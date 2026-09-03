De la centrala termică la pompa de căldură: cum s-a schimbat confortul din casele românilor în ultimii 25 de ani

În urmă cu trei decenii, o iarnă confortabilă nu era ceva de la sine înțeles în multe dintre locuințele din România. În apartamentele racordate la sistemele centralizate, căldura și apa caldă depindeau adesea de un program sau de funcționarea unei întregi rețele. În multe case, soba dicta ritmul sezonului rece: combustibilul trebuia cumpărat, depozitat și pregătit înainte de venirea frigului.

Confortul termic era, înainte de toate, o problemă de disponibilitate. Important era să fie cald.

Apariția centralelor termice individuale a schimbat treptat această relație. Pentru familiile care au făcut trecerea, centrala nu a însemnat doar un echipament nou instalat pe perete, ci mai multă autonomie: apă caldă atunci când era nevoie, posibilitatea de a porni căldura fără a aștepta o decizie luată la nivelul întregului bloc și o temperatură care putea fi reglată în funcție de viața din casă.

Între timp, s-a schimbat și România, iar odată cu ea și locuințele din țara noastră. Au apărut cartiere rezidențiale, case noi în jurul marilor orașe și locuințe proiectate după alte standarde. Izolația, eficiența energetică și consumul au devenit criterii importante, nu doar detalii tehnice discutate de specialiști.

Astăzi, întrebarea nu mai este doar „cum încălzim casa?”, ci și cât consumăm, cât control avem și dacă sistemul ales va rămâne potrivit peste zece sau douăzeci de ani.

În acest context începe să apară tot mai des un termen care, pentru mulți proprietari, are nevoie încă de explicații: pompa de căldură.

De la un echipament necunoscut la o alegere obișnuită

Orice tehnologie care intră în casele oamenilor trece printr-o perioadă în care pare complicată. În urmă cu peste 25 de ani, și centrala termică individuală venea cu numeroase întrebări: cât consumă, cât de sigură este, cum trebuie instalată și întreținută sau ce putere trebuie să aibă?

Treptat, răspunsurile au devenit mai accesibile. S-au format instalatori, s-au dezvoltat rețele de service, iar familiile au început să afle despre aceste sisteme nu doar din reclame, ci și de la vecini, rude sau specialiști în care aveau încredere. Centrala termică a devenit astfel o prezență familiară în locuințele din România.

De peste 25 de ani, Ariston face parte din casele românilor

Ariston a intrat pe piața din România în 1998, chiar în perioada în care centrala termică individuală începea să schimbe felul în care multe familii se raportau la căldură și apă caldă. Pentru o parte dintre români, întâlnirea cu brandul a avut loc prin centrala din primul apartament, prin boilerul din casa părinților sau printr-un echipament folosit ani la rând.

Amprenta acestei perioade se vede astăzi în cifre: de-a lungul timpului, peste 2,6 milioane de români au ales un produs Ariston.

Aceasta este forma concretă pe care o ia experiența unui brand: nu doar numărul anilor petrecuți pe piață, ci prezența în locuințele oamenilor și capacitatea de a rămâne aproape și după instalare. Rețeaua națională, formată din peste 300 de parteneri de distribuție și peste 300 de parteneri service, este importantă tocmai pentru că relația cu un sistem de încălzire nu se încheie în momentul cumpărării. Instalarea, întreținerea și accesul la ajutor tehnic fac parte din experiența de utilizare a produsului pe termen lung.

La aproape trei decenii de la intrarea pe piața locală, Ariston aduce această experiență într-o categorie care ar putea marca următoarea transformare a confortului termic: pompele de căldură.

Pompa de căldură, următorul pas în evoluția confortului de acasă

Ce face, de fapt, o pompă de căldură? În termeni simpli, pompa de căldură preia energie termică din mediul exterior, cel mai frecvent din aer, și o transferă în locuință. În funcție de configurație, sistemul poate asigura încălzirea, răcirea și prepararea apei calde.

Principiul nu este atât de neobișnuit pe cât poate părea. Frigiderul folosește un proces asemănător, dar în sens invers: extrage căldura din interior și o evacuează în încăpere. Pompa de căldură utilizează acest principiu pentru a aduce căldura în casă.

Asta nu înseamnă însă că același sistem este potrivit pentru orice locuință. Performanța depinde de mai mulți factori: nivelul de izolație, dimensiunea casei, temperaturile exterioare, necesarul de apă caldă și felul în care căldura este distribuită în interior.

Din acest motiv, discuția despre pompe de căldură nu ar trebui să înceapă cu un model de produs, ci cu locuința. Ce fel de clădire este? Câtă energie pierde? Ce instalație există deja? Va fi folosit sistemul și pentru răcire? Este vorba despre o casă nouă sau despre una renovată?

Uneori, răspunsul poate fi o pompă de căldură. Alteori, poate fi un sistem hibrid, în care pompa de căldură și centrala lucrează împreună. Iar în anumite locuințe, primul pas logic poate fi îmbunătățirea izolației, nu înlocuirea imediată a instalației.

Experiența contează într-o categorie nouă

Trecerea de la centrale la pompe de căldură nu înseamnă că tot ce știm despre încălzire devine inutil. Se schimbă tehnologia, însă rămân esențiale evaluarea corectă a locuinței, dimensionarea sistemului, instalarea, controlul temperaturii și accesul la service.

Aici capătă relevanță istoria Ariston în România. Nu doar pentru că brandul este deja cunoscut, ci pentru că a fost prezent în perioada în care s-au schimbat locuințele și așteptările oamenilor. De la simplul acces la căldură și apă caldă, conversația a ajuns la consum, eficiență, conectivitate și integrarea mai multor funcții într-un singur sistem.

Portofoliul actual al brandului include pompe de căldură pentru încălzire, răcire și apă caldă, dar și soluții hibride. Este o continuare firească a experienței construite în jurul confortului termic, nu intrarea într-un domeniu fără legătură cu trecutul său.

Pentru consumator, familiaritatea nu înlocuiește documentarea și nici analiza tehnică a casei. Poate însă să facă primul pas mai ușor. O tehnologie nouă devine mai accesibilă atunci când este explicată de un nume pe care l-ai întâlnit deja și când în spatele produsului există experiență în instalare, control și service.

Următoarea schimbare nu se va produce peste noapte

Pompele de căldură nu vor înlocui într-o singură iarnă toate sistemele existente. Nici centralele individuale nu au făcut-o. Schimbările importante din locuințe se produc treptat, pe măsură ce oamenii construiesc, renovează sau ajung la momentul în care trebuie să înlocuiască un echipament.

Dar direcția conversației este deja alta. Confortul nu mai înseamnă doar o casă încălzită, ci un sistem ales în funcție de clădire, consum și nevoile celor care locuiesc în ea.

În 1998, când Ariston intra pe piața din România, pentru multe familii pasul important era trecerea la centrala termică individuală. Astăzi, cei care construiesc sau își modernizează locuința au în față alte întrebări: despre consum, eficiență și tehnologii potrivite pe termen lung.

Pompa de căldură poate fi unul dintre răspunsuri. Iar pentru Ariston, această etapă nu începe de la zero, ci continuă o experiență construită, timp de aproape trei decenii, în casele românilor.

Articol susținut de Ariston