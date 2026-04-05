De ce recomandă experții britanici să avem ciocolată și sardine în cămară. Ghid pentru provizii în caz de urgență făcut de The Guardian

În vremuri din ce în ce mai incerte, experții britanici spun că oamenii ar trebui să își strângă provizii în casă, concentrându-se pe produse care au un termen lung de valabilitate și ce nu necesită gătire, notează The Guardian.

Sfatul pentru un stoc de urgență vine în contextul în care conflictele, fenomenele meteorologice extreme sau atacurile cibernetice riscă să oprească aprovizionarea.

Printre produsele recomandate se numără fasolea boabe, legumele și peștele la conservă, rondelele din orez și fulgii de ovăz care pot fi înmuiați. Dar este bine să ținem și produse pentru gustări, cum ar fi ciocolata sau chipsurile, pentru a ne menține moralul ridicat, potrivit specialiștilor. De asemenea, aceștia ne sfătuiesc să avem un stoc considerabil de apă, nu doar de băut, ci și pentru spălat.

Specialiștii dau și un sfat poate surprinzător. „Faceți provizii de alimente, dar fiți pregătiți să le împărțiți cu vecinii pentru a menține solidaritatea socială”, a spus profesorul Tim Lang de la Universitatea din Londra.

„Toate teoriile și experiențele privind reziliența, în cazul șocurilor, războaielor sau conflictelor, arată că este esențial să mențineți coeziunea socială dacă doriți să mențineți ordinea socială”, a precizat Lang.

Presiune din cauza războiului din Iran

Un singur eveniment neprevăzut ar putea declanșa tulburări sociale și chiar revolte pentru alimente în Marea Britanie, potrivit unui raport întocmit de zeci dintre cei mai renumiți experți în alimentație, publicat în februarie.

Aceștia au susținut că problemele cronice, precum veniturile scăzute și lanțurile de aprovizionare fragile au transformat sistemul alimentar într-un „butoi cu pulbere”.

Războiul din Iran, care afectează aprovizionarea cu combustibil și îngrășăminte vitale pentru agricultori, a sporit și mai mult presiunea.

Lang a avertizat la începutul lunii martie că guvernul britanic ar trebui să facă rezerve de alimente.

Producătorii britanici de legume din sere au avertizat deja cu privire la lipsa castraveților, roșiilor și ardeilor din supermarketuri din cauza creșterii vertiginoase a prețurilor la gaz.

Sfaturi din Elveția

Unele țări, cum ar fi Elveția, iau foarte în serios stocurile de urgență de alimente. Guvernul a pus la dispoziție un site unde se pot introduce detalii despre o familie care dorește să îți facă stoc, alergii alimentare și alte detalii, apoi este generată o listă detaliată a alimentelor necesare.

Proviziile pentru o săptămână pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, de exemplu, includ 20 de conserve de legume, șapte pachete de supă instant, salam, un kilogram de cafea și 47 de sticle de apă de 1,5 litri.

Germania are un site similar, în timp ce Letonia și Lituania distribuie broșuri tuturor cetățenilor despre cum să supraviețuiești timp de 72 de ore în caz de criză. Suedia oferă, de asemenea, sfaturi detaliate într-o broșură: „Aveți nevoie de alimente sățioase, bogate în energie, care pot fi depozitate în siguranță la temperatura camerei (și) care necesită foarte puțină apă sau care pot fi consumate imediat. Începeți să vă acumulați provizii de urgență adăugând pur și simplu unul sau două articole suplimentare atunci când faceți cumpărăturile obișnuite.”

În România, autoritățile au făcut un site special pentru cazuri de criză, Fii pregătit, unde sunt prezentate lucrurile de care avem nevoie în împrejurări de risc, cu recomandarea să avem un rucsac pregătit pentru situațiile de urgență.

Guvernul britanic, criticat

Sfaturile alimentare din Marea Britanie de pe site-ul dedidat sunt, în schimb, minime: o singură propoziție scurtă. Lang este direct, numind sfatul stupid: „Statul ar trebui să ne protejeze mai mult și să ne ofere sfaturi specifice.”

Lang spune că are și el o rezervă de alimente. „Trebuie să te gândești: nu ai unde să gătești, poate nici apă, iar internetul nu mai funcționează, așa că nu poți căuta informații online”, a spus el. „Trebuie să te gândești foarte bine la ce ai putea consuma timp de o săptămână sau zece zile dacă situația ar fi cu adevărat gravă.”

Profesorul spune că are borcane cu fasole, multe produse uscate, conserve cu sardine și alte tipuri de pește și mult ovăz.

„Dacă ai o grădină, poți cultiva unele lucruri”, a spus Lang. El are în prezent două rânduri lungi de spanac și spune că și ierburile dintr-un ghiveci ar fi valoroase pentru a înveseli o masă.

În ceea ce privește apa, este nevoie de multă, a precizat Lang: „Ai nevoie, cel puțin, de 7 până la 12 litri pe persoană pe zi.”

Activistul de mediu și editorialistul ziarului The Guardian, George Monbiot, a avertizat frecvent asupra fragilității sistemului alimentar și a dezvăluit anul trecut conținutul propriei sale rezerve: 25 kg de orez, 15 kg de năut uscat, 15 kg de făină de pâine, 7 kg de făină pentru lipii, 5 kg de ovăz, șase litri de ulei vegetal, o cutie de roșii la conservă, câteva nuci și fructe uscate. Împreună cu legumele pe care le cultivă, el spune că aceasta reprezintă o provizie de aproximativ două luni pentru familia sa de trei persoane.

Un reprezentant al Guvernului de la Londra a declarat că Marea Britanie este atentă la evoluțiile din Orientul Mijlociu și că nu există niciun motiv pentru ca oamenii să își schimbe obiceiurile de consum.

