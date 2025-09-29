De la un click sau tap pe ecran la sisteme complexe: anatomia unei plăți digitale

În spatele fiecărui „tap and pay” se află o rețea complexă de tehnologii, reglementări și echipe multidisciplinare care lucrează sincronizat pentru a livra servicii bancare rapide, sigure și scalabile. Într-un peisaj dominat de fintech-uri agile și neo-bănci inovatoare, ING Hubs România contribuie la construcția ecosistemului global de plăți al grupului ING, cu o abordare integrată.

Elena Pioară, IT Lead Global Products & Technology Services și Maria Codrea, Product Lead Global Products and Core Banking de la ING Hubs România vorbesc despre provocările din lumea plăților digitale, despre cum se construiesc platforme interoperabile la nivel european și despre ce înseamnă, în realitate, să formezi specialiști care înțeleg atât tehnologia, cât și business-ul. De la reglementări până la mindset-ul necesar într-un domeniu în continuă mișcare – descoperim cum arată „uzina” din spatele unei experiențe bancare simple.

Ce găsim în spatele platformelor de plăți disponibile azi, la care au acces milioane de consumatori din România și nu numai?

Maria Codrea: Menționez în primul rând interoperabilitatea, gândindu-mă aici la conectarea unui sistem complex de entități și componente, fără fricțiuni.

Atât procesele în sine, cât și platformele care susțin serviciile de plăți, au fost influențate de-a lungul timpului de reglementările succesive în domeniu. A fost nevoie de o adaptare continuă la comportamentul și standardele din ce în ce mai exigente ale clienților, unde viteza de procesare și securitatea reprezintă poate cele mai importante criterii atunci când își aleg banca cu care vor lucra.

Cum a evoluat infrastructura de plăți și ce rol au jucat inovațiile digitale și reglementările europene în această transformare?

Maria Codrea: Acestea au evoluat treptat odată cu apariția digital banking-ului, deschizând drumul către transferuri electronice și acces la servicii bancare la distanță. Pe măsură ce volumul tranzacțiilor și viteza de procesare au devenit provocări tot mai mari, băncile au fost nevoite să-și adapteze sistemele pentru a răspunde cerințelor clienților. Astfel au apărut soluții digitale scalabile, capabile să proceseze rapid și în siguranță un număr tot mai mare de plăți.

Începând cu anii 2000, clienții au început să acceseze platforme online precum PayPal, prin care puteau iniția plăți direct, fără a mai depinde de interacțiuni fizice cu banca. Această evoluție a fost posibilă datorită progresului tehnologic și reglementărilor europene, care au standardizat infrastructura de plăți și au permis interoperabilitatea între sisteme naționale.

Dacă ne raportăm la spațiul european, transformarea semnificativă începe cu crearea zonei SEPA, care a standardizat transferurile bancare în euro și a permis interoperabilitatea între sisteme naționale (Single Euro Payments Area). Ulterior, PSD2 – directiva europeană care întărește securitatea – a deschis piața către noi tipuri de actori, impunând în același timp cerințe stricte de securitate și transparență. Apar fintech-urile, noi jucători în lumea plăților, care relansează competiția.

Noile entități oferă servicii bancare digitale rapide, intuitive și fără costuri ascunse. Prin apariția lor, competiția în lumea plăților a fost relansată, forțând băncile tradiționale să-și regândească modelele operaționale și să investească în tehnologii moderne. European Payments Initiative (EPI) este o inițiativă susținută de Banca Centrală Europeană, care își propune să creeze o alternativă paneuropeană la rețelele globale precum Visa și Mastercard.

Ce înseamnă asta pentru piață?

Elena Pioară: În primul rând, mai multă competiție: fintech-urile și TPP-urile (third party providers) oferă servicii rapide și personalizate, punând presiune pe băncile tradiționale. Apoi, putem vorbi de mai multă inovație: Tehnologiile moderne (API-uri, autentificare puternică, cloud) devin standard. Și nu în ultimul rând, mai multă reglementare: PSD2 și viitorul PSD3 impun cerințe clare privind securitatea, transparența și accesul la conturi.

Într-un peisaj extrem de competitiv, animat de jucători agili precum fintech-urile și noile neo-bănci, succesul acestor servicii depinde de capacitatea de a livra rapid soluții digitale intuitive, scalabile și conforme cu reglementările europene. Adaptabilitatea și viteza de execuție devin factori critici.

Spre exemplu, ING Hubs România, care oferă soluții tehnologice și operaționale globale pentru grupul ING, se bazează pe o colaborare strânsă între echipele sale locale și echipele globale ale băncii, sau cele din țările pentru care oferim servicii, cum ar fi România, Olanda, Germania, Italia sau Spania. În Belgia, inițiativa europeană privind plățile instant a accelerat adoptarea unor infrastructuri moderne în colaborare cu European Payment Initiative (EPI), capabile să proceseze tranzacții în mai puțin de 10 secunde, 24/7, fără costuri suplimentare pentru utilizatori. Acest progres a obligat băncile tradiționale să-și regândească modelele operaționale și să investească masiv în tehnologii care să le permită să concureze cu fintech-urile și neo-băncile, oferind în același timp o experiență de utilizator fluidă, sigură și interoperabilă la nivel european.

Pentru a concluziona, aș spune că, în timp ce experiența clienților finali s-a simplificat foarte mult în timp, fie că este vorba de tap and pay, click, scan, în spatele ei avem un peisaj din ce în ce mai complex, de la soluții de criptare a informațiilor pentru a asigura siguranța datelor, machine learning pentru prevenirea și detectarea fraudelor, integrări via APIs, soluții de identificare a clienților, conversie valutară etc., toate acestea operând în timp real, sub influența mai multor zone legislative și geografii, 24/7. Deja nu mai vorbim doar de platforme de procesare plăți, ci de adevărate ecosisteme. Cu cât este mai simplă experiența clientului, cu atât este mai complexă “uzina”.

Cum diferă strategia de dezvoltare a soluțiilor de plăți într-o bancă de cele dintr-un hub specializat pe tehnologie, cum este ING Hubs România?

Maria Codrea: Cele două strategii sunt complementare, colaborează pentru a oferi clienților o experiență seamless, indiferent de locație sau de momentul în care aleg să utilizeze serviciile ING.

ING Hubs România contribuie la construirea ecosistemului global de plăți (componente IT), dar are și un rol funcțional, de dezvoltare produse bancare pentru procesarea plăților și nu numai. Facem parte dintr-o echipă care are ca scop construirea unor platforme scalabile, care să asigure interoperabilitatea între mai multe jurisdicții, care deservesc multiple entități de business (piețe locale) și deci care trebuie să asigure rapid accesul acestora la inovație și să susțină un înalt nivel de reziliență și securitate. Branch-urile bancare locale vin cu specificul pieței în care operează; ele adaptează oferta și mesajul comercial la contextul local. De asemenea, ele personalizează serviciile pentru piața locală, pentru a răspunde cât mai specific nevoilor clienților din țara respectivă.

Ce fel de construcție ar trebui să aibă un specialist din zona payments, din punct de vedere al skill-urilor tehnice?

Elena Pioară: Un specialist în zona de plăți trebuie să fie, înainte de toate, un inginer de soluții robuste și scalabile. În echipele Payments, dezvoltarea software nu înseamnă doar scrierea de cod, ci proiectarea unor aplicații care susțin operațiuni globale, cu cerințe stricte de securitate, reziliență și viteză de procesare. Se lucrează cu tehnologii precum Java și Spring pentru backend, AzureDevOps, Git și Maven pentru orchestrarea proceselor și CI/CD, iar Elastic, Cassandra, Oracle și Kafka sunt folosite pentru stocare și streaming de evenimente.

Automatizarea este esențială: testarea automată, scriptingul în Python, monitorizarea cu Prometheus și vizualizarea cu Grafana sunt parte din rutina zilnică.

În zona de platformă, specialiștii configurează Elastic și Cassandra, gestionează pipeline-uri și implementează soluții de disaster recovery, cu focus pe eficiență și reducerea efortului manual.

Dar dincolo de competențele tehnice, contează mindset-ul. Ajută în mod special să ai o doză sănătoasă de curiozitate, dorință de învățare, un simț al urgenței și bineînțeles, responsabilitate. Într-un ecosistem unde plățile trebuie să funcționeze non-stop, fiecare decizie tehnică are impact direct asupra experienței clientului. Iar când sistemele sunt în mișcare continuă, capacitatea de a învăța rapid și de a livra cu rigoare face diferența.

Dar la nivel de dezvoltare produse? Ce aspecte prioritizați în procesul de recrutare?

Maria Codrea: În zona de dezvoltare produse căutăm cu prioritate candidați care sunt conectați cu domeniul plăților, care cunosc industria, înțeleg standardele din lumea plăților și ne uităm la dorința lor de a rămâne în actualitatea acestui domeniu. Însă nu am exclus, și avem astfel de exemple de succes, candidații cu experiență în dezvoltare de produse, care au coordonat echipe de livrare IT și care își doreau să facă o schimbare. Avem colegi veniți din telecom, asigurări sau platforme de retail online care s-au alăturat ING Hubs România și care au performanțe extraordinare. În plus, avem programe prin care creștem intern viitorii noștri experți în plăți.

Mindset-ul cred că trebuie să fie unul orientat spre experiența clientului în raport cu serviciile noastre, iar pentru că lucrăm într-un context global, este importantă colaborarea. Pentru că lumea plăților presupune o viteză de reacție mare și o adaptare la un context foarte dinamic, mai ales dacă ne uităm la ultimii ani, este importantă flexibilitatea; uneori este nevoie să schimbăm rapid prioritățile.

În ultimii doi ani am consolidat semnificativ echipa de plăți din ING Hubs România, atât în zona de tech, cât și în cea de dezvoltare de produse. Această creștere reflectă strategia noastră de a construi capabilități locale puternice, care să contribuie direct la livrarea soluțiilor globale de plăți.

Ce înseamnă mai exact ”consolidarea plăților” în ING Hubs România? Ce profil de specialiști contribuie în cea mai mare măsură la această consolidare?

Maria Codrea: Consolidarea înseamnă o abordare integrată a serviciilor. Strategia noastră presupune construirea unor echipe complete, care includ atât ingineri, cât și colegi cu expertiză în business — capabili să contureze o viziune de ansamblu și să traducă cerințele de business în specificații tehnice.

Echipa de product din ING Hubs România include Customer Journey Experts și este integrată în echipa globală de product, contribuind la implementarea strategiei din zona de plăți în mai multe arii funcționale: servicii de plăți SEPA și non-SEPA, precum și la dezvoltarea unor componente strategice în arhitectura ecosistemului intern.

Un exemplu recent este proiectul European Payment Initiative. Wero este portofelul digital care își propune să revoluționeze peisajul plăților digitale din Europa. Acesta va transforma modul în care clienții gestionează plățile, oferind o soluție unificată, sigură și simplificată pentru inițierea plăților între conturi din bănci diferite, la nivel continental.

Inițiativa EPI (European Payments Initiative) urmărește să creeze o alternativă europeană solidă la soluțiile globale existente, înlocuind soluțiile locale (precum Payconiq în Belgia și iDEAL în Olanda, care au un reach limitat la nivel local). Totodată, EPI consolidează interoperabilitatea între bănci și furnizori de servicii financiare, facilitând o experiență de plată coerentă, indiferent de țara sau platforma utilizată.

În ING Hubs România, echipa dedicată proiectului s-a format anul trecut și integrează toate funcțiile esențiale: DevOps, arhitectură, analiză și Product Ownership. Prin colaborarea cu echipa de proiect EPI, colegii din ING Belgia, Germania și Olanda au livrat deja către clienții din Belgia și Germania funcționalități Wero.

Astfel, clienții pot iniția plăți instant către alți clienți ING sau ai altor bănci, folosind doar numărul de telefon sau adresa de e-mail, fără a avea nevoie de IBAN. De asemenea, pot genera un cod QR pe care un alt client îl poate scana pentru a efectua plata instant, sau pot crea un link de plată pe care îl pot trimite prin WhatsApp.

Pentru perioada următoare sunt planificate noi funcționalități, precum plăți către comercianți (P2M) prin cod QR la POS și checkout online, folosind contul bancar al clientului, integrare cu programe de loialitate, plăți recurente și opțiuni BNPL (Buy Now, Pay Later).

Cum percepeți concurența din piață pentru a atrage cei mai talentați specialiști, cu atât mai mult cu cât vorbiți despre un mix de skill-uri tehnice și cunoștințe de business în echipele de plăți?

Elena Pioară: Concurența în zona de plăți se manifestă pe mai multe planuri: tehnologie, experiență de utilizator și, poate cel mai intens, în atragerea și retenția talentelor. Într-un peisaj dominat de neo-bănci și fintech-uri care se mișcă rapid, noi am ales să construim în profunzime, nu doar să recrutăm. La ING Hubs România, investim constant în dezvoltarea unei comunități de profesioniști în plăți, cu competențe solide, atât tehnice, cât și funcționale.

Avem un sistem activ de mentorat pentru onboarding, organizăm workshopuri și evenimente interne dedicate tehnologiei și produselor, iar împreună cu echipa de training am creat o curriculă globală de plăți, accesibilă tuturor angajaților ING care doresc să aprofundeze acest domeniu.

Această abordare ne permite să formăm specialiști care nu doar cunosc tehnologia, ci înțeleg și complexitatea ecosistemului de plăți – de la reglementările europene la cerințele comerciale ale pieței. În plus, colaborăm activ cu universități și susținem inițiative educaționale pentru a atrage tineri pasionați, cum ar fi programul pilot derulat cu ASE București, unde colegii noștri au interacționat direct cu studenții pentru a-i introduce în lumea plăților digitale.

Așadar, nu ne limităm la competiția pentru talente, ci o cultivăm. Ne dorim oameni curioși, responsabili, cu dorință de învățare și capacitate de adaptare. Pentru că în plăți, viteza de reacție și rigoarea tehnică sunt esențiale, iar succesul vine din echipe care cresc împreună, nu doar din soluții livrate rapid.

Pagini de [cod] – Articol susținut de ING Hubs