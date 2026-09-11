De la Mamaia la Gran Canaria: cum au parcurs angajații Voxility 17.207 de kilometri într-o lună

În loc de o petrecere aniversară clasică pentru cele aproape două decenii și jumătate de activitate, compania Voxility și-a provocat angajații la o aventură neconvențională: programul „How far can you go?”. Regulile au fost simple, dar generoase – fiecare participant a primit 1.000 de euro și două zile libere suplimentare, având misiunea de a forma echipe și de a ajunge cât mai departe de București. Bilanțul primei luni de competiție? Peste 17.000 de kilometri parcurși și nouă destinații marcate pe harta Europei.

O hartă a diversității și a spiritului de echipă

Aventura a dus echipele Voxility prin peisaje radical diferite, de la litoralul românesc până la insulele canare. Fiecare grup și-a desenat propriul traseu și a avut ca unică cerință formală imortalizarea steagului companiei într-un punct reprezentativ al destinației.

Printre opțiunile finale s-au numărat:

Spania: Gran Canaria

Bulgaria: Golden Sands

România: Mamaia

Grecia: Palaiokastritsa (Corfu)

Italia: Milano, Bari și Matera

Portugalia: Cabo da Roca și Porto

Marele premiu: timp liber în plus

Podiumul a fost adjudecat clar de echipa care a parcurs peste 4.100 de kilometri până în Gran Canaria, prin escale strategice și o planificare riguroasă. Premiul pentru prima poziție a menținut logica inițiativei: membrii echipei câștigătoare au primit încă trei zile de concediu suplimentar, valabile până la sfârșitul anului.

„Echipele au dus ideea provocării la propriu. Am văzut steagul Voxility de la plaje exotice, până la orașe încărcate de istorie. S-au format alianțe surprinzătoare între departamente care în mod normal colaborează mai puțin.” – Oana Lotrea, HR Manager Voxility

Aniversarea de 22 de ani a Voxility s-a transformat dintr-un eveniment de o singură seară într-o rețea de amintiri create pe parcursul unei luni întregi. Proiectul a demonstrat că, dincolo de kilometri și cifre, un beneficiu acordat flexibil poate stimula creativitatea și coeziunea echipelor mult mai eficient decât formatele tradiționale de corporate teaming.

Articol susținut de Voxility