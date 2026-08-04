De la sarcină la primele zile cu bebelușul: ce vor să știe viitorii părinți

Sarcina este o perioadă plină de emoție, dar și de întrebări. Viitorii părinți vor să știe dacă totul evoluează bine, cum va decurge nașterea, ce se întâmplă în primele ore după venirea pe lume a copilului și cum vor face față începutului alături de nou-născut.

Nașterea este punctul culminant al acestui drum. La maternitățile Medicover din București, Cluj și Oradea, fiecare pacientă este însoțită într-un parcurs adaptat nevoilor sale, evoluției sarcinii și recomandărilor echipei medicale.

“În ultimele săptămâni de sarcină, discuțiile cu medicul ajută viitoarea mamă să înțeleagă mai bine opțiunile disponibile și scenariile posibile pentru momentul nașterii. Decizia privind modalitatea de naștere este individualizată și se ia împreună cu viitoarea mamă, în funcție de evoluția sarcinii, starea mamei și a copilului și recomandările medicale. Indiferent dacă este vorba despre naștere naturală sau cezariană, prioritatea rămâne siguranța celor doi”, spune Cãtãlin Haiduc, medic primar Obstetricã – Ginecologie la Maternitatea Medicover Bãneasa.

Pregătirea pentru acest moment începe însă înainte de naștere. Cursurile de educație prenatală și puericultură organizate de Medicover îi ajută pe viitorii părinți să înțeleagă mai bine ce urmează: etapele nașterii, îngrijirea nou-născutului, alăptarea, refacerea după naștere și schimbările emoționale firești din această perioadă. Informația medicală corectă reduce anxietatea, combate miturile și le oferă părinților mai multă încredere în propriile decizii.

Un element important al nașterii la maternitățile Medicover este „ora magică”, perioada de contact piele pe piele dintre mamă și nou-născut, imediat după naștere, atunci când starea mamei și a copilului permite acest lucru. Este un moment esențial pentru adaptarea bebelușului la viața din afara uterului, pentru inițierea atașamentului și pentru susținerea primului supt. Contactul skin-to-skin ajută nou-născutul să își regleze temperatura, respirația și ritmul cardiac, iar pentru mamă poate contribui la reducerea stresului și la instalarea mai ușoară a alăptării.

Primele zile după naștere sunt, de asemenea, foarte importante. În maternitățile Medicover, îngrijirea bebelușului se poate realiza în sistem rooming-in, ceea ce înseamnă că mama și copilul rămân împreună pe durata spitalizării. Acest lucru ajută familia să se acomodeze treptat cu noul ritm, iar mama poate primi sprijin de la echipa medicală în momentele în care are nevoie de ajutor, inclusiv pentru alăptare și îngrijirea nou-născutului.

În contextul Săptămânii Mondiale a Alăptării, care are loc între 1 și 7 august, specialiștii maternităților Medicover vorbesc despre importanța sprijinului acordat mamelor încă din primele zile după naștere. Alăptarea este un proces natural, dar nu întotdeauna ușor de la început. Multe mame au nevoie de îndrumare, răbdare și perseverențã pentru a depăși dificultățile care pot apărea. La Medicover, consilierea și suportul în alăptare sunt oferite de echipa medicalã pe durata spitalizării, astfel încât mama să poată primi informații corecte și sprijin adaptat nevoilor sale.

Pentru mai multe informații despre nașterea la maternitățile Medicover, accesați:

https://www.medicover.ro/maternitate-bucuresti

https://www.medicover.ro/maternitate-cluj

https://www.medicover.ro/maternitatea-oradea

Articol susținut de Medicover