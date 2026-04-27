De ce se schimbă copiii după 10 ani și ce nu mai funcționează în relația cu ei. Psiholog Corina Dobre: „Dacă vrei să îl controlezi mai mult, nu o să îl ai mai aproape”

Pentru băieți e mai la îndemână să se retragă în tăcere și să pară că rup orice punte de comunicare cu părinții. FOTO: Shutterstock

Adolescența este etapa în care mulți părinți spun că nu-și mai recunosc copilul. Comunicarea se răcește, conflictele se înmulțesc, iar influența prietenilor pare să crească de la o lună la alta. Corina Dobre, psiholog specializat în relația părinte–copil, explică ce se schimbă după vârsta de 10 ani, de ce controlul nu mai funcționează și cum pot părinții să rămână relevanți în viața copilului lor fără să piardă relația.

Mulți părinți intră într-o zonă de confuzie după ce copilul lor împlinește 10 ani. Metodele care funcționau în copilăria mică nu mai dau rezultate, iar reacția instinctivă este să crească presiunea. „După 10 ani, copilul nu mai are nevoie de un părinte care controlează tot, ci de unul care rămâne ferm și prezent, dar îi oferă și spațiu să crească”, explică aceasta.

Corina Dobre – psiholog și psihoterapeut cognitiv comportamental, lucrează de mai bine de zece ani alături de părinți și copiii lor.

De ce se schimbă relația atât de brusc

Trecerea spre preadolescență și adolescență vine cu transformări simultane la nivel biologic, emoțional, social și cognitiv. Copilul începe să caute autonomie, să se compare mai mult cu ceilalți, să testeze limite și să pună sub semnul întrebării autoritatea. Pentru părinți, această schimbare poate fi resimțită ca o retragere personală.

„Mulți părinți spun: «Nu-l mai recunosc» sau «Nu-mi mai spune nimic». De fapt, copilul nu dispare, ci își schimbă modul în care se raportează la adult”, spune Corina Dobre. Potrivit psihologului, nevoia de familie rămâne, dar nu mai este exprimată la fel de direct ca în copilăria mică.

Asta explică de ce mulți părinți văd situații aparent minore ca fiind dramatice. Li se pare un capăt de lume când copilul nu mai vrea să fie ținut de mână, când nu mai acceptă îmbrățișări în public, când închide ușa camerei sau preferă să iasă cu prietenii în loc să stea în familie. Pentru specialist, acestea sunt semne normale de diferențiere, nu dovezi că relația s-a rupt.

Conflictul nu înseamnă eșec parental

Un alt punct sensibil este apariția conflictelor frecvente, din motive tot mai diverse. După 10 ani, apar discuții în contradictoriu legate de teme și telefon până la program, haine sau tonul folosit. Este momentul când multe familii intră într-o spirală a certurilor zilnice. Corina Dobre atrage însă atenția că adolescența fără conflicte nu este neapărat un ideal.

„Conflictul moderat este firesc. Înseamnă că adolescentul încearcă să se definească, să își exprime opiniile și să vadă unde sunt limitele. Problema nu este existența conflictului, ci felul în care este gestionat”, afirmă psiholoaga.

Tensiunea poate escalada rapid atunci când părintele folosește ironii, umilește copilul, îl compară cu alți copii, îi ține predici lungi sau începe discuțiile când este foarte nervos. În schimb, specialista spune că ajută formulările clare, consecințele logice și discuțiile amânate până când toți cei implicați s-au liniștit. „Nu trebuie să câștigi fiecare confruntare. Dacă ai câștigat disputa, dar ai pierdut relația, costul e prea mare”, spune psihologul.

De ce iau adolescenții decizii proaste

Mulți părinți interpretează alegerile riscante ale adolescenților ca lipsă de caracter sau indiferență. Corina Dobre spune că este o explicație biologică. Zonele cerebrale implicate în controlul impulsurilor și anticiparea consecințelor se maturizează mai târziu decât cele responsabile de emoție și recompensă. Rezultatul se vede în viața de zi cu zi. Mulți preadolescenți și adolescenți iau decizii impulsiv, subestimează riscurile și au reacții intense.

„Adolescentul nu este un adult în miniatură. Are nevoie de ghidaj, chiar dacă îl respinge declarativ”, spune Corina Dobre. Din acest motiv, reacțiile exclusiv punitive pot agrava problema, în timp ce explicarea consecințelor și menținerea relației cresc șansele ca mesajul să fie recepționat.

Anturajul devine important. Ce mai contează familia?

Una dintre marile temeri ale părinților este influența grupului. Când prietenii devin centrul universului copilului, mulți adulți simt că pierd teren. În realitate, spune psiholoaga, influența familiei nu dispare, ci se mută într-un registru mai puțin vizibil.

„Dacă relația a fost construită pe frică, adolescentul se va orienta spre grup și va ascunde tot mai mult. Dacă relația a fost construită pe respect și dialog, familia rămâne reper, chiar când copilul pare preocupat de altceva”, explică psihologul.

Presiunea grupului există și poate influența alegeri legate de comportament, consum de alcool sau substanțe, imagine personală sau risc. Tocmai de aceea, părinții sunt sfătuiți să nu transforme anturajul într-un dușman abstract, ci să cunoască prietenii copilului, să observe dinamica și să mențină punți de comunicare.

Minciuna în adolescență. Semnal de alarmă sau etapă previzibilă

Mulți părinți resimt minciuna ca pe o trădare directă. Lucrurile sunt mult mai nuanțate. În adolescență, ascunderea adevărului poate avea cauze diferite de la dorința de autonomie, teama de pedeapsă, nevoia de intimitate până la dorința de a evita un conflict.

„Nu există adolescent care să spună tot timpul adevărul. Important este climatul din familie. Dacă fiecare adevăr duce la scandal major, copilul învață că sinceritatea este periculoasă”, spune Corina Dobre.

Asta nu înseamnă tolerarea minciunii, ci separarea comportamentului de identitatea copilului. Specialistul recomandă discuții ferme, dar calme, axate pe consecințe și repararea încrederii.

Băieții și fetele exprimă diferit tensiunea

În practica psihologică apar și diferențe de exprimare între adolescenți, fără a fi reguli absolute. Mulți băieți tind să se retragă, să vorbească mai puțin despre emoții și să se refugieze în activități sau tehnologie. Fetele în schimb exprimă tensiunea mai verbal și relațional, prin conflicte, reacții intense sau schimbări vizibile de dispoziție. „Părinții fac adesea greșeala de a lua totul personal. Nu orice ușă închisă este respingere și nu orice ton ridicat înseamnă lipsă de iubire”, afirmă psihologul.

Cum se schimbă rolul părintelui

Poate cea mai importantă concluzie a psihologului Corina Dobre este că adolescența obligă părintele să se schimbe și el. Controlul total devine imposibil, iar autoritatea rigidă produce rezistență. În locul ei, apar alte competențe. Părintele trebuie să învețe negocierea, răbdarea, disponibilitatea emoțională, coerența regulilor. „După 10 ani, părintele trebuie să treacă de la rolul de manager al vieții copilului la rolul de consultant de încredere”, rezumă Corina Dobre.

Corina Dobre

