De la ideea de business la contul de companie, în doar câteva minute. Cum simplifică BT Go primul pas al antreprenorilor

Când își găsește timp un antreprenor să meargă la bancă? Poate între două întâlniri, după ce răspunde ultimului client sau seara, când în sfârșit are câteva minute să se ocupe și de lucrurile administrative. Pentru mulți dintre cei care conduc o afacere, programul nu începe la 9 și nu se termină la 17. Iar unele decizii ajung să fie luate seara târziu, în weekend sau într-o dimineață în care agenda lasă, în sfârșit, puțin loc liber. Vestea bună este că antreprenorii își pot deschide acum contul de business 100% online, direct din BT Go, la orice oră, în doar câteva minute. Odată deschis contul, au acces la aplicația folosită de cea mai mare comunitate de antreprenori din România.

Pentru un antreprenor, timpul este una dintre resursele care se consumă cel mai repede. Mai ales la început de drum, când aceeași persoană poate fi, în decursul unei singure zile, și manager, și om de vânzări, și responsabil de facturi, contracte sau furnizori. Într-un astfel de ritm, și serviciile pe care le folosește un business trebuie să se adapteze programului celui care îl conduce. Iar bankingul nu face excepție.

Tocmai de aceea, Banca Transilvania simplifică și primul pas pe care un antreprenor îl face în relația cu banca. Contul de companie poate fi deschis 100% online, direct din BT Go, fără drumuri la bancă și fără documente printate. Întregul proces poate fi parcurs în aproximativ 15 minute.

Când banca se adaptează programului antreprenorului

La începutul unei afaceri, lista lucrurilor de făcut pare să crească de la o zi la alta. Sunt clienți de găsit, produse sau servicii de pus la punct, furnizori, facturi, contracte și decizii care nu prea pot fi amânate. În tot acest puzzle, timpul petrecut cu formalitățile contează.

De aceea, posibilitatea de a deschide un cont de business online nu ține doar de digitalizare. Ține și de libertatea antreprenorului de a alege când și de unde își rezolvă lucrurile administrative. Prin fluxul online din BT Go, contul poate fi deschis de oriunde există o conexiune la internet, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

Astfel, timpul care înainte putea însemna programări, documente și drumuri la bancă poate rămâne acolo unde contează cel mai mult: în afacere. Pentru un antreprenor aflat la început de drum, poate însemna mai mult timp pentru găsirea primilor clienți, dezvoltarea produsului sau pur și simplu pentru administrarea lucrurilor care țin businessul în mișcare.

Peste 600.000 de companii folosesc deja BT Go

Rapiditatea este importantă atunci când deschizi un cont, dar nu este singurul criteriu după care un antreprenor își alege banca. Contează și ce se întâmplă după acel prim pas: ce instrumente are la dispoziție, cât de ușor își poate administra banii și, mai ales, dacă are alături un partener care cunoaște mediul de business.

Procesul de deschidere online a contului direct din BT Go vine într-un context în care Banca Transilvania este deja principalul partener bancar pentru peste 600.000 de antreprenori din România, iar BT Go este folosit pentru activitatea financiară de zi cu zi, de la plăți și încasări până la administrarea conturilor și accesarea documentelor.



Din această perspectivă, posibilitatea de a deschide direct din aplicație contul de business este o continuare firească a experienței pe care banca a construit-o pentru companii. Practic, inclusiv primul pas în relația cu BT se mută în același ecosistem digital pe care antreprenorul îl poate folosi ulterior pentru administrarea afacerii.

Tot mai multe interacțiuni cu banca se mută în online, însă încrederea rămâne unul dintre criteriile importante atunci când un antreprenor își alege partenerul bancar. Deschiderea de cont din BT Go aduce împreună cele două lucruri: viteza și accesibilitatea unei experiențe digitale și încrederea oferită de un partener bancar cu experiență pe segmentul companiilor.

Peste 8.000 de conturi deschise online și un record de șase minute

Datele despre utilizarea fluxului arată că antreprenorii au început deja să adopte această variantă. Astfel, de la începutul lui 2026 și până acum, peste 8.500 de conturi au fost deschise online, iar ratingul mediu acordat experienței este de 4,79 din 5. Cel mai rapid proces a fost finalizat în doar șase minute.

Dincolo de cifre, contează și ce se întâmplă după deschiderea contului. Odată intrat în BT Go, antreprenorul are acces la instrumentele de care are nevoie pentru administrarea financiară curentă a companiei, într-o aplicație care face deja parte din rutina a sute de mii de businessuri din România.

Cine sunt antreprenorii care aleg să înceapă relația cu banca online

Datele despre cei care au folosit până acum fluxul conturează și profilul unei generații de antreprenori pentru care interacțiunea digitală este deja firească. Aproximativ 65,5% dintre companiile care și-au deschis contul prin acest flux au mai puțin de 12 luni de activitate. Cu alte cuvinte, pentru o bună parte dintre ele, deschiderea contului în BT Go vine chiar în primele etape ale construirii afacerii.

În același timp, 81,3% dintre antreprenorii care au ales procesul online sunt Millennials sau fac parte din Generația Z, iar vârsta mediană este de 34 de ani. Sunt generații obișnuite să cumpere, să comunice, să semneze documente și să administreze o parte tot mai mare din viața lor direct de pe telefon sau laptop. Este firesc, atunci, ca aceeași așteptare să existe și atunci când pornesc o companie.

De la deschiderea contului la administrarea afacerii, în același loc

Digitalizarea serviciilor bancare a făcut ca multe operațiuni pentru care, în urmă cu câțiva ani, era nevoie de o vizită la bancă să poată fi rezolvate astăzi de la distanță. Odată cu posibilitatea de a deschide contul de business 100% online, această schimbare ajunge chiar la începutul relației dintre antreprenor și bancă.

Pentru Banca Transilvania, pasul vine firesc din poziția pe care o are deja pe segmentul companiilor: dacă peste 600.000 de businessuri folosesc BT Go, simplificarea accesului noilor antreprenori la același ecosistem devine o extensie a modului în care banca lucrează deja cu mediul antreprenorial.

Iar pentru cel care tocmai își construiește afacerea, lucrurile sunt mai simple: nu mai trebuie să își facă timp să ajungă la bancă. Își poate deschide contul atunci când are timp, chiar dacă acel moment este la finalul unei zile lungi de lucru.

Articol susținut de Banca Transilvania