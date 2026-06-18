De la antreprenor la lider strategic: cum ROCA Executive MBA de la ASE – Bucharest Business School transformă experiența în performanță

Mediul economic global este marcat de schimbări accelerate, inteligență artificială, transformare digitală și competiție globală. Astăzi, liderii și antreprenorii au nevoie, mai mult ca oricând, de mai mult decât experiența practică. Au nevoie de capacitatea de a învăța continuu, de a înțelege tendințele emergente și de a lua decizii strategice într-un context din ce în ce mai complex.

Academia de Studii Economice din București, prin Bucharest Business School (BBS), oferă de peste trei decenii programe MBA și Executive MBA dedicate profesioniștilor care își doresc să își accelereze dezvoltarea și să își extindă impactul în organizațiile pe care le conduc. BBS este școala de afaceri a ASE și singura instituție din România care face parte din clubul global al celor aproximativ 300 de școli de business acreditate internațional de Association of MBAs (AMBA).

Printre programele sale de referință se numără ROCA Executive MBA, programul româno-canadian dezvoltat împreună cu ESG UQAM – Université du Québec à Montréal, Canada. Programul a fost inclus pentru al treilea an consecutiv în clasamentul QS Executive MBA Rankings – Joint Programmes, ocupând în 2026 poziția 29 la nivel mondial și fiind singurul program din Europa Centrală și de Sud-Est prezent în această categorie.

Pentru mulți dintre participanți, experiența Executive MBA reprezintă mai mult decât o etapă academică. Este un proces de transformare personală și profesională, o oportunitate de a privi afacerea și cariera dintr-o perspectivă nouă. Un astfel de exemplu este Ștefan Axinte, cofondator IT Genetics și student ROCA Executive MBA, care vorbește despre relația dintre antreprenoriat și învățarea continuă.

Ștefan Axinte, cofondator IT Genetics, student ROCA Executive MBA, despre momentul în care experiența antreprenorială trebuie completată prin educație executivă

Ștefan Axinte, cofondator IT Genetics

”Când am fondat IT Genetics alături de Liviu Sima în 2007 concepte precum leadership, guvernanță sau internaționalizare erau departe de gândurile noastre. Prioritățile erau mult mai concrete: să găsim clienți, să livrăm corect, să răspundem la timp, să ne respectăm promisiunile și să avem resursele necesare pentru salarii, furnizori și următoarele comenzi.

La început, antreprenoriatul nu este despre teorii, ci despre rezolvarea rapidă a unor probleme reale. În aceeași zi poți fi vânzător, tehnician, manager, om de achiziții și curier. Nu ai prea mult timp să te întrebi ce rol ai. De cele mai multe ori, le ai pe toate.

Veneam dintr-o zonă tehnică, aveam experiență practică în IT și programare, multă energie și dorința de a construi ceva al nostru. Nu aveam o hartă clară și nici un manual de utilizare. Am învățat din mers, așa cum cred că a făcut-o o întreagă generație de antreprenori români: greșind, corectând, muncind constant și mergând mai departe.

Privind înapoi, îmi dau seama că prima noastră școală a fost Realitatea de business romaneasca. Piața îți dă note în fiecare zi: clienții îți spun dacă ai fost bun sau nu cash-flow-ul îți arată dacă ai fost prudent, iar momentele dificile îți arată dacă ai o fundație solidă sau doar entuziasm.

Pe măsură ce compania crește, apare însă un moment critic în care energia fondatorilor nu mai este suficientă. Ceea ce la început era un avantaj — faptul că ești peste tot, știi tot și decizi repede — poate deveni o barieră pentru o organizație cu zeci de oameni, mai multe departamente și operațiuni internaționale.

Atunci începe o altă formă de învățare, poate cea mai grea pentru un antreprenor: tranziția de la control la încredere.

Înveți că un manager bun nu este cel care rezolvă singur toate problemele, ci cel care construiește un sistem în care echipa poate funcționa, decide și crește. Înveți să formezi oameni, să delegi, să accepți că nu toate deciziile trebuie să treacă prin tine și să ai încredere că organizația poate merge mai departe fără intervenția ta în fiecare detaliu.

La IT Genetics, această transformare a fost graduală. Am investit în zona de resurse umane, am dezvoltat o echipa puternica de middle managementul și am adus un CEO care să preia gradual conducerea executivă. Am început să privim compania nu doar ca pe o afacere crescută de fondatori, ci ca pe o organizație definită prin oameni, roluri, responsabilități și valori clare.

Mult timp am crezut că practica este singura școală de care are nevoie un antreprenor. Și cred în continuare că practica rămâne cea mai sinceră și mai dură școală. Dar am înțeles în timp că are și o limită: îți arată doar drumurile pe care ai mers deja. Educația, în schimb, te ajută să vezi și alte drumuri.

După aproape 15 ani de activitate, am revenit la studii prin programul ROCA Executive MBA al Bucharest Business School. Nu pentru că afacerea nu mergea, ci tocmai pentru că ea crescuse. Deciziile deveniseră mai complexe, impactul lor era mai mare, iar eu simțeam nevoia să privesc lucrurile mai structurat.

Un MBA nu îți oferă rețete magice, te scoate însă din urgența zilnică și te obligă să privești compania de la distanță. Te pune în fața unor întrebări care nu sunt întotdeauna comode: construim oameni sau doar cerem rezultate? Avem procese clare sau depindem de câțiva oameni-cheie? Avem o strategie reală sau doar obiective ambițioase? Ce fel de companie vrem să lăsăm în urmă?

Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, spunea că fericirea nu înseamnă să ajungi la destinație, ci să fii pe drum. Mi se pare una dintre cele mai bune descrieri ale antreprenoriatului. În realitate, nu există un punct în care ai terminat de construit.

Când rezolvi o problemă, apare alta. Când compania ajunge la un nivel, începe etapa următoare. Când crezi că ai înțeles piața, piața se schimbă. Când ai construit o echipă, trebuie să înveți cum să o duci mai departe.

De aceea, cred că antreprenoriatul nu este doar despre afaceri ci este despre învățare continuă.

Relația antreprenorilor cu educația nu ar trebui să se oprească la propria lor formare. Cred ca România are nevoie ca antreprenorii să se apropie mai mult de universități, de școli și de tineri. Si aici nu ma refer doar ca invitați la conferințe si evenimente, ci ca mentori onești, parteneri și oameni dispuși să vorbească deschis despre ceea ce presupune construirea unei companii.

Tinerii trebuie să vadă antreprenoriatul asa cum este el: cu libertatea pe care ti-o ofera dar si cu responsabilitatea la care te obliga, cu satisfacții dar și cu nopți albe, cu decizii curajoase dar și cu greșeli asumate, cu rezultate vizibile dar și cu multă muncă făcută în liniște.

Cred că rolul nostru nu este să le spunem tinerilor ce afaceri să înceapă. Rolul nostru este să îi ajutăm să gândească mai clar, să respecte munca, să înțeleagă riscurile și să aibă curajul de a construi serios.

Antreprenorii pot contribui concret la această apropiere dintre business și educație prin susținerea programelor universitare de antreprenoriat, participarea la întâlniri cu elevi și studenți, stagii de practică, implicarea în școli de business sau în programe de mentorat. La fel de important este să vorbim nu doar despre reușite, ci și despre greșelile care ne-au format. Acestea îi ajută pe tineri să vadă antreprenoriatul mai aproape de realitate și mai puțin ca pe o poveste idealizată.

În final, o economie sănătoasă nu se construiește doar prin companiile pe care le avem astăzi, ci și prin oamenii pe care îi pregătim pentru mâine. Drumul IT Genetics m-a învățat că o companie crește în ritmul în care cresc oamenii care o conduc. Atunci când liderii se opresc din învățat, la un moment dat se oprește și organizația din traseul sau ascendent. Poate nu imediat și poate nu vizibil, dar încet, deciziile devin repetitive, curajul scade, iar compania începe să apere ceea ce a construit în loc să construiască mai departe.

Consider că antreprenorii trebuie să rămână studenti toată viața: să învețe din piață, din greșeli, din oameni, din școli și din generațiile noi. Pana la urma nu cred ca suntem aici sa construim doar afaceri. Construim încredere și o parte din viitor.”

ROCA Executive MBA: un program construit pentru liderii care conduc transformarea

ROCA Executive MBA este un program cu dublă diplomă organizat de Bucharest Business School – ASE în parteneriat cu ESG UQAM (Canada), una dintre cele mai importante școli de management din America de Nord. Programul se adresează profesioniștilor și antreprenorilor cu experiență managerială care doresc să își dezvolte competențele de leadership, strategie și management într-un context internațional.

Programul se desfășoară în limba engleză, pe durata a doi ani academici, într-un format hibrid care combină flexibilitatea sesiunilor online cu experiența de învățare și networking din campus. Curriculumul este livrat de profesori ASE, cadre didactice internaționale și lideri din mediul de afaceri și este completat de experiențe internaționale precum module și vizite de studiu în Europa, Asia și Canada.

Dincolo de competențele de business, participanții câștigă acces la o comunitate puternică de profesioniști, antreprenori și lideri din organizații locale și internaționale, precum și la o rețea globală de alumni formată din absolvenți BBS și UQAM.

Pentru antreprenori precum Ștefan Axinte, valoarea unui Executive MBA nu constă doar în cunoștințele acumulate, ci în capacitatea de a privi organizația strategic, de a construi echipe mai puternice și de a transforma experiența practică într-un avantaj competitiv sustenabil. Într-o economie aflată într-o continuă schimbare, învățarea nu mai reprezintă o etapă a carierei, ci o componentă esențială a leadershipului.

Bucharest Business School, ASE București, derulează, în anul 2026, șase programe MBA:

Programul ROCA Executive MBA (MBA Româno – Canadian), organizat în colaborare cu Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada, este un program cu dublă diplomă și se adresează managerilor seniori și liderilor aflați în poziții de decizie, care doresc să își consolideze viziunea strategică și capacitatea de leadership. Conceput ca o experiență transformațională, programul dezvoltă competențe avansate de management, strategie și inovație, cu accent pe leadership responsabil și sustenabilitate. Participanții beneficiază de un format flexibil, adaptat profesioniștilor activi, precum și de o rețea extinsă de lideri la nivel național și internațional și de o diplomă dublă româno-canadiană. ROCA Executive MBA este singurul program Executive MBA din Europa de Sud-Est inclus în clasamentul QS Executive MBA Rankings, categoria Joint Programmes. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la ROCA@bbs.ase.ro.

Programul INDE MBA (Romanian-French MBA) organizat în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Franța, este destinat managerilor aflați la început sau la mijloc de carieră, antreprenorilor și profesioniștilor care își doresc o perspectivă internațională asupra businessului. Predat integral în limba engleză și acreditat internațional, programul oferă o combinație solidă între fundamentul teoretic și aplicațiile practice, facilitând accelerarea carierei și dezvoltarea competențelor necesare pentru a performa într-un mediu global. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INDE@ase.ro.

Programul Energy MBA se adresează profesioniștilor din sectorul energetic sau celor care vizează o carieră în acest domeniu strategic. Acesta oferă o înțelegere integrată a industriei energiei, combinând concepte de business cu cunoștințe specifice despre piețe energetice, politici publice și tranziția către sustenabilitate. Beneficiul major constă în capacitatea absolvenților de a gestiona proiecte complexe și de a lua decizii informate într-un sector aflat în continuă transformare. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la CREATIVE@bbs.ase.ro.

Programul Business Intelligence MBA este conceput pentru profesioniștii care doresc să își dezvolte competențele analitice și să utilizeze datele în procesul decizional. Fiind un program unic acreditat în regiune, acesta îmbină cunoștințele de business cu instrumente avansate de analiză a datelor, pregătind participanții să devină lideri capabili să transforme informațiile în avantaje competitive și să susțină decizii strategice bazate pe date. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la INTELLIGENCE@bbs.ase.ro.

Programul Creative MBA este dedicat profesioniștilor din industriile creative și culturale, precum și celor care doresc să dezvolte afaceri în aceste domenii. Acesta combină creativitatea cu rigoarea managementului, oferind competențe de leadership, antreprenoriat și dezvoltare de modele de business adaptate economiei creative. Absolvenții sunt pregătiți să dezvolte proiecte culturale și să răspundă provocărilor specifice acestor industrii dinamice. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la CREATIVE@bbs.ase.ro.

Programul Education MBA se adresează profesioniștilor din sectorul educațional – manageri de instituții, cadre didactice sau antreprenori în educație – care doresc să contribuie la modernizarea sistemului. Acesta integrează leadershipul, managementul și designul de politici educaționale, oferind instrumente pentru a răspunde provocărilor contemporane din educație și pentru a genera impact real în organizațiile și comunitățile din care participanții fac parte. Pentru mai multe detalii te așteptăm pe www.bbs.ase.ro sau pe email la EDUCATION@bbs.ase.ro.

Articol susținut de Bucharest Business School