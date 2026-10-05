De ce prețul motorinei nu va scădea înainte de decembrie

Diferența dintre prețurile internaționale en-gros și prețul la pompă include costurile de transport, marjele de rafinare, de comercializare, precum și taxele și impozitele.

Actorii de pe piața energetică estimează că motorina din cele 100 de milioane de barili de rezerve strategice pe care G7 a decis să le elibereze va ajunge pe piața europeană cel mai devreme într-o lună, scrie presa elenă.

Operațiunea va fi coordonată de Agenția Internațională pentru Energie. G7 își propune să pună la dispoziție rapid rezerve suplimentare de motorină. Contractele futures europene pentru motorină au scăzut deja. Totuși, acest lucru nu înseamnă că motorina va deveni automat în mod corespunzător mai ieftină la benzinărie.

De ce nu ajunge imediat la pompă ieftinirea petrolului

Diferența dintre prețurile internaționale en-gros și prețul la pompă include factori precum costurile de transport, marjele de rafinare și de comercializare, precum și taxele și impozitele.

Eurostat scria în septembrie 2026 că motorina a costat cu 8,3% mai mult în UE în august decât în ​​iulie. Combustibilii și lubrifianții pentru transportul de pasageri au fost cu 23,8% mai mari decât în ​​aceeași lună a anului trecut.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Nu există un stoc central de motorină în Uniunea Europeană. În schimb, există stocuri naționale obligatorii, reglementate de Directiva UE 2009/119/CE. Fiecare stat membru trebuie să mențină stocuri suficiente pentru cel puțin 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum, oricare dintre acestea este mai mare.

Cantitățile care vor ajunge pe piața europeană vor depinde și de evoluțiile din Orientul Mijlociu, de starea rafinăriilor rusești și de livrările suplimentare din alte regiuni.

„Nu este încă clar câte dintre cele 100 de milioane de barili vor fi efectiv puse la dispoziție, pe lângă eliberarea record de 400 de milioane de barili din rezervele lor de urgență”, declară analiștii din piața energiei. De asemenea, nu a fost clarificat modul în care cele 100 de milioane de barili vor fi distribuite între țările individuale.”

Potrivit șefului Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), Fatih Birol, aproximativ 325 de milioane de barili au ajuns pe piață până în prezent.

Deși exporturile de țiței din Orientul Mijlociu și-au revenit parțial, AIE consideră că piața motorinei rămâne semnificativ mai tensionată.

Golful și Rusia

Exporturile nete de motorină și păcură din statele din Golf s-au ridicat la doar 390.000 de barili pe zi în august, adică puțin peste un sfert din nivelul de dinaintea începerii războiului.

În același timp, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au împiedicat producția și exporturile de motorină rusească. Per total, exporturile nete de motorină din Rusia și statele din Golf au fost în august cu aproximativ 1,6 milioane de barili pe zi mai mici decât în ​​februarie.

Înainte de război, aceste două regiuni reprezentau aproape 50% din comerțul mondial cu motorină. Iar asta afectează în mod direct prețurile.

Profiturile rafinăriei

Într-o postare pe blogul BCE , Banca Centrală Europeană a analizat componentele incluse în prețul la pompă: țițeiul, costurile și marjele de rafinare, costurile de distribuție, accizele și taxa pe valoarea adăugată.

Punctul critic? Marjele de rafinare s-au triplat în acest an. În februarie, prețul mediu a fost de 10 cenți pe litru de motorină. În martie, acestea au crescut la 26 de cenți. În primele trei săptămâni din iulie, au ajuns la 35 de cenți. Așadar, țițeiul nu explică singur creșterea prețurilor la motorină.

BCE estimează că transferul complet al creșterilor prețului țițeiului la prețurile înainte de impozitare durează, de obicei, una până la două luni.

Aceasta este probabil limita inferioară pentru eliberarea rezervelor de urgență ale gospodăriilor și întreprinderilor.

Simplu spus: scăderea prețurilor la motorină se va resimți la pompă cel mai devreme la sfârșitul toamnei. Și numai atunci, atâta timp cât stocurile nu scad și mai mult și Războiul din Golf nu re-izbucnește.