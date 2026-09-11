De ce proiecția, de către Rusia, a unui film sovietic vechi de 81 de ani, pentru 20 de oameni, a alarmat Taiwanul

Într-o mică sală de ședințe dintr-o clădire de birouri din centrul orașului Taipei, oficialii ruși au organizat, pentru aproximativ 20 de invitați taiwanezi, o proiecție neobișnuită a unui vechi documentar sovietic intitulat „Distrugerea Japoniei militariste”, transmite Reuters.

În ciuda publicului restrâns, proiecția acestui film vechi de 81 de ani a alarmat guvernul taiwanez. Guvernul taiwanez consideră că Rusia ajută China să promoveze narațiunea privind o amenințare militară crescândă din partea Japoniei și încearcă să semene discordie în relațiile dintre Taipei și Tokyo, precum și cu alți parteneri occidentali.

Anul trecut, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat că un eventual atac chinez asupra Taiwanului ar putea declanșa o reacție militară din partea Japoniei, provocând o criză diplomatică între Tokyo și Beijing și determinând Beijingul să lanseze avertismente repetate potrivit cărora Japonia încearcă să revină la trecutul său agresiv.

De ce se îngrijorează Taiwanul

Oficialii din Taiwan afirmă că consideră că proiecția cu ușile închise a filmului, organizată săptămâna trecută de ambasada rusă de facto din Taipei, face parte dintr-un nou efort de a răspândi și consolida linia Chinei privind „noul militarism” împotriva Japoniei, un aliat cheie, deși neoficial, al Taipeiului.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a răspuns la o solicitare de declarații. Ministerul de Externe al Chinei a afirmat că nu a avut cunoștință despre proiecția vechiului film din era sovietică.

Acesta a adăugat că puterile aliate, inclusiv China, Rusia și SUA, au învins militarismul japonez și că „susținerea și promovarea unei viziuni istorice corecte asupra celui de-al Doilea Război Mondial reprezintă responsabilitatea comună a comunității internaționale”.

„Distrugerea Japoniei militariste”

Filmul proiectat a fost „Înfrângerea Japoniei militariste” din 1945, un film alb-negru, pe care biroul rus l-a tradus în chineză pe Facebook ca „Distrugerea Japoniei militariste”.

Filmul, disponibil pe YouTube sub numele „Înfrângerea Japoniei”, prezintă imagini ale atacului sovietic asupra Manciuriei și Insulelor Kurile, ocupate de japonezi. O voce din off denunță „filozofia jefuitoare a superiorității divine a rasei japoneze” și prezintă imagini cu atrocitățile comise de japonezi împotriva civililor chinezi.

Proiecția filmului se înscrie într-un domeniu sensibil pentru Taiwan: libertatea de exprimare este protejată constituțional, dar există și legi, printre care Legea anti-infiltrare din 2019, menite să împiedice forțele străine ostile — în principal China — să influențeze în secret politica țării.

Nu a existat nicio prezență a poliției în afara sălii de proiecție și nu s-a făcut niciun efort pentru a opri proiecția.

Taiwanul monitorizează „războiul cognitiv”

Consiliul Național de Securitate al Taiwanului, cel mai înalt organism guvernamental care supraveghează securitatea și contrainformațiile, a declarat pentru Reuters că „monitorizează îndeaproape” cooperarea militară chino-rusă și „războiul cognitiv”, atunci când a fost întrebat despre proiecție.

„Cele două țări încearcă să amplifice anumite subiecte și să distorsioneze faptele istorice și problemele politice”, a afirmat acesta.

Oficialii taiwanezi au afirmat că Rusia reprezintă o nouă provocare, deoarece Moscova ar putea aborda unele contacte din Taiwan fără a fi supusă unui control juridic la fel de strict ca în cazul în care oficialii chinezi ar face acest lucru, întrucât activitățile acestora din urmă sunt supuse legilor de securitate din Taiwan.

Ministerul Afacerilor Externe din Taiwan a declarat pentru Reuters că aproximativ 20 de persoane din „lumea academică” au fost invitate la proiecție.

Deși Taiwanul respectă „desfășurarea legală a schimburilor normale”, activitățile organizate de reprezentanța rusă „ar trebui, de asemenea, să respecte faptele istorice și să se conformeze valorilor universale, precum democrația și libertatea”, a adăugat ministerul.