De ce va mai dura ceva timp până vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili la benzinării

Acordul încheiat între SUA și Iran poate marca sfârșitul conflictului, dar pentru industria petrolieră globală acesta reprezintă doar începutul unui proces de redresare economică, scrie presa elenă.

Participanții la piață estimează că va mai dura ceva timp până când prețurile combustibililor la benzinării vor începe să scadă.

„Anunțul acordului iminent a dus la scăderea prețurilor Brent în Europa cu 4,25%, însă o revenire la normalitate ar putea necesita timp”, subliniază surse din industrie.

Există multe necunoscute în revenirea la normalitate, explică Daniel Sternoff, cercetător senior la Centrul pentru Politică Energetică Globală de la Universitatea Columbia. „Nu știm ce înseamnă «deschiderea» Strâmtorii Hormuz”, a adăugat el, rezumând scepticismul tehnic care domină piețele fizice, unde eliberarea mărfurilor stocate și începerea noilor transporturi nu răspund pur și simplu unei schimbări geopolitice.

Viteză inegală

Revenirea la nivelurile de producție de dinainte de război nu se va produce cu aceeași viteză pentru toți actorii din regiune. Țările cu o infrastructură mai rezistentă și mai flexibilă, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, vor putea să își reactiveze fabricile și terminalele maritime mult mai rapid decât alți competitori din regiune.

Irakul, în schimb, se confruntă cu cea mai lentă și problematică redresare. Blocada prelungită a forțat țara să reducă cea mai mare parte a producției din zăcămintele sale din sud, ale căror exporturi depind de accesul la mare.

Alan Gelder, vicepreședinte senior pentru rafinare, produse chimice și piețe de petrol la firma de consultanță Wood Mackenzie, subliniază dificultățile structurale: „ Țări precum Irakul s-ar putea afla într-o situație mult mai dificilă, deoarece se află sub o blocadă mult mai mare, iar zăcămintele lor sunt mai complexe.” Conform estimărilor expertului, ar putea dura aproximativ un an pentru ca fluxurile din Irak să revină la capacitate maximă.

Strategie strict controlată

Modelele de prognoză dezvoltate de analiștii de la Wood Mackenzie oferă o imagine clară a calendarului de reluare a activității. Se estimează că companiile petroliere vor alege o strategie de redresare graduală, progresivă și strict controlată pentru a menține integritatea tehnică a sondelor lor.

Conform acestor estimări, câmpurile energetice afectate direct de închiderea Strâmtorii Ormuz vor putea recupera aproximativ 70% din producția lor istorică în decurs de un trimestru și 90% în cel puțin șase luni de la deschiderea strâmtorii.

Primele de risc

„Viteza cu care lanțurile de aprovizionare se normalizează și fluxurile de export se redresează va juca un rol cheie în determinarea proporției primei de risc geopolitic care rămâne încorporată pe piață.”, spune Ole Hansen, șeful strategiei pentru mărfuri la Saxo Bank.

Lanțul de aprovizionare maritimă trebuie să depășească, de asemenea, obstacole birocratice și comerciale semnificative. Mai multe companii maritime internaționale și-au exprimat deschis intenția de a proceda cu prudență, clarificând că vor aștepta oficializarea completă a acordului diplomatic, programată pentru vineri, înainte de a emite ordine navelor lor de a încerca trecerea prin Strâmtoarea Ormuz.

Chiar și pentru acele companii de transport maritim care se declară pregătite și dispuse să traverseze imediat strâmtoarea, termenele tehnice pentru renegocierea și organizarea acoperirii asigurării de război, combinate cu rezolvarea unor probleme practice complexe, riscă să provoace întârzieri suplimentare și semnificative ale foii de parcurs.

O călătorie lungă și chinuitoare

Prin urmare, „acordul de restabilire a stabilității în Strâmtoarea Hormuz ar putea marca sfârșitul oficial al conflictului armat dintre Washington și Teheran, dar pentru întreaga industrie globală de petrol și gaze, acesta reprezintă doar începutul unui proces de redresare care va fi cu siguranță lung și chinuitor”, subliniază actorii de pe piața energetică.