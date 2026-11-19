La începutul acestei toamne, firmele și instituțiile din România căutau oameni pentru doar 27.280 de posturi. E puțin mai mult decât în primăvară, dar cu peste 4.300 mai puțin decât acum un an și cu aproape o treime mai puțin decât acum trei ani. Datele publicate azi de Institutul Național de Statistică (INS) arată o piață a muncii care frânează puternic.

Ce înseamnă, de fapt, un „loc de muncă vacant”

Un loc de muncă vacant nu e orice birou gol. E un post nou sau unul rămas liber pentru care angajatorul face activ demersuri să găsească pe cineva din afara firmei: a pus anunț, a sunat la recrutori, intervievează. Cu alte cuvinte, cifra măsoară cât de tare caută angajatorii oameni chiar acum.

Rata locurilor vacante pune numărul acesta în raport cu toate posturile din economie. În trimestrul III 2026 a fost de 0,54%. Tradus: din fiecare 1.000 de posturi din România, doar vreo cinci erau libere și căutau titular. Restul de 995 erau ocupate.

Cifrele principale

27.280 de locuri vacante în trimestrul III 2026 (iulie–septembrie)

de locuri vacante în trimestrul III 2026 (iulie–septembrie) +819 față de trimestrul II 2026 (+3%)

față de trimestrul II 2026 (+3%) −4.337 față de trimestrul III 2025 (−14%)

față de trimestrul III 2025 (−14%) −12.729 față de trimestrul III 2023, când erau peste 40.000 (−32%)

față de trimestrul III 2023, când erau peste 40.000 (−32%) Rata: 0,54%, față de 0,52% în primăvară și 0,62% acum un an

Creșterea față de primăvară nu trebuie citită ca o revenire. Trimestrul III e, în mod obișnuit, mai „aglomerat” decât al doilea: începe anul școlar, se fac angajări în educație și sănătate. Mai important e că primăvara lui 2026 a fost cel mai slab trimestru din ultimii trei ani (26.461 de posturi), așa că mica urcare pornește de la un nivel foarte jos.

Cum stăm față de restul Europei

România avea deja cea mai mică rată a locurilor vacante din Uniunea Europeană în trimestrul II 2026, potrivit Eurostat: aproximativ 0,5%, în timp ce media UE era de 2,0%. Asta înseamnă că, raportat la mărimea economiei, un angajator european tipic caută de patru ori mai mulți oameni decât unul din România. În Olanda, campioana UE, rata era de 4,1%.

O rată mică poate avea două explicații, iar în cazul României ambele contează: firmele ezită să se extindă, iar o parte dintre angajatori ocupă posturile prin mutări interne sau recomandări, fără să le scoată la concurs pe piață.

Unde se caută cei mai mulți oameni

Proporțional, cele mai „flămânde” de personal sunt băncile și asigurările (rată de 1,09%), transportul și depozitarea (1,02%) și sănătatea și asistența socială (0,94%).

În cifre absolute, însă, industria prelucrătoare rămâne cel mai mare angajator în căutare: 5.758 de posturi libere, adică peste o cincime din total. Fabricile au mulți salariați, deci chiar și o rată medie înseamnă multe locuri.

Statul caută și el: aproximativ un sfert dintre toate posturile vacante sunt la bugetari. Sănătatea are 3.626 de posturi libere, învățământul 2.138, iar administrația publică 1.431.

Unde s-a oprit recrutarea

Comparația cu anul trecut arată mai clar unde s-a răcit piața:

Câteva lucruri ies în evidență:

Administrația publică caută de două ori mai puțini oameni decât acum un an. Scăderea coincide cu restricțiile de angajare din sectorul public introduse în pachetele de consolidare fiscală.

caută de două ori mai puțini oameni decât acum un an. Scăderea coincide cu restricțiile de angajare din sectorul public introduse în pachetele de consolidare fiscală. Construcțiile și comerțul , două domenii care absorb mulți lucrători cu calificare medie sau fără calificare, au redus recrutarea cu aproape jumătate. E semnul unei economii în care consumul și investițiile au încetinit.

, două domenii care absorb mulți lucrători cu calificare medie sau fără calificare, au redus recrutarea cu aproape jumătate. E semnul unei economii în care consumul și investițiile au încetinit. Energia a trecut în doar un an de la cea mai mare rată din economie (1,99%) la una sub medie.

Cine a crescut totuși

Nu toate domeniile au frânat. Față de anul trecut, au căutat mai mulți oameni:

Sănătatea : 3.626 de posturi, cu 830 mai multe

: 3.626 de posturi, cu 830 mai multe Învățământul : 2.138, cu 666 mai multe (și dublu față de primăvară, pe fondul începerii anului școlar)

: 2.138, cu 666 mai multe (și dublu față de primăvară, pe fondul începerii anului școlar) Hotelurile și restaurantele : 838, aproape dublu față de 487

: 838, aproape dublu față de 487 IT și telecomunicații: 1.444, cu 15% mai multe

Ce fel de oameni se caută

Pe meserii, cererea cea mai mare e pentru specialiști (medici, profesori, ingineri, economiști, juriști și alte profesii cu studii superioare): 8.329 de posturi, aproape o treime din total. Urmează lucrătorii din servicii (vânzători, ospătari, îngrijitori), cu 3.991, și muncitorii calificați, cu 3.262.

Cea mai puternică scădere e la ocupațiile elementare, adică munca necalificată: 2.911 posturi, cu 29% mai puțin decât acum un an. Și cererea de muncitori calificați a scăzut cu peste o cincime. Concret, cei mai expuși la răcirea pieței sunt oamenii fără studii sau cu calificări de bază, exact cei care găseau ușor de lucru în construcții și comerț.

Ce înseamnă pentru tine

Dacă îți cauți de lucru: concurența pe un post e mai mare decât acum unul–trei ani. Șansele cele mai bune rămân în sănătate, educație, transport, finanțe și IT. În construcții și comerț, ofertele s-au rărit vizibil.

concurența pe un post e mai mare decât acum unul–trei ani. Șansele cele mai bune rămân în sănătate, educație, transport, finanțe și IT. În construcții și comerț, ofertele s-au rărit vizibil. Dacă ai un loc de muncă: puterea de negociere a salariaților scade când angajatorii caută mai puțin. Mai puține oferte alternative înseamnă, de obicei, creșteri salariale mai mici și mai puțină mobilitate.

puterea de negociere a salariaților scade când angajatorii caută mai puțin. Mai puține oferte alternative înseamnă, de obicei, creșteri salariale mai mici și mai puțină mobilitate. Dacă ești angajator: găsești mai ușor oameni decât în 2023, mai ales pentru posturile necalificate. Pentru specialiști, piața rămâne strânsă.

De reținut

Locurile vacante nu sunt același lucru cu șomajul. Ele arată cât de mult caută angajatorii, nu câți oameni sunt fără loc de muncă. Totuși, o scădere susținută a cererii de muncă, așa cum vedem din 2024 încoace, apare de obicei înaintea unei piețe a muncii mai grele pentru salariați.