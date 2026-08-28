Skip to content
Ciprian Ciucu, la ședinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti la sediul PMB, 26 februarie 2026. Inquam Photos / George Călin
Actualitate

De ce spune Ciucu că noua strategie pentru București „e o prostie, dar trebuie să o aprobăm” / Un consilier PSD a atras atenția că sunt trecute investiții pentru Euro 2020, care a avut loc

Catiușa Ivanov
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Capitala își propune proiecte de 8 miliarde de euro până în 2030.

Consiliul General a aprobat vineri Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului București 2021–2030, un document de aproape 2800 de pagini, care prevede investiții prioritare de 8,2 miliarde de euro, dintre care 1,2 miliarde în zona metropolitană.