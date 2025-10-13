De ce crede Nicuşor Dan că nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia

Nicuşor Dan a susținut, luni seară, că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar.

Președintele a fost întrebat, luni seară, în cadrul unui interviu acordat Știrilor Pro TV, dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei.

„Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai puţin din direcţia României, care este ţară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există”, a răspuns Nicuşor Dan.

Șeful statului consideră însă că exista pericolul unei întăriri militare ruseşti în Transnistria, dacă alegerile în Republica Moldova ar fi fost câştigate de forţele pro-ruse.

„Dacă cumva ar fi câştigat forţele pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuţei forţe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar aşa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de ameninţare”, a afirmat preşedintele Dan.

Despre prezența militarilor americani din România

Nicușor Dan a mai spus că el consideră că rolul american în ceea ce priveşte securitatea României este unul important şi că SUA oferă garanţii de securitate ţării noastre, prin prezenţa militară la Deveselu şi la Mihail Kogălniceanu.

Întrebat despre discuţiile privind posibila retragere a militarilor americani din România, președintele a spus că interesul României este să existe o continuitate a prezenţei americane.

„Există şi avantaje ale prezenţei americane. România are o bază militară la Kogălniceanu care este mult mai apropiată de zona Orientului Mijlociu decât alte baze militare americane din Europa. Încercăm să avem un parteneriat care să fie reciproc avantajos”, a adăugat el.