Ce înseamnă pentru România redeschiderea Strâmtorii Ormuz / Când se vor ieftini carburanții în benzinării

În România, am putea vedea o ieftinire a carburanților sub 9 lei peste două săptămâni, ca urmare a acordului anunțat duminică pentru încheierea războiului cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Experții din domeniu spun însă că prețurile ar putea depăși din nou acest prag, după o lună. Cum explică?

„Acesta nu este un acord de pace, ci un memorandum care nu are valoare juridică și cuprinde o serie de intenții în care s-au stabilit anumite direcții de acțiune. Nefiind un acord de pace, există riscul ca unele prevederi să nu fie finale. Așadar nu e nici pe departe ceva cert”, a declarat, pentru HotNews, președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.

„Acum consumăm țiței scos din rezerve”

Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante prevederi vizează deschiderea Strâmtorii Ormuz, care va însemna intrarea pe piață a unei cantități suplimentare de țiței.

„Acum consumăm țiței scos din rezerve. Va dura o perioadă, peste 2 săptămâni, să apară actele de sistare a scoaterii din rezerve, apoi sistarea efectivă și, încet-încet, vom vedea efectul noilor cantități”, a mai spus el.

Cotațiile petroliere vor coborî sub 80 de dolari pe baril, dar vor reveni peste această ștachetă odată ce piața va absorbi noile cantități.

„Dacă transpunem în România ce se configurează la nivel internațional, vom fi în aceeași situație. Vom putea vedea carburanți la prețuri sub 9 lei pe litru peste aproximativ două săptămâni”.

Prețurile vor depăși din nou 9 lei pe litru

Prețurile vor reveni însă peste 9 lei și este posibil să încheiem anul cu valori de 8,5 – 9,2 lei pe litrul de carburant în stațiile din România. „Aceasta, bineînțeles, dacă nu vor apărea alte mișcări la nivel internațional”, a completat analistul.

Un impact important ar putea avea și Arabia Saudită, care, odată cu ieșirea din OPEC, ar putea juca cartea punerii în piață a unor resurse suplimentare pentru a ține țițeiul sub 80 de dolari pe baril.

Reluarea activității la nivelul dinainte de războiul din Iran va dura câteva luni

Părerile experților internaționali sunt similare. Aceștia spun că va dura probabil câteva luni până când companiile energetice își vor putea relua activitatea la un nivel suficient pentru a satisface cererea mondială.

Ritmul lent al transportului și rafinării petrolului brut, precum și incertitudinile privind siguranța navigației prin strâmtoare înseamnă că efectele nu se vor vedea imediat, scrie AP News.

Nave încărcate cu petrol brut au rămas blocate în Golful Persic timp de peste trei luni, neputând traversa în siguranță această cale navigabilă prin care, înainte de începerea războiului, trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și carburanți.

„Va fi nevoie de timp până când oamenii se vor simți în siguranță și până când vor exista polițe de asigurare adecvate, în special pentru a readuce personalul la fața locului și pentru a reporni unele dintre aceste instalații”, a declarat Daniel Evans, director global pentru cercetare în domeniul combustibililor și rafinării la S&P Global Energy.

Țițeiul Brent a coborât luni la 83 de dolari luni

Totuși, prețurile petrolului au scăzut luni dimineață după anunțarea acordului. Petrolul Brent, de referință pe piața europeană, a scăzut cu 3,45 dolari, ajungând la 83,89 dolari pe baril. Petrolul de referință din SUA a pierdut 4,03 dolari, coborând la 80,85 dolari pe baril.

Chiar și așa, aceste prețuri rămân mult peste nivelul de aproximativ 70 de dolari pe baril la care se tranzacționa petrolul înainte de izbucnirea războiului.

Pe măsură ce prețurile ridicate se normalizează, navele care au rămas blocate vor trebui mai întâi să părăsească strâmtoarea, iar apoi alte petroliere vor trebui să intre pentru a fi încărcate, a explicat Evans.

„Pentru a aduce o navă în zonă, trebuie să existe încrederea că există o fereastră suficient de mare de siguranță pentru a intra, a încărca și a ieși”, a adăugat el.

De asemenea, petrolierele se deplasează lent. Este nevoie de luni întregi pentru ca acestea să plece din Strâmtoarea Ormuz către țări îndepărtate și să livreze petrolul la rafinării pentru procesare.

În plus, unii producători din Orientul Mijlociu au suspendat extracția petrolului atunci când au rămas fără capacități de stocare. Reluarea acestor operațiuni poate fi un proces lent.

Țări precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care dispun de conducte și rute alternative față de Strâmtoarea Ormuz pentru exportul petrolului, ar putea fi printre primele care își reiau producția la capacitate ridicată, potrivit lui Alan Gelder, vicepreședinte senior pentru rafinare, produse chimice și piețe petroliere la compania de analiză energetică Wood Mackenzie.

În concluzie, chiar dacă războiul se încheie și Strâmtoarea Ormuz se redeschide, experții estimează că va dura mai multe săptămâni și chiar luni până când efectele se vor vedea pe deplin în prețul energiei și al carburanților.