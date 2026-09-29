De la experiență la tehnologie: Cum se schimbă meseria de tinichigiu – vopsitor

Un tinichigiu – vopsitor auto bun are în continuare nevoie de o mână sigură, de experiență și de un ochi format. Numai că astăzi trebuie să lucreze pe mașini mai complexe, cu materiale diferite, sisteme electronice, senzori, camere și tehnologii care cer urmarea unor proceduri precise. Meseria nu dispare, însă se schimbă destul de mult. Devine mai tehnică, mai digitală și mai dependentă de pregătirea continuă sau de analizarea și proiectarea fiecărei reparații în parte, pentru a aplica procedurile impuse de producători. Iar calitatea unei reparații depinde tot mai mult de felul în care omul și tehnologia reușesc să lucreze împreună.

În urmă cu doar 15-20 de ani, un vopsitor sau un tinichigiu bun se forma preponderent în atelierul de lucru. Învăța din proiecte, din greșeli, din experiența colegilor mai vechi și din zecile sau sutele de mașini care îi treceau prin mâini. Meseria avea mult de-a face cu simțul practic.

Astăzi, lucrurile stau altfel. Caroseriile folosesc materiale diferite, structurile sunt proiectate pentru deformare controlată, iar în jurul unei piese aparent simple pot exista camere, senzori sau radare. Iar vehiculele electrice și hibride adaugă sisteme de înaltă tensiune și noi reguli de siguranță pentru intervenții. Sunt elemente care schimbă atât modul de lucru, cât și profilul omului din atelier. Un bun profesionist nu mai trebuie doar să știe cum să repare, ci și cum trebuie reparată acea mașină, acel model, în acel caz concret.

„Experiența practică rămâne esențială, însă pot spune nu mai este suficientă. Un profesionist trebuie să știe să execute foarte bine o lucrare de tinichigerie sau vopsitorie, dar și să interpreteze informațiile tehnice ale producătorului, să urmeze procedurile specifice fiecărui model și să utilizeze echipamente moderne de diagnoză, măsurare și reparație. În plus, ritmul accelerat în care evoluează tehnologiile din industria auto impune o actualizare permanentă a cunoștințelor. Apar constant modele noi, tehnologii, materiale și actualizări ale procedurilor de reparație, iar profesionistul de astăzi trebuie să rămână permanent conectat la aceste schimbări și la informațiile tehnice furnizate de producători”, explică Florin Chivoiu, Director Service Top Lac.

Pentru Top Lac, liderul de piață în segmentul service-urilor auto independente din România, schimbarea aceasta nu este una teoretică. Este una care se vede în mod direct în felul în care sunt organizate lucrările și în ceea ce trebuie să știe astăzi oamenii care le execută.

Experiența nu mai este suficientă

Unul dintre exemplele grăitoare este accesul la informația tehnică. În trecut, o mare parte din calitatea unei lucrări se datora experienței specialistului. Astăzi, însă, procedurile specifice ale constructorului au o greutate mult mai mare în rezultatul final.

Top Lac are acces, prin abonamente plătite, la manualele de reparație ale producătorilor auto, astfel încât specialiștii să poată consulta procedurile specifice, de multe ori actualizate de câteva ori pe an, ale fiecărui model. Două mașini pot arăta asemănător și totuși să necesite intervenții diferite. Materialele pot fi diferite, metodele de îmbinare pot fi diferite, iar o operațiune asupra caroseriei poate avea implicații asupra altor sisteme. De aceea, experiența specialiștilor Top Lac este dublată de accesul la aceste informații detaliate despre fiecare tip de autoturism ce intră în service.

În același timp, echipamentele de ultimă generație vin și ele în completarea unei lucrări de reparație de calitate. Ochiul format al vopsitorului, de exemplu, rămâne important, dar este completat astăzi de tehnologii precum spectrofotometrul, care ajută la identificarea culorii, și de sistemele automate de mixare a vopselei.

Și aceasta este unul dintre pilonii centrali ai modelului de business Top Lac. Echipamentele performante nu înlocuiesc oamenii bine pregătiți, ci le fac munca mai precisă și mai eficientă. Tehnologia schimbă atelierul, iar trainingul schimbă meseriașul.

În operațiunile Top Lac, vehiculele electrice și hibride reprezentau aproximativ 22% din totalul mașinilor intrate în reparație în perioada aprilie – august 2026. Pentru un tinichigiu sau un vopsitor, asta înseamnă că nu mai poate privi doar piesa pe care lucrează. Trebuie să înțeleagă ce înseamnă un sistem de înaltă tensiune, unde poate interveni și ce proceduri trebuie respectate înainte de începerea lucrării. În același timp, camerele, senzorii și radarele asociate sistemelor ADAS cer o înțelegere mai largă a autoturismului modern.

De aici și accentul pus de Top Lac pe pregătire continuă. Specialiștii companiei participă la programe de pregătire în centre Tesla din Olanda, Marea Britanie, Suedia și Turcia sau la cursuri Bosch dedicate sistemelor de înaltă tensiune, diagnozei și sistemelor ADAS. În același timp, doar în acest an 20 de angajați Top Lac au urmat programul Audatex Avansat, dedicat evaluării și dimensionării reparațiilor, iar alți 15 urmează un program de constatare și dimensionare a daunelor prin Institutul de Studii Financiare. Nu în ultimul rând, trei specialiști au participat în Statele Unite la un program dedicat estimării tehnice și intocmirii devizelor si planului de reparație.

Toate aceste cursuri pot părea, la prima vedere, domenii separate. În realitate, ele fac parte din aceeași logică. O reparație de calitate nu începe atunci când tinichigiul demontează mașina și nici când vopsitorul ridică pistolul de vopsit, ci după ce dauna este înțeleasă corect, după ce operațiunile sunt identificate, procedurile sunt cunoscute și fiecare om implicat știe ce are de făcut. De aceea, într-un service modern, calitatea finală depinde tot mai mult de întregul lanț de competențe.

„Putem achiziționa cele mai noi echipamente și tehnologii, însă valoarea lor este dată de oamenii care știu să le utilizeze corect și să le integreze în procese eficiente. De aceea, pentru noi, trainingul nu este o activitate punctuală, ci un proces continuu”, spune Cristian Toma, Director Tehnologii Top Lac.

O meserie care se schimbă într-o industrie care se schimbă

Transformarea meseriei de tinichigiu – vopsitor nu poate fi separată de transformarea service-ului auto în ansamblu. Pe măsură ce apar tehnologii noi, procesele se automatizează, iar autoturismele devin mai complexe, și companiile trebuie să țină pasul. Pentru Top Lac, asta înseamnă atât investiții în echipamente și tehnologii, cât și o prezență activă în ecosistemul industriei auto.

Compania pregătește investiții de peste un milion de euro în tehnologii de ultimă generație, după ce, începând din 2024, a investit deja peste un milion de euro în utilaje și echipamente. Printre direcțiile analizate se află automatizarea și robotizarea unor procese de vopsire, dar și dezvoltarea tehnologiilor dedicate diagnozei, măsurării și redresării caroseriei.

Aceeași direcție de modernizare va fi vizibilă și la Salonul Auto București 2026, acolo unde Top Lac va prezenta tehnologii utilizate în reparația și managementul daunelor, de la diagnoză până la alegerea culorii cu spectrofotometrul, mixarea automată a vopselei și planificarea reparației pe baza manualelor și standardelor producătorilor auto.

Prezența la un astfel de eveniment are și o miză mai largă. Pentru o companie din reparații auto, modernizarea nu înseamnă doar să aduci echipamente noi în atelier, ci și să rămâi conectat la schimbările din industrie, la furnizorii de tehnologie și la noile standarde de lucru. Tinichigiu- vopsitorul auto al viitorului nu va fi mai puțin meseriaș decât cel de astăzi. Va trebui însă să știe mai mult. Să înțeleagă mașina, nu doar suprafața pe care o repară, să lucreze cu date, nu doar cu experiență, să consulte proceduri, nu doar să se bazeze pe rutină și să folosească tehnologia ca pe un instrument care îi crește precizia și controlul asupra lucrării.

Articol susținut de Top Lac