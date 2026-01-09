De ce România importă gaze în această perioadă geroasă, deși avem depozitele pline în proporție de 70% / Prețul gazelor pe bursa de la București, în creștere

România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 70%, se poate extrage de acolo doar o cantitate limitată. În același timp, prețul gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12% față de începutul săptămânii.

Datele Transgaz analizate de HotNews arată că vineri la ora 12:00 România aducea din Bulgaria o cantitate de gaze de 12,2 milioane de metri cubi pe zi. În același timp, țara noastră exporta către Republica Moldova 6,4 milioane metri cubi și spre Ungaria 0,9 milioane de metri cubi. Rezultă un import net de 4,9 milioane de metri cubi, dublu față de ziua de joi.

În același timp, din producția internă veneau 23,7 milioane de metri cubi pe zi, iar din depozite se extrăgeau 26,2 milioane de metri cubi pe zi.

Potrivit informațiilor HotNews, capacitatea maximă de extracție a gazelor din depozite este de 30-32 milioane de metri cubi pe zi, însă aceasta poate fi atinsă doar la începutul sezonului rece, la începutul lunii noiembrie, când depozitele sunt pline. Această capacitate scade pe măsură ce din depozite încep să fie scoase gaze. Iată de ce, începând cu luna ianuarie, România apelează și la importuri de gaze dacă apar perioade geroase.

Pe lângă explicația tehnică, există și argumente comerciale legate de preț. Furnizorii decid să aducă gaze din import dacă sunt mai ieftine decât cele produse în țară.

Prețul angro al gazelor la Bursa Română de Mărfuri a crescut cu 12% în ultimele zile, de la 164 de lei pe MWh marți, la 183 de lei pe MWh vineri.

Ministrul Energiei dă asigurări că nu vor exista probleme în alimentarea cu gaze

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, estimează că nu vor exista probleme cu aprovizionarea cu gaze în această perioadă geroasă.

„Suntem pregătiți pentru a face față situației din acest final de săptămână, când meteorologii anunță, de asemenea, averse în cea mai mare parte a țării, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru situația în care, începând de săptămâna viitoare, vom avea temperaturi negative, minimele se vor situa între minus 10 și minus 15 grade, cu o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut cu aproximativ 1,3 grade Celsius, ceea ce va cauza o creștere a consumului gazelor naturale la nivel național cu aproximativ 20%, până la 57-58 de milioane mc/zi”, a spus ministrul joi, la comandamentul energetic de iarnă, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, România are suficiente cantități de gaze în depozite pentru a traversa cu bine valul de frig.