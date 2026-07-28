De ce nu se fac publice numele piloților care au doborât dronele intrate în spațiul României. Explicațiile venite de la Baza Aeriană 86 Borcea

Reprezentanţii Bazei Aeriene Borcea au anunţat că speculaţiile privind identitatea unor piloţi din cadrul bazei de pe aeronave F-16 sunt complet false. Într-un mesaj pe Facebook, ei au precizat că discreţia asupra identităţii piloţilor este o necesitate.

Trei drone au fost doborâte, săptămâna trecută, în trei zile consecutive – 24, 25 și 26 iulie – de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Două dintre ele au fost doborâte de același echipaj, ceea ce a dus la mai multe speculații.

„Speculațiile privind identitatea unor piloți de-ai noștri de pe aeronave F-16 sunt complet false!”, începe postarea reprezentanților de Baza 86 Aeriană Borcea.

În mesaj, este precizat și că au apărut „o serie de mesaje și speculații conspiraționiste care susțin că numele pilotului român implicat în recentele misiuni de interceptare a dronelor ar fi cunoscut, facând referire la fiul unui fost comandant al bazei”. Și această informație este respinsă.

În postare, este explicat și motivul pentru care nu se va face publică identitatea piloților implicați în misiuni.

„Discreția asupra identității piloților noștri este o necesitate, bazată pe reguli de securitate operațională. Protejarea personalului și a familiilor: aceasta este o măsură de bază pentru a preveni orice formă de presiune, hărțuire sau amenințare la adresa lor sau a familiilor lor”.

Totodată, în postare este subliniat că „orice informație publicată poate fi colectată și analizată de inamic”.