De ce se accentuează durerea de spate după sărbători și ce pot face infiltrațiile ghidate radiologic. Dr. Victor Pănuș, MedLife: „Acționăm exact unde trebuie“

La început de an, crește numărul pacienților care ajung la medic din cauza durerilor de spate. Frigul este unul dintre factorii agravanți, dar nu singurul. „În sezonul rece, patologia coloanei e mai frecventă. Temperatura scăzută crește contractura musculară, iar când se adaugă perioadele de activitate casnică mai intensă din preajma Sărbătorilor, episoadele dureroase apar mai ușor“, explică dr. Victor Pănuș, medic radiolog intervenționist în cadrul Hyperclinicii MedLife Solomed Pitești. Pentru unele dintre aceste cazuri, o opțiune de tratament țintit o reprezintă infiltrațiile paravertebrale ghidate radiologic. Nu sunt proceduri „de urgență vitală“, dar pot ajuta rapid pacienți pentru care durerea a ajuns să însemne că nu pot merge normal, nu-și pot desfășura activitățile obișnuite, nu pot sta pe scaun, nu pot dormi și care sunt nevoiți să ia antiinflamatoare perioade lungi.

Stilul „heirup“ și durerile de spate

În zilele de după sărbători, mulți pacienți descriu același tipar: durerea pornește din zona lombară sau cervicală, se accentuează la stat pe scaun, la aplecare sau la ridicat și, uneori, „coboară“ pe picior ori iradiază spre umăr și braț. Toate aceste manifestări pot sugera o durere de tip radicular, „pe nerv“, în termeni populari, care limitează mișcarea și, uneori, vine cu furnicături, amorțeli sau senzație de slăbiciune.

Durerea de tip radicular apare când un nerv spinal este iritat la ieșirea dintre două vertebre. De cele mai multe ori, contextul e familiar: o hernie sau o protruzie de disc, o suprasolicitare mecanică, o postură prelungită, un efort făcut dintr-o poziție nepotrivită, toate pe fondul sedentarismului și tonusului muscular scăzut. „Nu muncim fizic zilnic, musculatura paravertebrală e hipotonă și susține relativ prost axul osteo-articular. Apoi mai avem și problema lipsei cronice de timp, drept pentru care avem stilul de a lucra la heirup. Ne opintim, facem eforturi din poziții nepotrivite, ridicăm greutăți fără tehnică, mai ales în pregătirea Sărbătorilor de iarnă – și se declanșează episodul dureros“, spune dr. Pănuș. Sezonul rece adaugă un ingredient: contractura musculară. Când mușchii sunt „încordați“ mai mult timp, mobilitatea scade, iar o mișcare bruscă sau o ridicare greșită poate provoca o durere care nu se mai atenuează ușor.

În aceste episoade, componenta inflamatorie are un rol major: inflamația din jurul nervului întreține durerea, iar durerea, la rândul ei, amplifică inflamația. „Din cercetările din ultimii 10-20 de ani știm foarte clar că durerea ajunge să favorizeze inflamația în teritoriul respectiv. Se formează un cerc vicios: mai multă durere, mai multă inflamație“, explică medicul.

„Acționăm exact unde trebuie“: rolul infiltrațiilor ghidate versus antiinflamatoare luate excesiv

În cazul durerii de spate, primul pas rămâne de multe ori conservator: repaus, fizioterapie, kinetoterapie, medicamente antiinflamatoare, relaxante musculare, evaluare clinică și imagistică atunci când medicul consideră necesar. Dar sunt situații în care tratamentul clasic nu mai e suficient sau devine, în timp, o soluție cu costuri mari pentru organism.

„Principiul infiltrației este simplu: sub ghidaj radiologic ajungem cu acul fix la nivelul unde se întâmplă inflamația și acolo administrăm antiinflamatorul. În loc să-l administrăm pe cale orală, să se absoarbă parțial și să ajungă în focarul inflamator doar o mică parte, sau intramuscular, să se distribuie în tot corpul, aici acționăm precis. Acționăm exact unde trebuie“, precizează dr. Pănuș. În practică, asta poate însemna că un pacient cu durere severă, care nu mai doarme și nu mai funcționează normal, poate obține o scădere rapidă a durerii și o recâștigare a mobilității.

Așteptări realiste: când infiltrațiile ajută mult și când ajută doar parțial

Infiltrațiile paravertebrale ghidate radiologic sunt o opțiune minim invazivă, dar tot invazive, subliniază medicul Victor Pănuș, care realizează astfel de proceduri în cadrul MedLife Solomed Pitești. Infiltrațiile implică, de fapt, o puncție profundă și control imagistic, deci și expunere la radiații, justificată medical. Tocmai de aceea, nu sunt „prima intenție“ pentru orice durere de spate și nu înlocuiesc evaluarea clinică, investigațiile recomandate de medic și tratamentul conservator (medicamente, fiziokinetoterapie, modificări ale stilului de viață).

Mai există un element care cântărește mult la obținerea rezultatelor: vechimea și intensitatea inflamației. „Cel mai bine răspund inflamațiile intense, recente. Dacă pacientul vine cu o durere veche, de jumătate de an, de un an, scade inflamația, scade durerea, dar nu dispare de tot. Poate să rămână o jenă“, spune medicul. Pacienții au nevoie de un orizont realist, este de părere specialistul. Infiltrația poate scădea intensitatea durerii într-un prag tolerabil, poate reda mobilitatea, dar nu „face coloana ca nouă“, astfel încât să o putem suprasolicita. Totuși, în cazul inflamației cronice, obiectivul este de a atenua durerea și inflamația și a permite pacientului să reînceapă mișcarea și recuperarea.

Cum se alege nivelul corect: nu tot ce se vede pe RMN doare

Multe persoane cu dureri de spate ajung, mai întâi, la investigații imagistice care arată mai multe modificări la nivelul coloanei: spre exemplu, două-trei discuri cu protruzie, un nivel cu hernie, semne de degenerare. Dar durerea resimțită nu este generată neapărat de aceste probleme vizibile pe imagistică.

Medicul explică faptul că, în funcție de zona în care pacientul simte durerea și de distribuția tipică a nervilor, se poate identifica nivelul cel mai probabil implicat, chiar dacă pe RMN apar mai multe „probleme“. Infiltrația ghidată tocmai asta permite: să se trateze cât mai precis focarul inflamator relevant.

Infiltrațiile nu sunt o scurtătură ca să „amânăm chirurgia“

Una dintre tentațiile frecvente în rândul pacienților, spune dr. Pănuș, este că privesc infiltrațiile ca pe o metodă de a „amâna“ sau chiar înlocui operația. „Nu este corect să plecăm cu ideea preconcepută că dorim să amânăm intervenția chirurgicală. Există afecțiuni care se califică de la început pentru intervenția chirurgicală“, subliniază medicul. Dacă un caz are indicație clară de chirurgie, întârzierea poate crește riscul unor leziuni neurologice definitive.

În același timp, există situații de graniță, în care decizia se ia în echipă – de exemplu, cu neurochirurgul, în funcție de severitatea simptomelor, riscuri, opțiunile pacientului și evoluție. Sunt și cazuri în care infiltrațiile devin o soluție rezonabilă pentru pacienți care nu se califică pentru anestezie generală sau care au trecut prin mai multe intervenții și au recidive ori durere reziduală.

Medicul își susține punctul de vedere și cu un exemplu personal, tocmai pentru a arăta că intervenția chirurgicală poate fi o soluție bună atunci când e indicată, dar și că rezultatul depinde mult de ce urmează după operație: „Ca să mă înțelegeți: și eu am fost pacient chirurgical. Am fost operat acum 12-13 ani pe coloană, iar astăzi pot face din nou lucruri pe care înainte de intervenție nu le mai puteam face: practic alpinism de perete, schiez atât pe pârtie, cât și în afara ei, fac intervenții cu Salvamontul și pot duce intervenții de 14-16 ore iarna. Dar, într-adevăr, câțiva ani după operație, am fost foarte atent: am lucrat constant la tonusul muscular, prin exerciții regulate. De aceea spun că e esențial ca pacientul să fie parte din echipa care îi îngrijește sănătatea“.

Mesajul medicului este clar: indiferent că vorbim despre infiltrații sau chirurgie, dacă pacientul nu schimbă ceea ce întreține problema – postură, sedentarism, lipsa exercițiilor pentru musculatura spatelui, ridicatul greșit, suprasolicitările – episoadele pot reveni. „Trebuie să câștigăm pacientul“, spune medicul, în sensul de a-l face parte activă din propria recuperare.

Ce mai poate face radiologia intervențională, dincolo de infiltrațiile pentru coloană

Dincolo de infiltrațiile ghidate radiologic, radiologia intervențională acoperă un teritoriu mult mai larg, împărțit în proceduri vasculare și extravasculare. În zona vasculară, medicul descrie angiografii diagnostice și intervenții precum angioplastia – dilatarea sau redeschiderea vaselor îngustate sau închise, uneori cu montare de stent, inclusiv în boala arterială periferică a membrelor inferioare. Aici apar simptome precum durerea la mers care obligă pacientul să se oprească (claudicația intermitentă), membre reci, tulburări de sensibilitate și răni care se vindecă greu, iar în forme severe poate exista risc de necroză și amputații. Dr. Pănuș insistă că fumatul, mai ales asociat cu diabet, obezitate și dislipidemii, accelerează deteriorarea vaselor și poate compromite rezultatele intervențiilor dacă pacientul continuă să fumeze.

În sfera neurovasculară, în centre specializate, radiologia intervențională poate include trombectomia, adică extragerea mecanică a trombului în accidentul vascular cerebral ischemic, în cazul ocluziilor de vase mari, în intervale de timp critice.

Pe partea extravasculară, radiologia intervențională include puncții și biopsii ghidate imagistic pentru diagnostic, precum și drenaje ale colecțiilor profunde (de exemplu, abcese), acolo unde abordul chirurgical ar fi dificil sau riscant, mai ales la pacienți vârstnici ori cu comorbidități. Medicul menționează și proceduri mai rare, realizate de puțini specialiști, precum alcoolizarea ganglionului trigeminal pentru nevralgia de trigemen, o durere facială severă, care poate fi tratată printr-o intervenție ghidată radiologic.

