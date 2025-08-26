De la 4 la 185 hectare cultivate: Cum inovația și parteneriatul cu Lidl România aduc rădăcinoase proaspete pe mesele românilor

În Sarichioi, județul Tulcea, între albastrul lacului Razelm și câmpurile roditoare ale Dobrogei, ferma Agrisvinka crește legume cu rădăcini adânci – la propriu și la figurat. Construită pas cu pas din 2007 de către Vania Ivanov, a ajuns astăzi la 300 de hectare, dintre care 185 cultivate cu legume, transformându-se într-o afacere solidă, capabilă să livreze zilnic produse proaspete direct pe rafturile Lidl România. În spatele acestor cifre se ascund însă nopți nedormite, zile petrecute pe câmp și o luptă continuă cu schimbările climatice.

Printre câmpurile late cu țelină, păstârnac și morcov care se întind în șiruri drepte, Vania Ivanov, în vârstă de 54 de ani, își începe ziua devreme. Uneori atât de devreme, încât răsăritul îl găsește cu mâinile în pământ. „Am avut și nopți nedormite. Mă trezeam uneori la 12 sau la 4 dimineața să verific irigațiile. Pe căldurile mari din ultima vreme, nu poți lăsa plantele fără apă”, povestește producătorul. Aici, la ferma din Sarichioi, timpul se măsoară în recoltări și livrări, nu în ore.

Dar Agrisvinka nu este doar o fermă – este o poveste de familie. Vania Ivanov lucrează cot la cot cu soția lui, iar cei doi fii, Eduard și Valentin, sunt mereu alături, făcând parte din echipa care asigură buna funcționare a fermei: „Ne ajută foarte mult băieții. E mult de alergat prin câmp, multe legume de verificat și ne sprijină și la irigații. Soția mea este mereu printre oameni, se asigură că totul merge cum trebuie.” Producătorul spune că cei doi fii preiau din responsabilitățile lui și speră ca ei să ducă mai departe afacerea de familie, începută cu multă muncă și dedicare.

De la 4 la 185 hectare cultivate cu legume

Totul a început în 2007, dar abia în 2010 a prins contur, cu doar 4 hectare de legume și o dorință fermă: să facă ceea ce li se potrivește și să crească ca producători. „Tata a fost pescar, mama a lucrat tot aici, dar dorința de a face mai mult ne-a împins spre agricultură”, povestește Vania Ivanov. La început au încercat diverse culturi: ardei, gogoșari, fasole, rădăcinoase. Timpul și experiența i-au învățat ce merge cel mai bine: „Am rămas mai mult la rădăcinoase, am renunțat la ardei și am păstrat culturile recoltate mecanizat, din cauza lipsei de personal”. Astăzi, producătorul gestionează 300 de hectare, dintre care 185 cultivate cu legume: țelină, păstârnac, pătrunjel, morcov, ceapă și cartofi.

În agricultură, fiecare an aduce o nouă provocare, iar schimbările climatice rămân cele mai imprevizibile. Fermierul spune că 2024 a fost dificil pentru producători, din cauza înghețurilor și a căldurilor puternice. „Primăverile nu mai sunt ce erau. Anul acesta, în aprilie, am avut -7°C, -8°C. Înghețul ne-a afectat pătrunjelul, în timp ce păstârnacul și morcovul au fost mai rezistenți. Cu natura nu poți lupta, trebuie să te adaptezi”, explică el.

În ceea ce privește irigarea, mai ales în zilele aride de vară, Vania Ivanov spune că terenurile sunt irigate prin OUAI (Organizația de Utilizatori de Apă pentru Irigații), care asigură o distribuție eficientă a apei către terenurile agricole: „Irigăm 3 zile în Sarichioi și 3 zile în Sabangia. În aceste zile călduroase de vară, mai ales când temperaturile au ajuns la 40°C, trebuie să le dai legumelor apă, nu poți să le lași așa. Sunt investiții făcute acolo.”

Astăzi în câmp, mâine pe raft

La început, potrivit producătorului, vindeau marfa la dube, însă ulterior au colaborat cu o firmă de distribuție care se ocupa de livrarea legumelor către magazine, piețe sau direct către consumatori. Astfel, timp de 7 ani, legumele de la Agrisvinka au ajuns pe rafturile Lidl România prin intermediul unui distribuitor, pentru a eficentiza logistica, având în vedere că aveau cantități mici și nu puteau umple complet. Apoi, reprezentanții retailerului au venit direct în Sarichioi, iar de un an, mai exact din 2024, a început colaborarea și livrarea directă către retail. „Ne știau marfa și știau cine suntem. Noi suntem foarte mulțumiți de colaborarea pe care o avem cu ei și de înțelegerea din partea lor. Suntem încă la început de drum, mai șchiopătăm și noi, pentru că nimeni nu e perfect. Însă cei de la Lidl România ne sunt mereu alături și ne susțin în toate. Iar noi vrem să învățăm și ne-am dat seama că acesta este drumul pe care trebuie să mergem”, spune Vania Ivanov.

Producătorul din Sarichioi menționează că pentru el beneficiile colaborării cu Lidl România sunt clare: siguranța preluării producției, un circuit scurt de la recoltare până pe raft și prețuri corecte. „Astăzi recoltăm, tot azi spălăm, iar mâine dimineață legumele sunt pe rafturile Lidl România. Dacă rămânem cu un produs, nu ne lasă cu el. Chiar dacă am avut doar păstârnac, au preluat tot. Asta înseamnă stabilitate”, explică Vania Ivanov. Astfel, potrivit lui, s-a creat între ei o relație bazată pe încredere și sprijin real.

Parteneriatul cu Lidl România nu înseamnă doar vânzare, ci și dezvoltare. Retailerul susține toți furnizorii să atingă standarde internaționale de calitate, iar toți producătorii de fructe și legume sunt certificați Global G.A.P., un reper pentru siguranța și durabilitatea producției agricole. Pentru familia Ivanov, acest parteneriat a adus nu doar stabilitate, ci și un impuls spre modernizare, investind în utilaje moderne: combine pentru recoltare rapidă, linii de spălare, ambalare și etichetare: „Nu ne-am oprit niciodată din a investi în fermă și în pământ. Tocmai am primit o mașină pentru ambalarea la pungă a păstârnacului și pătrunjelului. Astfel, astăzi avem aproape tot ce ne trebuie pentru a lucra eficient și la standarde înalte.”

Parteneriat bazat pe încredere, sprijin și predictibilitate



În plin sezon, așa cum este și acum, ritmul este amețitor. Recoltarea, spălarea și livrarea se desfășoară într-un flux continuu, în care fiecare zi contează. „E multă muncă, dar când îți vezi marfa bună, de calitate, pe rafturi, îți dă putere să mergi mai departe și să mai investești în acest business care necesită multă muncă. Chiar și în anii grei, când pierderile sunt inevitabile, pasiunea pentru ceea ce faci te ține în picioare”, explică Vania Ivanov.

Și pentru că marfa lor ajunge pe mesele românilor din țară, producătorul de legume are un mesaj simplu pentru aceștia: să consume cât mai multe produse românești: „Știm să facem legume bune. Nu producem mașini de lux, dar producem ceapă, morcov, cartofi de calitate. Când cumpărați legume românești, sprijiniți munca noastră, făcută cu grijă și trudă.”

Parteneriatul dintre Agrisvinka și Lidl România arată că agricultura românească are viitor atunci când există încredere, sprijin și predictibilitate. Într-un domeniu expus pierderilor, aceste valori fac diferența dintre un sezon mai greu și o recoltă care ajunge proaspătă pe masa consumatorului.

Articol susținut de Lidl România