oraș, ci în momentele mai dificile din trafic, pe ploaie, pe zăpadă, la o frânare de urgență sau într-un viraj în care intri poate prea optimist. În acele fracțiuni de secundă, anvelopele sunt cele care decid dacă rămâi în controlul mașinii tale sau nu. O anvelopă îmbătrânită sau degradată va pierde aderența, poate exact atunci când ai cea mai mare nevoie de ea.

În paralel, există o serie de semnale subtile pe care mașina le transmite și pe care, de cele mai multe ori, alegem să le ignorăm. Vibrațiile ușoare în volan, zgomotele neobișnuite sau o senzație vagă de instabilitate sunt, de regulă, primele indicii că anvelopele nu mai funcționează în parametri optimi. Ele sunt semnale timpurii ale unei degradări care avansează și care, ignorată, poate transforma o situație banală într-una periculoasă.

Când este, de fapt, momentul să schimbi anvelopele?

Nu există o regulă universal valabilă pentru toți șoferii, însă există câteva repere solide pe care orice mecanic le ia în calcul înainte de a-ți recomanda să schimbi anvelopele. Așa cum ți-am arătat în acest material, vechimea anvelopei este unul dintre cele mai importante criterii, pentru că, chiar dacă nu ai parcurs mulți kilometri, după aproximativ cinci ani cauciucul poate începe să își piardă proprietățile esențiale, iar siguranța ta la volan scade.

E important să ții cont și de semnalele pe care ți le poate da mașina, pentru că orice schimbare subtilă, de la o frânare ușor întârziată, o pierdere fină de aderență, până la vibrații sau o senzație de instabilitate pe șosea, poate fi un indiciu că anvelopele nu mai funcționează în parametri optimi.

La fel de important este și contextul în care conduci. Drumurile lungi, vitezele ridicate sau condițiile meteo dificile nu fac decât să amplifice defecte ale anvelopelor care, în oraș, pot trece neobservate.

În același timp, e important să știi că alegerea unor anvelope nu ar trebui să fie o decizie luată în grabă sau redusă la un simplu calcul de preț. Diferențele dintre produse nu sunt doar de brand sau de marketing, ci se reflectă direct în modul în care mașina reacționează în situații limită.

Fie că vorbim despre anvelope de vară, anvelope de iarnă sau anvelope all season, este important să înțelegi în ce condiții le vei folosi și ce așteptări reale ai de la ele. Cele mai ieftine opțiuni pot părea avantajoase pe termen scurt, dar pot deveni costisitoare exact atunci când ai nevoie de siguranță.

De aceea, atunci când alegi cele mai bune anvelope, nu te gândi doar la cât economisești acum, ci la cât de mult valorează controlul asupra mașinii tale. Pentru că, de fapt, anvelopele nu sunt doar un consumabil auto, sunt un element de siguranță major, iar deciziile luate în jurul lor ar trebui să reflecte acest lucru.

