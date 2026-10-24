De la spart telefoane, la păzit secrete de stat: noul pariu al cofondatorului companiei din spatele Pegasus

De ani de zile, compania sa vindea guvernelor posibilitatea de a accesa cu ușurință telefoanele mobile ale oamenilor. Acum, Shalev Hulio sugerează că acestea își ascund propriile secrete.

Cofondatorul NSO Group, compania israeliană din spatele faimosului software de supraveghere Pegasus, își asumă un nou rol: acela de gardian al datelor guvernamentale în era inteligenței artificiale.

Într-un interviu acordat Financial Times (poate necesita abonament), el solicită guvernelor să își achiziționeze propriile modele de inteligență artificială, instalate în propria infrastructură, limitându-le astfel dependența de companiile americane de tehnologie. El susține că inteligența artificială este acum o infrastructură critică și că niciun stat nu ar trebui să riște să-și piardă accesul la o decizie luată de un furnizor extern.

Propunerea de afaceri se bazează pe o preocupare rezonabilă pentru securitatea națională. Deși este însoțită de trecutul dificil al persoanei care o prezintă, scrie FT.

Shalev Hulio. Credit line: HANS KLAUS TECHT / APA / Profimedia

De la asistență tehnică la penetrare digitală

Hulio nu urmează calea tipică a antreprenorului israelian care își aduce pe piață cunoștințele de la o unitate militară de elită specializată în război cibernetic.

Conform unui profil ARD anterior, a lucrat inițial în artă și teatru în Haifa, a servit în Comandamentul Frontului Intern al armatei israeliene și și-a încercat talentul în vânzări în SUA. S-a întors în Israel, a studiat dreptul și s-a orientat către afaceri cu software.

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Una dintre primele sale inițiative este asistența tehnică mobilă de la distanță: posibilitatea unui tehnician de a accesa dispozitivul unui client pentru a rezolva o problemă. Intervalul dintre service și monitorizare se dovedește a fi mai scurt decât pare. Diferența crucială este consimțământul proprietarului.

În 2010, a cofondat NSO împreună cu Omri Lavi și Niv Carmi. Produsul care avea să facă compania celebră în întreaga lume a transformat telefonul mobil dintr-un refugiu personal într-o potențială sursă de supraveghere constantă.

Pegasus poate accesa mesaje, contacte și date de locație și poate activa microfoane și camere. În unele atacuri, utilizatorul nici măcar nu este obligat să dea clic pe un link rău intenționat.

Când supravegherea ajunge la Parlamentul European

Pegasus a fost folosit pentru a pirata telefoanele politicienilor, jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului. Acțiunile NSO au stârnit proteste internaționale, bătălii legale și repetate întrebări cu privire la limitele pieței comerciale pentru software-ul de supraveghere.

În Europa, dezvăluirile capătă o greutate deosebită atunci când afectează reprezentanții aleși și chiar instituțiile chemate să investigheze abuzurile.

În cazul CatalanGate, Citizen Lab înregistrează cel puțin 65 de persoane vizate sau infectate cu software-ul Pegasus sau Candiru în 2022. Printre acestea se numără politicieni din mișcarea independentă catalană, avocați și persoane din mediul lor.

Telefonul mobil al eurodeputatei Diana Riba a fost infectat cu Pegasus în octombrie 2019. Jordi Solet a fost vizat în iunie 2020, cu puțin timp înainte de a-și ocupa locul în Parlamentul European. În cazul lui Carles Puigdemont, atacurile au fost înregistrate prin intermediul unor persoane apropiate – o reamintire a faptului că accesul la un politician se poate face prin intermediul telefonului altcuiva.

Parlamentul European înființează comisia de anchetă PEGA privind Pegasus și software-ul aferent în 2022. În iunie 2023, adoptă recomandări pentru combaterea abuzurilor, avertizând că însăși democrația este în pericol.

Cercetătorul care devine o țintă

O revelație ulterioară surprinde îndrăzneala acestei piețe: în iulie 2026, Citizen Lab a anunțat că telefonul mobil al fostului europarlamentar Stelios Kouloglou fusese infectat în mod repetat cu Pegasus, în octombrie 2022 și martie 2023. La acea vreme, acesta era membru al comitetului PEGA.

Potrivit cercetătorilor, atacatorii ar fi putut obține acces la documente confidențiale și discuții interne ale comitetelor. Citizen Lab nu atribuie atacul unui anumit client NSO. Identitatea software-ului nu dezvăluie automat identitatea persoanei care îl utilizează.

Trecutul pe care îl consideră un avantaj

După cum amintește FT, în 2020, raportorul special al ONU de atunci pentru libertatea de exprimare i-a cerut lui Hulio, într-o scrisoare deschisă, să ia măsuri mai stricte pentru a se asigura că Pegasus nu este folosit ca instrument de supraveghere și represiune.

El însuși nu pare să aibă remușcări. El susține că produsele NSO au ajutat guvernele să prevină atacurile teroriste și să salveze sute de mii de vieți – o afirmație pe care o face pentru a-și apăra activitatea trecută.

De fapt, el consideră experiența sa anterioară un atu important în afaceri. Relațiile pe care le-a construit cu clienții guvernamentali constituie, în opinia sa, o fundație valoroasă pentru noua sa companie.

O a doua călătorie cu Sebastian Kurz

Dream a fost fondată în 2022, după o întâlnire întâmplătoare între Hulio și fostul cancelar austriac Sebastian Kurz, a cărui carieră politică se prăbușise în anul precedent.

Inițial concentrată pe securitatea cibernetică a agențiilor guvernamentale și a infrastructurii critice, și-a extins apoi activitatea la utilizarea datelor guvernamentale prin intermediul inteligenței artificiale.

Potrivit FT, a strâns peste 400 de milioane de dolari în finanțare, evaluarea sa ajungând la 3 miliarde de dolari în iunie. Printre investitorii săi se numără Bain Capital Ventures și Tau Capital, o firmă de investiții cu sediul în Abu Dhabi, susținută de șeicul Tahnoun bin Zayed al-Nahyan, puternicul consilier pentru securitate națională al Emiratelor Arabe Unite.

Dream are sediul central în Tel Aviv, birouri în Viena și Abu Dhabi și are aproximativ 350 de angajați.

Datele guvernamentale sunt noua piață

În centrul noii strategii se află platforma Atlas, lansată în iunie. Scopul acesteia este de a permite guvernelor să dezvolte și să opereze modele specializate de inteligență artificială pe propria infrastructură, fără a se baza pe furnizori externi de cloud.

Modelele sunt adaptate sarcinilor și datelor specifice fiecărei agenții guvernamentale: de la analiza informațiilor clasificate până la îmbunătățirea achizițiilor publice.

Pariul lui Hulio este că sistemele specializate, mai mici, pot satisface nevoile guvernamentale la costuri operaționale mai mici decât modelele de uz general. Compania are, de asemenea, instrumente de securitate cibernetică și de detectare a vulnerabilităților.

Dream nu numește guvernele cu care lucrează. Compania spune că a vândut instrumente de securitate cibernetică în peste o duzină de țări și, potrivit lui Hulio, platforma sa pentru modele de inteligență artificială guvernamentală a fost implementată până acum în două.

Cel mai solicitat produs: încredere

Hulio a părăsit NSO în 2022, după un deceniu la conducerea acesteia. Aceasta a fost precedată de dezvăluirile FT din 2019 despre exploatarea unei vulnerabilități WhatsApp pentru a instala Pegasus pe telefoanele mobile.

În noiembrie 2021, guvernul SUA a inclus NSO pe lista neagră. Aceasta a fost urmată de înfrângerea companiei într-un litigiu cu WhatsApp cu privire la încălcări.

Astăzi, Hulio susține că guvernele apreciază relațiile lor trecute cu el. El prezintă chiar încrederea drept principalul atu al Dream, chiar înaintea tehnologiei sale.

Contradicția, potrivit FT: bărbatul a cărui companie anterioară a fost legată de încălcarea celor mai private comunicații cere acum să fie considerat garant al securității celor mai sensibile informații de stat.