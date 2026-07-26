De ce au suspendat SUA atacurile din Iran? Avertismentul primit de Trump de la JD Vance și șeful armatei

Bombardamentele nocturne ale SUA asupra Iranului au fost puse în așteptare, după aproape două săptămâni de operațiuni consecutive. Decizia vine în urma unei ședințe la Casa Albă, potrivit CNN.

Vicepreședintele JD Vance și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea războiului în Iran.

Subiectul a fost discutat vineri la Casa Albă, în timp ce președintele Donald Trump evalua posibilitatea unei escaladări, în contextul în care SUA au suspendat atacurile din ultimele două nopți consecutive, au declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu situația și un oficial american.

Campania de bombardamente asupra Iranului părea să fi fost întreruptă vineri seara, după aproape două săptămâni de atacuri nocturne consecutive. O sursă din cadrul Departamentului Apărării a confirmat sâmbătă pentru publicația americană că operațiunile sunt „în așteptare”.

În cadrul întâlnirii de vineri, generalul Caine a atras atenția în mod specific asupra stocurilor de muniție ale SUA și a altor posibile implicații negative. Acesta i-a transmis lui Trump că armata poate pune în aplicare opțiunile militare cu succes, dar a avertizat în privința efectelor ulterioare.

Preocuparea legată de stocuri a fost una dintre numeroasele probleme aduse în atenția lui Trump în timpul întâlnirii, au afirmat ambele surse.

În prezent, nu este clar dacă preocuparea legată de stocuri sau avertismentul privind escaladarea conflictului au reprezentat motivele principale pentru suspendarea atacurilor nocturne și nici dacă această pauză va continua.

„Președintele Trump a fost întotdeauna consecvent în a afirma că preferă o soluție diplomatică, dar își păstrează toate opțiunile în cazul în care Iranul continuă activitățile teroriste în (Strâmtoarea) Ormuz sau împotriva aliaților”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-un comunicat.

El a adăugat că, în contextul sancțiunilor care au afectat economia Iranului și al celor 13 zile de atacuri asupra țintelor militare, „ar fi înțelept ca Iranul să depună eforturi pentru a ajunge la un acord negociat. În caz contrar, știu ce se va întâmpla.”

Stocurile cheie de armament ale SUA rămân semnificativ epuizate. Acestea ar putea fi supuse unei presiuni și mai mari în cazul în care atacurile asupra Iranului vor continua.

După întâlnirea de vineri cu membrii Cabinetului și consilierii săi, Donald Trump le-a declarat reporterilor că oficialii americani negociază activ cu Iranul. Președintele a menționat însă că armata ar putea să continue bombardamentele sau să își „intensifice atacurile”. El a adăugat că Iranul pare să adopte o atitudine „mai serioasă” în cadrul discuțiilor actuale.

O sursă familiarizată cu situația a menționat că administrația Trump încă analiza vineri după-amiază opțiunile pentru o potențială escaladare. În cadrul discuțiilor recente, țările din Golf au îndemnat la reținere, însă au recunoscut că SUA dispun de capacități unice pentru a intensifica conflictul, dacă vor decide acest lucru.

Chiar și după ce a declarat că ia în considerare un atac masiv împotriva Iranului în această săptămână, Trump le-a cerut în privat negociatorilor săi să „continue discuțiile”. Situația evidențiază modul în care președintele se confruntă cu realitatea unor operațiuni limitate, fără trimiterea de trupe pe teren, potrivit unei surse.

Mai multe surse afirmă că puțini dintre cei din cercul restrâns al lui Trump sau de la Pentagon credeau că opțiunile de escaladare ar aduce rezultatele dorite.

CNN a mai relatat că, înainte de începerea războiului, Caine și alți lideri militari l-au avertizat pe Trump că o campanie militară prelungită ar putea afecta stocurile de armament ale SUA.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, Sean Parnell, a oferit o poziție oficială pentru CNN: „Armata americană este cea mai puternică din lume și dispune de tot ceea ce îi este necesar pentru a acționa la momentul și în locul ales de președinte. Am desfășurat numeroase operațiuni de succes în cadrul tuturor comandamentelor de luptă, asigurându-ne în același timp că armata SUA dispune de un arsenal vast de capacități pentru a ne proteja poporul și interesele”.