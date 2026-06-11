De ce sunt subestimate capacitățile militare ale Germaniei, țara cu 83.000.000 de locuitori

Soldați militari germani la expoziția Internațională Aerospațială (ILA) de la aeroportul din Berlin, Germania. Credit line: Ebrahim Noroozi / AP / Profimedia

Germania, motorul economic al Europei, este adesea percepută ca fiind slab pregătită în cazul unui atac militar, pe fondul sondajelor de opinie care spun că majoritatea nemților nu sunt pregătiți să lupte pentru țara lor. Un sociolog militar explică pentru Euronews de ce această imagine subestimează capacitatea societății germane de a se apăra.

Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei și un război hibrid împotriva Europei în ansamblu. În același timp, SUA se retrag din rolul lor de garant al securității militare a Europei.

În acest context, Germania trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru apărarea Europei, spune dr. Timo Graf, sociolog și cercetător senior la Centrul Bundeswehr de Istorie Militară și Științe Sociale (ZMSBw).

Germania investește masiv în apărare și este unul dintre principalii susținători militari ai Ucrainei din Europa. Cu toate acestea, persistă îndoieli cu privire la disponibilitatea germanilor de a-și apăra țara.

Sondajele de opinie spun că o majoritate a populației nu e pregătită să ridice arma în cazul unui atac militar asupra Germaniei. Astfel de concluzii fac frecvent obiectul titlurilor din presa germană și internațională, îi neliniștesc pe aliații Germaniei și subminează încrederea publicului în reziliența țării, spune dr. Timo Graf.

Un sondaj contrazice percepția

Sociologul admite că, în medie, cetățenii din statele nordice și baltice sunt mai dispuși să-și apere țara decât în Germania, dar spune că sondajele sunt interpretate greșit.

„Pentru a evita comparația între mere și pere, este necesar să se țină seama de diferențele dintre sistemele de apărare (serviciul militar obligatoriu, serviciul militar voluntar sau forțele armate exclusiv profesionale), precum și de experiențele istorice legate de agresiunea militară – și, în special, de cea rusă”, spune dr. Timo Graf.

Sociologul argumentează că trebuie luată în calcul și dimensiunea populației.

„În comparație cu țările baltice și nordice, Germania beneficiază de avantajul economiei de scară. Lituania are o populație de puțin sub trei milioane de locuitori, iar Finlanda mai puțin de șase milioane, în timp ce Germania numără aproximativ 83 de milioane de locuitori”, mai spune cercetătorul.

Sociologul își întărește argumentul citând datele celui mai recent sondaj realizat de Centrul Bundeswehr de Istorie Militară și Științe Sociale, potrivit căruia peste 5 milioane de bărbați și peste 2 milioane de femei apți de serviciu militar spun ar fi dispuși să ia parte la lupte armate.

„Prin urmare, nu există dovezi care să indice o lipsă absolută de cetățeni dispuși să contribuie la apărarea națională”, spune Timo Graf.

„Apărarea nu începe doar pe front”

Mai mult, spune sociologul, pregătirea practică a populației de a se apăra nu poate fi redusă doar la dorința de a se angaja în lupte armate.

Capacitatea unei țări de a rezista atacurilor depinde nu doar de soldați, ci și de stat, industrie, protecție civilă și reziliența societății.

„Nu toată lumea trebuie să servească în armată pentru a aduce o contribuție importantă la apărarea națională”, spune Graf.

„Mitul Germaniei pacifiste”

Din 2000, cel puțin trei sferturi dintre respondenți au raportat o opinie pozitivă despre Bundeswehr și au încredere în forțele armate germane.

„Din 2022, peste 60% dintre germani au considerat Rusia o amenințare militară directă la adresa securității Germaniei. Înainte de 2022, cifra era de doar aproximativ un sfert până la o treime din populație (…) Pe baza acestui consens societal larg, o majoritate absolută susține investițiile financiare majore în apărare (64%), precum și reintroducerea serviciului militar (53%)”, spune sociologul.

Graf contestă și ideea că Germania este o societate profund pacifistă.

„Studiile empirice privind pacifismul ca principiu călăuzitor al politicii externe și de securitate, bazate pe datele sondajului ZMSBw, arată că, chiar și înainte de 2022, nu mai mult de 27% dintre germani puteau fi considerați pacifisti convinși”, spune cercetătorul

În schimb, o majoritate clară de cel puțin 60% erau pragmatici sau realiști care considerau instrumentele diplomatice, cât și cele militare mijloace legitime ale politicii externe și de securitate a Germaniei.

După 2022, proporția pacifiștilor a scăzut la 13%, în timp ce ponderea realiștilor a crescut la aproape 70%, potrivit sondajului ZMSBw.

„Germania este cea mai mare economie și cea mai populată țară din Europa. În termeni absoluți, cheltuiește mai mult pentru apărare decât orice altă națiune europeană și este cel mai puternic susținător al Ucrainei. Majoritatea cetățenilor susțin această politică și văd Rusia o amenințare directă la adresa securității Germaniei. Dacă Germania însăși ar fi supusă unui atac militar, multe milioane de oameni ar fi pregătiți să lupte cu o armă”, conchide dr. Timo Graf.