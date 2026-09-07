De la „vine fericit acasă” la „a schimbat trei învătoare în trei ani”. Școala românească, văzută prin ochii părinților

Părinți ai căror copii au trecut prin școli de stat și particulare, de la clasa pregătitoare până la liceu, au povestit în grupul Facebook „Ne purtăm viitorul” ce a funcționat sau ce i-a făcut să-și mute copilul de la o școală la alta.

Între o școală renumită, dar aflată departe de casă, și una de cartier, între rezultate bune obținute cu meditații și un copil care merge fericit la ore, între clase numeroase la stat și taxe plătite pentru „normalitate” la privat, alegerile lor țin de profesori, distanță, colectiv și program. Pentru familiile copiilor cu CES sau cu afecțiuni cronice, contează și disponibilitatea școlii de a le asigura sprijinul și siguranța de care au nevoie.

Unii părinți au ales școala după rezultatele obținute de elevii mai mari la examene. Alții s-au uitat la învățătoare, la curte, la programul de după ore sau la distanța față de casă.

După câțiva ani petrecuți în sistem, criteriul care revine cel mai des în discuție nu apare însă în niciun clasament: copilul pleacă dimineața fără să spună că nu vrea la școală și se întoarce acasă fericit.

În răspunsurile adunate înainte de prima zi de cursuri apar școli de cartier și colegii cunoscute, unități de stat și școli private, copii aflați la începutul clasei pregătitoare și adolescenți care se pregătesc pentru bacalaureat.

Experiențele diferă mult chiar și în interiorul aceleiași școli. Din experiențele povestite de părinți, o clasă poate avea un profesor implicat și un colectiv unit, în timp ce alta se confruntă cu dascăli neimplicați, ore nefăcute ori conflicte pe care adulții nu reușesc să le oprească.

Relatările părinților nu pot stabili cât de bună este o anumită școală și nici nu pot fi generalizate. Ele arată însă ce înseamnă, în viața de zi cu zi, o școală potrivită pentru un copil și cât de diferite sunt lucrurile pe care familiile ajung să le considere esențiale.

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