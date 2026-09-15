De ce merită să pui Timișoara pe lista destinațiilor în această toamnă. Expoziția cu 69 de lucrări originale Picasso pe care BT o aduce mai aproape de public

Picasso este unul dintre acei artiști pe care îi știm înainte să știm prea multe despre artă. Îi recunoaștem numele, am văzut măcar una dintre lucrările lui într-o carte, într-un film sau pe internet și probabil am putea identifica stilul său fără să știm exact cum se numește tabloul din fața noastră. Mult mai rar avem însă ocazia să stăm în fața unui Picasso original. Din această toamnă, însă, o poți face la Timișoara. Astfel, 69 de lucrări originale semnate de unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX ajung, pentru prima dată în România, în cadrul expoziției „Picasso en visite”.

Timp de patru luni, între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027, publicul va putea vedea picturi, desene, litografii, gravuri și ceramică, expoziție-eveniment care aduce în fața publicului 69 de lucrări originale semnate de Pablo Picasso.

Evenimentul este organizat de Art Encounters, cu Banca Transilvania în calitate de partener strategic, iar lucrările provin din colecția Musée Picasso din Antibes, primul muzeu din lume dedicat artistului.

Picasso, de la Antibes la Timișoara

Pentru mulți dintre noi, întâlnirea cu operele marilor artiști vine la pachet cu un city-break, un bilet de avion și câteva ore rezervate unui muzeu. Îl cauți pe Picasso la Paris, Barcelona sau în sudul Franței. Toamna aceasta, însă, schimbă puțin traseul. Destinația este Timișoara. Cele aproape 70 de lucrări care ajung aici provin de la Musée Picasso din Antibes, primul muzeu din lume dedicat artistului. Expoziția urmărește una dintre cele mai fertile perioade din viața lui Picasso, cea petrecută la Antibes, pe Coasta de Azur.

Picasso a ajuns acolo într-un moment în care avea deja o carieră de câteva decenii și o reputație care depășise de mult granițele Spaniei sau Franței. Și totuși, continua să experimenteze. Picta, desena, făcea gravuri și descoperea ceramica. Tocmai diversitatea aceasta se regăsește și în expoziția care vine acum la Timișoara.

Nu este, așadar, doar o întâlnire cu Picasso pe care credem că îl cunoaștem din imaginile devenite celebre. Este o ocazie de a descoperi un artist care a continuat să caute și să se reinventeze.

Un spațiu nou pentru artă, la Timișoara

Expoziția vine și cu o premieră pentru oraș. „Picasso en visite” inaugurează noul spațiu Art Encounters, gândit ca un centru cultural dedicat artei contemporane, educației și dialogului cu comunitatea. E un început greu de trecut cu vederea: un spațiu nou pentru artă se deschide cu 69 de lucrări originale ale unuia dintre cei mai cunoscuți artiști ai lumii.

Dar miza unui astfel de loc nu stă doar în numele mari care ajung pe pereții lui. Stă și în ceea ce rămâne după ce o expoziție se încheie: un loc în care oamenii se întorc, în care descoperă artiști pe care poate nu îi cunoșteau și în care arta devine mai puțin ceva ce „trebuie să înțelegi” și mai mult ceva cu care poți pur și simplu să te întâlnești.

Ce legătură are o bancă cu Picasso?

În spatele unei expoziții de asemenea dimensiuni există însă mai mult decât lucrările pe care le vedem pe pereți. Există instituții, oameni și parteneriate care fac posibil ca ele să ajungă în fața publicului.

Banca Transilvania este partenerul strategic al „Picasso en visite” și susține proiectele Art Encounters încă din 2023. Este un parteneriat construit în timp, în jurul ideii de a aduce arta mai aproape de public.

Colaborarea cu Art Encounters face parte dintr-o direcție mai amplă prin care BT susține arta și proiectele culturale care oferă publicului acces la experiențe relevante. Banca dezvoltă parteneriate pe termen lung cu organizații și instituții culturale care contribuie la dezvoltarea scenei artistice din România și la apropierea publicului de cultură.

Iar „Picasso en visite” este probabil unul dintre cele mai bune exemple: o parte din colecția unui muzeu din Antibes ajunge, pentru câteva luni, la Timișoara.

Un Picasso văzut de aproape

Poate că acesta este și unul dintre lucrurile frumoase la o expoziție de asemenea anvergură. Nu trebuie să fii critic de artă și nici să cunoști toate perioadele prin care a trecut Picasso ca să intri.

Poți să mergi pentru că îi știi numele. Pentru că ești curios să vezi cum arată o lucrare pe care până acum ai fi privit-o doar pe un ecran. Sau pur și simplu pentru că 69 de lucrări originale Picasso nu ajung în fiecare zi în România.

Expoziția „Picasso en visite” este deschisă între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027, la Art Encounters, în Timișoara. Clienții Banca Transilvania au și un beneficiu: 10% reducere la achiziția biletelor atunci când plata este făcută cu un card BT.

Iar dacă până acum Picasso însemna pentru mulți dintre noi o imagine dintr-un album, un nume din istoria artei sau o oprire într-un muzeu din străinătate, din această toamnă poate însemna și ceva mult mai simplu: o zi la Timișoara și întâlnirea, de aproape, cu 69 dintre lucrările sale.

Timișoara, gazdă pentru Picasso: colecția Musee Picasso, Antibes ajunge, pentru prima dată, în România

Picasso este unul dintre acei artiști pe care îi știm înainte să știm prea multe despre artă. Îi recunoaștem numele, am văzut măcar una dintre lucrările lui într-o carte, într-un film sau pe internet și probabil am putea identifica stilul său fără să știm exact cum se numește tabloul din fața noastră. Mult mai rar avem însă ocazia să stăm în fața unui Picasso original. Din această toamnă, o poți face la Timișoara: 69 de lucrări de la Musée Picasso, Antibes semnate de unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX ajung, pentru prima dată în România, în cadrul expoziției Picasso en visite.

Timp de patru luni, între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027, publicul va putea vedea picturi, desene, litografii, gravuri și ceramică — o selecție care surprinde diversitatea uneia dintre cele mai productive perioade din cariera artistului. Evenimentul este organizat de Art Encounters, cu Banca Transilvania în calitate de partener principal, iar lucrările provin din colecția Musée Picasso, Antibes, primul muzeu din lume dedicat artistului.

Picasso, de la Antibes la Timișoara

Pentru mulți dintre noi, întâlnirea cu operele marilor artiști vine la pachet cu un city-break, un bilet de avion și câteva ore rezervate unui muzeu. Îl cauți pe Picasso la Paris, Barcelona sau în sudul Franței. Toamna aceasta, însă, schimbă puțin traseul. Destinația este Timișoara. Piesele care ajung aici provin de la Musée Picasso, Antibes, primul muzeu din lume dedicat artistului. Expoziția urmărește una dintre cele mai fertile perioade din viața lui Picasso, cea petrecută la Antibes, pe Coasta de Azur.

Picasso a ajuns acolo într-un moment în care avea deja o carieră de câteva decenii și o reputație care depășise de mult granițele Spaniei sau Franței. Și totuși, continua să experimenteze. Picta, desena, făcea gravuri și descoperea ceramica. Tocmai diversitatea aceasta se regăsește și în expoziția care vine acum la Timișoara.

Nu este, așadar, doar o întâlnire cu Picasso pe care credem că îl cunoaștem din imaginile devenite celebre. Este o ocazie de a descoperi un artist care a continuat să caute și să se reinventeze.

Timișoara are un loc nou pentru artă

Expoziția vine și cu o premieră pentru oraș. Picasso en visite inaugurează noul spațiu Art Encounters, gândit ca un centru cultural dedicat artei contemporane, educației și dialogului cu comunitatea. E un început greu de trecut cu vederea: un spațiu nou pentru artă se deschide cu o expoziție semnată de unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai lumii.

Dar miza unui astfel de loc nu stă doar în numele mari care ajung pe pereții lui. Stă și în ceea ce rămâne după ce o expoziție se încheie: un loc în care oamenii se întorc, în care descoperă artiști pe care poate nu îi cunoșteau și în care arta devine mai puțin ceva ce „trebuie să înțelegi” și mai mult ceva cu care poți pur și simplu să te întâlnești.

Parteneriatul cu Banca Transilvania

În spatele unei expoziții de asemenea dimensiuni există însă mai mult decât lucrările pe care le vedem pe pereți. Există instituții, oameni și parteneriate care fac posibil ca ele să ajungă în fața publicului.

Banca Transilvania este partener strategic Picasso en visite și susține proiectele Art Encounters încă din 2023. Este un parteneriat construit în timp, în jurul ideii de a aduce arta mai aproape de public.

Colaborarea cu Art Encounters face parte dintr-o direcție mai amplă prin care BT susține arta și proiectele culturale care oferă publicului acces la experiențe relevante. Banca dezvoltă parteneriate pe termen lung cu organizații și instituții culturale care contribuie la dezvoltarea scenei artistice din România și la apropierea publicului de cultură.

Iar Picasso en visite este probabil unul dintre cele mai bune exemple: o parte din colecția unui muzeu din Antibes ajunge, pentru câteva luni, la Timișoara.

Un Picasso văzut de aproape

Poate că acesta este și unul dintre lucrurile frumoase la o expoziție de asemenea anvergură. Nu trebuie să fii critic de artă și nici să cunoști toate perioadele prin care a trecut Picasso ca să intri. Poți să mergi pentru că îi știi numele. Pentru că ești curios să vezi cum arată o lucrare pe care până acum ai fi privit-o doar pe un ecran. Sau pur și simplu pentru că un asemenea ansamblu de opere originale nu ajunge în fiecare zi în România.

Expoziția Picasso en visite este deschisă între 17 septembrie 2026 și 17 ianuarie 2027, la Art Encounters în Timișoara. Clienții Banca Transilvania au și un beneficiu: 10% reducere la achiziția biletelor atunci când plata este făcută cu un card BT.

Iar dacă până acum Picasso însemna pentru mulți dintre noi o imagine dintr-un album, un nume din istoria artei sau o oprire într-un muzeu din străinătate, din această toamnă poate însemna și ceva mult mai simplu: o zi la Timișoara și întâlnirea, de aproape, cu opera sa.

Articol susținut de Banca Transilvania