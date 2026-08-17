De la Marriott la propriul startup: o româncă atrage 500.000 de lire sterline pentru o platformă care schimbă munca în HoReCa

FlairMakers, startup fondat la Londra de antreprenoarea română Raluca Epureanu, a închis o rundă de finanțare pre-seed de 500.000 de lire sterline.

Compania dezvoltă o platformă prin care hotelurile și restaurantele pot lucra cu profesioniști independenți verificați, de la personal operațional până la manageri și consultanți.

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Lire sterline. FOTO © Golden Shark | Dreamstime.com