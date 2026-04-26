„De ce credeți că vi se tot întâmplă așa ceva?”. Răspunsul lui Trump după incidentul armat de la Cina Corespondenților

Președintele american, Donald Trump s-a comparat cu Abraham Lincoln și a declarat că atacatorul înarmat care a pătruns la gala la care participa la Washington ar fi putut să-l vizeze pe el deoarece era nemulțumit de politica sa, transmite AFP.

„Vă întreb cu respect, de ce credeți că vi se tot întâmplă așa ceva?”, l-a întrebat o jurnalistă pe Trump după focurile de armă trase în timpul dineului corespondenților la care participa sâmbătă la hotelul Hilton din Washington.

Trump a părut că are un răspuns pregătit referitor la locul său în panteonul președinților americani:

„Ei bine, știți, am studiat asasinatele. Și trebuie să vă spun că persoanele cele mai marcante, cele care fac cel mai mult – uitați-vă la Abraham Lincoln (…), cele care au cel mai mare impact, sunt cele care sunt ținta”.

Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite, a fost ucis în 1865 în loja sa de teatru din Washington de un actor, susținător fervent al „sudistilor”, care tocmai fuseseră învinși de forțele guvernului federal.

„Am schimbat această țară, iar mulți nu sunt mulțumiți”

„Nu-mi place să spun că mă simt onorat, dar am realizat multe lucruri. Am schimbat această țară, iar mulți oameni nu sunt mulțumiți de asta. Așadar, cred că acesta este răspunsul”, a subliniat Trump, care a supraviețuit unei tentative de asasinat în timpul unui miting electoral din 2024 în Statele Unite.

„Duc o viață destul de normală, având în vedere faptul că, știți, este o viață periculoasă”, a spus el.

Trump a adoptat acum un ton moderat față de presă, după ce o numise deja „dușmanul poporului”, afirmând că există „multă dragoste și solidaritate” în urma incidentului armat.

Președintele american a afirmat că se pregătea să țină „cel mai nepotrivit discurs rostit vreodată”, dar că acesta va fi „foarte plictisitor” când cina va fi reprogramată.

Incidentul de sâmbătă l-a ajutat, de asemenea, să devieze spre unul dintre subiectele sale preferate: imensa sală de bal de 400 de milioane de dolari pe care o construiește la Casa Albă.

Trump a declarat că locul unde urma să aibă loc cina corespondenților de presă, hotelul Hilton din Washington, nu era „deosebit de sigur”, ceea ce demonstrează, în opinia sa, necesitatea construirii noii săli de bal.