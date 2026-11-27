Ai momente în care nu te mai poţi opri din strănutat, ochii încep să îţi lăcrimeze şi nasul te mănâncă? Dacă la toate aceste simptome apărute des se mai adaugă şi senzaţia de nas înfundat mai tot timpul, este posibil să fi dezvoltat o rinită alergică, o inflamaţie cronică a mucoasei nazale apărută ca urmare a răspunsului imun exagerat al organismului la un alergen din aer. Dr. Paulina Stoica, medic ORL în Hyperclinica MedLife Solomed Piteşti a avertizat că, netratată corespunzător, rinita alergică sezonieră se poate croniciza, afectând astfel serios viaţa pacientului. Atunci când obstrucţia nazală este permanentă, chiar în timpul tratamentului, sunt necesare investigaţii medicale suplimentare, pentru că, în timp, rinita alergică poate cauza hipertrofia cornetelor nazale care trebuie micşorate chirurgical şi multe alte neplăceri.

Rinita alergică, o afecţiune subdiagnosticată

Potrivit statisticilor, 1 din 4 români suferă de rinită alergică, cea mai răspândită formă de alergie din ţara noastră, o afecţiune din ce în ce mai recventă din cauza poluării, schimbărilor climatice şi chiar a alimentaţiei. Mai mult, s-a observat că 1 din 10 pacienţi care ajung la medicul ORL pentru simptome din sfera aceasta au rinită alergică nediagnosticată, după ani de suferinţă, în care au crezut că au de-a face doar cu nişte răceli sezoniere.

„Rinita alergică este o inflamație cronică a mucoasei nazosinusale provocată de diverşi alergeni din aer la care sistemul imun al organismului reacţionează disproporţionat. În general, praful şi polenul sunt alergenii cel mai des întâlniţi, la care se adaugă mucegaiul, părul de animale şi penele păsărilor sau diverse substanţe chimice. În funcţie de ceea ce ne spune pacientul în cabinet putem distinge între rinitele alergice sezoniere atunci când simptomele apar în prezenţa polenului şi a fânului, de exemplu, şi cele perene, produse de praf şi mucegai, dar care prezintă simptome permanente, pentru că este imposibil să evităm praful. Atunci când avem semnele clare ale unei rinite alergice, dar nu ne dăm seama care este alergenul, recomandăm realizarea unui test specific.

În funcție de intensitatea simptomelor, rinita alergică poate avea forme ușoare, moderate sau severe. Pacientul spune că are nasul înfundat în permanenţă şi că are nevoie de spray muconazal pentru a se odihni corespunzător, strănutul în salve, lăcrimarea ochilor şi pruritul nazal şi ocular afectându-i activitatea zilnică. Unii suflă nasul tot timpul, alţii au şi dureri în zona sinusurilor”, a explicat dr. Paulina Stoica.

„Trebuie să respirăm bine pe ambele nări”

Cei mai mulţi pacienţi afectaţi de rinite alergice au vârste între 20 şi 30 de ani, dar boala poate debuta încă din copilăria mică, apărând şi la vârsta de 2 ani. Sunt mai predispuse la a dezvolta rinite alergice persoanele cu teren atopic, care au avut episoade alergice repetate de-a lungul timpului, dar şi cele care au părinţi alergici, riscul de a dezvolta boala crescând cu până la 50% în acest caz. Chiar dacă sunt sezoniere sau perene, rinitele alergice trebuie tratate corespunzător, spune medicul ORL.

,,Este esențial să simţim în permanenţă că respirăm bine pe ambele nări. Aceasta este o respiraţie normală, deci nasul trebuie să fie dezobstruat tot timpul. Și dezobstrucția nazală se face prin trei mecanisme : vasoconstrictor, antiinflamator și antialergic. Pentru fiecare există un tratament specific, dar în primul rând trebuie tratată alergia pentru că aceasta a cauzat boala. De aceea, recomandăm tratamentul antialergic cu antihistaminice pe cale generală sau locală, topic. Este foarte importantă evitarea alergenului şi desensibilizarea atunci când e posibil. Completăm cu tratament antiinflamator, mucolitice. Tratamentul rinitei alergice poate fi recomandat pe termen mai lung, cam 2-3 luni, şi este important ca pacientul să înţeleagă că trebuie să urmeze recomandările medicului cu atenţie dacă îşi doreşte rezultate bune”, a subliniat dr. Stoica.

Complicaţiile rinitei alergice

Atunci când tratamentele medicamentoase nu dau rezultate, iar viaţa pacientului este din ce în ce mai afectată, medicul va recomanda investigaţii imagistice pentru a vedea dacă obstrucţia nazală este sau nu cauzată şi de o hipertrofie a cornetelor nazale sau de o deviaţie de sept nazal mai pronunţată.

„Micşorarea cornetelor nazale prin turbinoreducţie şi îndreptarea septului nazal prin septoplastie nu vor rezolva rinita alergică, dar vor ajuta la o respiraţie mai bună. După ce am rezolvat obstrucţia mecanică prin chirurgie, trebuie să ne ocupăm în continuare de componenta alergică pentru că prezenţa inflamaţiei cronice din interiorul nasului duce iar la hipertrofia cornetelor. La fel şi sprayurile decongestionante pe care pacientul le va folosi în exces pentru că nu poate respira altfel, agravând astfel congestia”, a menţionat medicul.

Totodată, dr. Paulina Stoica a avertizat că deşi curabilă, cu simptomatologie controlabilă, rinita alergică trebuie atent monitorizată pentru a nu se complica prin suprainfectare şi suprainflamare a ţesuturilor.

„Netratată corespunzător, rinita alergică poate să ducă la rinosinuzită sau complicații otice ca otita medie sau disfuncţia trompei lui Eustachio care poate provoca inclusiv scăderea auzului. Deci de la o rinosinuzită alergică se poate ajunge la o rinosinuzită bacteriană pentru că secreţiile stau în stază şi astfel se suprainfectează. Mai mult, o rinită alergică netratată poate provoca polipoză în cavitatea nazală şi sinusuri, aceste excrescenţe benigne ducând şi ele la obstrucţie nazală. Rinita alergică poate provoca, dar şi agrava astmul bronşic prin hiperactivitate bronşică. Respiraţia pe gură cu preponderenţă duce şi ea la numeroase probleme: somn fragmentat, apnee în somn, oboseală în timpul zilei din cauza tulburărilor de somn, iar la copii, poate afecta dezvoltarea normală a arcadelor dentare”, a conchis medicul ORL.

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Articol susținut de MedLife