De la drumuri lungi la verificări esențiale: ce are nevoie mașina ta după vacanță?

Temperaturile ridicate, traficul intens, drumurile dificile și încărcarea suplimentară pot solicita mașina mai mult decât într-o perioadă obișnuită. O verificare tehnică după vacanță poate identifica din timp semnele de uzură și problemele care nu sunt întotdeauna vizibile.

Pentru mulți șoferi, vacanța de vară înseamnă sute sau chiar mii de kilometri parcurși, temperaturi ridicate, trafic intens, drumuri montane și o mașină încărcată cu bagaje și pasageri. După o astfel de perioadă de utilizare intensă, revenirea din concediu este un moment potrivit pentru o verificare tehnică generală.

O astfel de verificare nu presupune neapărat existența unei defecțiuni. Este, înainte de toate, o măsură de prevenție, prin care pot fi identificate din timp elemente uzate sau probleme care nu erau evidente înainte de plecare.

„Prevenția este una dintre cele mai importante etape în întreținerea unei mașini, mai ales după o perioadă în care aceasta a fost intens utilizată. O verificare realizată la timp ne permite să identificăm din faze incipiente elemente care ar putea evolua ulterior în probleme mai complexe. În acest proces, tehnologia ne oferă precizia necesară, iar experiența profesioniștilor Top Lac ne ajută să interpretăm corect rezultatele și să alegem soluția potrivită pentru fiecare autoturism. Pentru noi, cele două elemente merg întotdeauna împreună”, explică Octavian Țigănici, Director Service Top Lac.

Ce merită verificat după drumurile lungi?

Sistemul de frânare este unul dintre primele elemente care trebuie controlate, mai ales dacă mașina a fost utilizată pe trasee montane, în trafic aglomerat sau cu o încărcătură mai mare. Plăcuțele și discurile de frână, precum și nivelul și starea lichidului de frână, pot oferi indicii importante despre gradul de uzură.

Uleiul de motor, lichidul de răcire cât și inspectarea eventualelor pierderi sau scurgeri apărute, sunt la fel de importante. Anvelopele, jantele și geometria roților pot fi afectate adesea de drumurile lungi, temperaturile ridicate, gropi sau denivelări. Dacă în timpul vacanței au apărut zgomote, vibrații sau schimbări în comportamentul mașinii, este recomandată și inspectarea sistemelor de direcție și suspensie.

Mașinile moderne cer verificări mai complexe

În cazul automobilelor actuale, o verificare nu mai înseamnă doar controlul componentelor mecanice. Mașinile sunt echipate cu tot mai mulți senzori, camere, radare și sisteme de asistență pentru șofer (ADAS), iar identificarea corectă a unor probleme poate necesita echipamente specializate și proceduri adaptate fiecărui model.

Același lucru este valabil pentru vehiculele electrice și hibride, a căror pondere în reparațiile Top Lac a crescut de la aproximativ 19% în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 la circa 22% în intervalul aprilie – august 2026. La Top Lac, peste 20 de specialiști au parcurs cursuri de instruire în cadrul Tesla, iar alți angajați au urmat programe dedicate sistemelor de înaltă tensiune și vehiculelor electrice și hibride la Universitatea Politehnica din București. În plus, două dintre locațiile Top Lac au statut de Tesla Approved Body Shop.

Prevenția începe înainte să apară problema

După lunile de vară, și sistemul de climatizare merită o atenție deosebită, fiind utilizat intens în timpul deplasărilor, precum și bateria, sistemul de încărcare, iluminarea, ștergătoarele și nu în ultimul rând, lichidul de parbriz care este întotdeauna necesar.

O mașină poate să nu prezinte probleme evidente și, totuși, să aibă componente care au suferit o uzură suplimentară în timpul unei perioade cu rulaj intens. De aceea, o verificare făcută după vacanță poate contribui la identificarea din timp a unor probleme și la evitarea unor intervenții mai complexe ulterior.

Pentru Top Lac, tehnologia și echipamentele reprezintă însă doar o parte din proces. Pe măsură ce automobilele devin mai complexe, pregătirea oamenilor trebuie să evolueze în același ritm. Compania continuă să investească în formarea specialiștilor, de la tehnologii pentru vehicule electrice și hibride până la sisteme ADAS și procese moderne de reparație.

Așadar, o verificare tehnică nu este doar despre ceea ce se vede. Este despre ceea ce poate fi identificat la timp, cu tehnologia potrivită și cu experiența oamenilor care știu să o folosească.

Articol susținut de Top Lac