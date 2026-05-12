De ce spune Nicușor Dan că a înlocuit în discurs termenul „pro-european” cu „pro-occidental”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că politică externă a României nu s-a schimbat și nu există o abordare pro-MAGA în țara noastră, după ce a fost întrebat despre diferența dintre termenii „pro-european” și „pro-occidental”, în contextul în care, recent, ultima formulare este folosită mai des de către șeful statului în discursurile adresate publicului.

„România continuă să aibă o direcție europeană, cu Statele Unite, o atitudine corectă în cadrul NATO. Absolut nimic nu s-a schimbat și nu este deloc normal și productiv să amestecăm dezbaterea politică internă cu această dezbatere strategică. Deci nu s-a schimbat orientarea strategică și nu există nicio șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe antioccidentale”, a declarat președintele.

Dan a explicat că nu s-a schimbat nimic în ultimele decenii în politica externă și că nu există o înlocuire a „orientării strategice” a României.

„Interesul României este într-o Europă puternică, interesul NATO este într-o Europă puternică, interesul Europei și al României este într-un NATO puternic. Interesul României este ca Europa, Statele Unite, NATO să aibă o relație cât mai corectă de pe-o parte și de pe alta. Ăsta este răspunsul. Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, așa cum spune Strategia Națională de Apărare, de exemplu, dar cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO”, a spus Dan.

El a adăugat că și de acum încolo va folosi termenul „pro-occidental”.

„Este formula corectă, am utilizat-o alternativ pentru că, în fine, trăiam niște luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-ați atras atenția. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare”, a raspuns Dan jurnaliștilor.