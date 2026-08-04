De ce unii elevi din Europa au doar 6 săptămâni de vacanță de vară, iar alții 14? Cum stă România în clasamentul european

Vacanța de vară a elevilor români durează 11 săptămâni, cu cinci mai mult decât în Danemarca și cu trei mai mult decât în Franța. Dar o vacanță de vară mai lungă nu înseamnă automat mai multe zile libere într-un an școlar. Comparația publicată de Comisia Europeană arată că statele europene împart foarte diferit perioadele de cursuri și de odihnă.

O vacanță de vară lungă nu înseamnă neapărat mai multe zile libere într-un an școlar.

În timp ce unele state europene concentrează cea mai mare parte a vacanțelor în timpul verii, altele aleg să le distribuie în mai multe pauze pe parcursul anului.

Datele publicate de Comisia Europeană arată că România se află mai aproape de primul model, cu o vacanță de vară de 11 săptămâni, în timp ce țări precum Danemarca reduc vacanța estivală la șase săptămâni și compensează prin pauze mai dese în timpul anului școlar.

Diferențele dintre state nu țin doar de durata vacanței de vară, ci și de felul în care este construit întregul calendar școlar. Iar comparația arată că, în Europa, nu există un model unic: fiecare țară își împarte altfel perioadele de cursuri și de odihnă.

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