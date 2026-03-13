Mii de români vor să devină funcționari europeni. MAE organizează sesiuni gratuite de pregătire

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat că peste 7.400 de români s-au înscris la concursul de intrare în rândul funcționarilor europeni, pentru aceștia urmând ca MAE să organizeze sesiune de pregătire.

Potrivit ministrului, România se află pe locul 7 între țările Uniunii ca număr de candidați înscriși.

„Având în vedere interesul crescut al absolvenților români am decis să-i sprijinim cu sesiuni de pregătire pentru a contribui concret la promovarea unei reprezentări sporite a cetățenilor români în cadrul instituțiilor europene”, a scris Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.

Motivând prin faptul că interesul crescut poate „crește profilul european” al țării noastre, Ministerul de Externe și Institutul European din România organizează o serie de sesiuni online de pregătire, la care accesul va fi gratuit.

Cei interesați trebuie să completeze un chestionar până pe data de 17 aprilie, la adresa https://forms.gle/Q5aQ1sRi2kxgkj4f7.