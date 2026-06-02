De la Berlin, Peter Magyar are un mesaj pentru Zelenski despre drepturile fundamentale ale omului și numește condiția ca să se întâlnească cu el

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat marți că este pregătit să se întâlnească săptămâna viitoare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a deschide un nou capitol în relațiile dintre cele două țări, după ce l-a înlăturat la alegerile parlamentare pe predecesorul său, Viktor Orban, cunoscut pentru poziția lui favorabilă Moscovei, scrie Reuters.

Aflat într-o vizită oficială la Berlin, Magyar a spus că este gata să se întâlnească cu Zelenski dacă negocierile tehnice privind drepturile minorității maghiare din Ucraina vecină, din regiunea vestică Transcarpatia, se vor încheia săptămâna aceasta și că este optimist că problema poate fi rezolvată.

Îmbunătățirea relațiilor dintre Ungaria și Ucraina este esențială pentru sprijinul Uniunii Europene acordat Kievului în războiul declanșat de Rusia, Viktor Orban opunându-se în mod constant acordării de ajutoare în valoare de miliarde de euro Ucrainei și aderării acesteia la UE.

„Până în prezent, negocierile avansează într-un mod foarte încurajator și sperăm că acestea ar putea fi chiar încheiate la nivel tehnic în această săptămână”, a declarat Magyar, care se afla alături de cancelarul german Friedrich Merz, referindu-se la drepturile minorității maghiare din Transcarpatia.

„Și aici, la Berlin, pot repeta că sunt gata să mă întâlnesc cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la începutul săptămânii viitoare, cu condiția să ajungem într-adevăr la un acord cu privire la aceste drepturi fundamentale ale omului”, a adăugat premierul ungar.

Ungaria își reconstruiește legăturile cu statele UE

Magyar se afla la Berlin într-o vizită care îl va duce miercuri și la Paris, în contextul în care guvernul său urmărește să reconstruiască relațiile cu alte țări din UE, după perioada de tensiuni din timpul mandatului lui Orban.

De la preluarea mandatului, în urma alegerilor din aprilie, Magyar a obținut acordul pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile UE de redresare și coeziune, care fuseseră înghețate sub guvernarea Orban, Ungaria angajându-se să continue reformele anticorupție.

Victoria din alegeri a lui Magyar a deschis, de asemenea, calea pentru ca fonduri UE în valoare de 90 de miliarde de euro să ajungă în Ucraina. Orban se opusese transferului fondurilor din cauza unui conflict legat de aprovizionarea cu energie.

Deși Magyar adoptă o abordare mai puțin conflictuală față de Kiev, el afirmă că progresele privind dreptul celor 150.000 de etnici maghiari din Ucraina de a-și folosi limba maternă sunt esențiale pentru ca Budapesta să fie de acord cu aderarea Ucrainei la UE.

În luna mai, Merz a promovat o inițiativă de a acorda Ucrainei statutul de membru „asociat” al UE ca prim pas, o propunere pe care Zelenski a considerat-o nedreaptă, deoarece ar lăsa Kievul fără voce în cadrul blocului comunitar.

„Înțelegem că Budapesta dorește să clarifice mai întâi problemele bilaterale, cum ar fi drepturile minorității maghiare din Ucraina”, a spus Merz. „Totuși, acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul sprijinului european și nici nu ar trebui să ne descurajeze de la obiectivul nostru de a deschide oficial negocierile de aderare cu Ucraina acum, cu primul capitol”, a adăugat cancelarul federal.

Merz a salutat un nou început în relațiile cu Ungaria sub conducerea lui Magyar, după cei 16 ani de guvernare ai lui Orbán, afirmând: „Democrația și statul de drept din Ungaria sunt din nou puternice. Avem încredere că el va readuce Ungaria în inima Europei.”

„Peter Magyar a demonstrat că pendulul nu se înclină doar într-o singură direcție — spre iliberalism sau chiar autoritarism. El se poate întoarce, în mod impresionant, spre centru”, a mai spus cancelarul german.

Magyar a vizitat Polonia în luna mai, apoi Austria. După vizitele din Germania și Franța, el îl va primi pe prim-ministrul irlandez la Budapesta săptămâna aceasta.